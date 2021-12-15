«Вакцинный туризм»: Куда калининградцы ездят за одобренными ВОЗ прививками

«Вакцинный туризм» стал популярен из-за непризнания российских вакцин. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области пользуются популярностью «вакцинные туры» в ряд европейских стран за одобренными Всемирной организацией здравоохранения прививками. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Калининград» рассказал гендиректор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов.

- Прямых туров из Калининграда нет из-за ограничения авиасообщения, но мы предлагаем туры через Москву. Мы понимаем, что «вакцинный туризм» появился из-за отсутствия взаимных договоренностей о признании вакцин между Россией и другими странами. Непризнание «Спутника V» другими странами ограничивает возможности для путешествий, а многие люди не хотят отказываться от них, - сказал Алтынбек Кожахметов. - Кроме этого, у людей есть какие-то служебные необходимости, семейные причины: например, навестить родственников за рубежом.

В какие страны можно съездить за прививкой? Самое простое направление - Болгария, в которой доступна однокомпонентная вакцина Johnson.

- Для поездки достаточно выделить три дня и две ночи. Сделав прививку от Johnson, можно ехать в европейские страны и США. Такой тур стоит от 300 евро, это самое доступное предложение. Помимо этого мы можем предложить туры в Хорватию, стоимость начинается от 420 евро за две ночи с человека при двухместном размещении, - сказал гендиректор «Анюты».

Калининградцы могут отправиться и в Сербию, в которой доступны вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Sinopharm, туры туда начинаются от 600 евро при двухместном размещении. Для поездки в Болгарию и Хорватию нужна национальная или шенгенская виза, в Сербию - нет. Для подобных поездок не нужна и какая-либо специальная страховка.

- После прививки люди могут получить европейский сертификат, однако его действие начинается только через 14 дней. Получить сертификат можно в электронном или бумажном виде, - сказал Кожахметов.

Он напомнил, что вакцинированные российским «Спутником V» путешественники могут отправиться на отдых в Египет - самое популярное направление. Также для привитых «Спутником» доступны Карибы, Доминикана, Мексика, Куба, Мальдивы, Сейшелы, ОАЭ, однако туры в эти страны в несколько раз дороже, чем в тот же Египет.