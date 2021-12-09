«Нагрузка на заповедник будет космическая»: что ждет Отрадное после строительства санатория и 48 домов

На 20 тысячах появятся себя спа-комплекс, четырехзвездочная гостиница, ресторан и автопарковка.

Аттракцион невиданной щедрости

На очередном заседании инвестиционного совета в правительстве Калининградской области обсуждались три крупных проекта, в числе которых оказалось возведение санаторно-курортного комплекса «Отрадное резорт» в поселке Отрадное Светлогорского городского округа. Региональные и муниципальные чиновники идею застройки приветствовали, так как «не менее 10 процентов от стоимости инвестпроекта направляется на строительство социальной инфраструктуры».

- По оценкам регионального минэкпрома, такие масштабы корпоративной социальной ответственности для частных коммерческих проектов являются беспрецедентными для Калининградской области, - ликовала пресс-служба правительства.

В свою очередь, губернатор Антон Алиханов заявил, что приветствует «готовность инвесторов взять на себя эти расходы, при условии, что вся эта обеспечивающая инфраструктура будет создана в пределах срока реализации основных инвестпроектов».

Хутор между Лесным и Отрадным, на месте которого появится жилой комплекс. Фото: Иван МАРКОВ

Сообщалось также, что инвестор планирует построить детский сад на 200 мест, оборудует общественную парковку, а также готов благоустроить территорию микрорайона. Кроме того, жителей убеждали, что «проект не предусматривает вырубки зеленых насаждений, но включает ландшафтный дизайн».

Однако в пресс-релизе правительства области от 15 ноября ничего не говорилось о том, что детский сад должен появиться не просто так. Дело в том, что рядом с санаторно-курортным комплексом инвестор намерен возвести 48 (!) многоквартирных домов, которые займут площадь в 96 тысяч квадратных метров. А «Отрадное резорт» скромно уместится на 20 тысяч квадратных метров, включив в себя спа-комплекс, четырехзвездочную гостиницу, ресторан и автопарковку.

Примерный вид жилого комплекса.

Опасения общественников

У представителей общественности Отрадного инвестпроект ожидаемо вызвал множество вопросов. В частности, людей беспокоит статус так называемого Варникенского леса.

- Полоску площадью 14 гектаров удалось отмежевать, однако в категорию городских лесов ее еще не перевели, - рассказывает руководитель светлогорской общественной организации «Зеленая Волна» Ольга Леонова. – Эта часть Земландской прибрежной рощи, тянувшейся от Зеленоградска до Балтийска, 100 лет назад была заповедником. Уникальная природная территория с множеством редких растений и насекомых. Кроме того, тут растут ясени, возраст которых более 100-150 лет. Застроят эту территорию вряд ли, но есть опасения по поводу грядущего благоустройства. Мы уже видели, как строилась велодорожка, которая, кстати, прошла по аллее дуба черешчатого, являющейся особо охраняемой природной территорией. Ущерб лесу был серьезным, потому что технологий по бережному отношению к природе при благоустройстве у нас не было и нет. Понаставить деревянных скульптур и замостить все плиткой – такое тут не прокатит.

Светлана Быстрова и Ольга Леонова у одного из старейших ясеней Варникенского леса. Фото: Иван МАРКОВ

- Этот леса не только природная, но и историческая ценность, - добавляет общественница Светлана Быстрова. – До войны прямо на побережье находилось небольшое кладбище, и право быть похороненным на нем имели только лесничие. Недавно именно здесь было найдено надгробье главного лесничего Эрнста Отто Гебауера. Собственно, это место и называется высотой Гебауера, однако в честь другого главного лесничего - Иоганна Гебауера, создавшего Варникенский парк на собственные средства. Вообще местные жители время от времени делают здесь очень интересные находки. Не так давно один мужчина поднял из земли старинную крестильную чашу, которую установил рядом с туристической тропой.

Найденное в лесу надгробье лесничего Гебауера. Фото: Иван МАРКОВ

По мнению общественников, «Отрадное резорт» вызовет «космическую нагрузку на заповедную территорию», а социальная компенсация в виде детсада – слабое утешение.

- Мы уже сейчас наблюдаем растущую антропогенную нагрузку, - говорит Светлана Быстрова. - А новые 48 жилых домов – это гарантированные проблемы, включая загрязнение прибрежных вод со стороны суши, загрязнение склонов и берега, езду по лесу на автомобилях, воровство краснокнижных растений.

Снова дома под снос

Кроме того, проект напрягает и жителей хутора, расположенного между поселками Отрадное и Лесное. Планируемое строительство фактически поглощает хутор: на площади 2,95 га, где расположены дома довоенной постройки и старая лесопилка, запланировано строительство двух жилых комплексов. Кстати, участок был оформлен в собственность администрации всего за пять дней до заседания инвестсовета.

Андрей Бирюков с дочкой у своего дома. В планах инвестора - снос здания. Фото: Иван МАРКОВ

- Этим летом около наших домов ходили какие-то люди, которые что-то высматривали, - сообщил один из хуторян, Андрей Бирюков. – В нашей области есть примеры того, когда при возведении новостроек не считаются с местными жителями. В этом доме моя бабушка еще жила, я сам здесь родился, и уезжать никуда не собираюсь. Мои соседи, насколько знаю, тоже не горят таким желанием.

СПРАВКА «КП»

Компания «Отрадное резорт» зарегистрирована она в Калининградской области совсем недавно - в конце августа этого года. Специализируется на санаторно-курортных организациях. Уставной капитал - 250 миллионов рублей, офис находится на Правой набережной Калининграда, гендиректором является Александр Мирошниченко, а учредителем – компания «Символ» из Санкт-Петербурга. Предварительный размер инвестиций в Отрадное оценивается почти в 12 миллиардов рублей, реализация проекта намечена на 2021-2025 годы.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

«Отрадное резорт» - это не первый инвестиционный проект в западной части поселка Отрадное. В 2013 году участок в 90 гектаров получила в аренду группа компаний «ПИК», которая планировала комплексно застроить эту территорию к чемпионату миоа по футболу 2018 года. Предусматривалось строительство тренировочной площадки для футболистов и «создание нового урбанизированного полюса», который включал бы в себя жилье комфорт- и бизнес-класса, спа-комплекс, торговый центр, гостиницы, пансионаты, аттракционы, школу, детские сады и поликлинику. Но в 2016 году администрация Светлогорска в судебном порядке расторгла договор аренды.