Меняли исправные счетчики: Аферисты-газовщики обманули более 20 жителей Калининграда

Подозреваемые в мошенничестве получили от горожан не менее 220 тысяч рублей Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали двоих аферистов, которые оказывали услуги по газоснабжению по завышенной цене. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Пара мошенников - 38-летний мужчина и 45-летняя женщина ходили по домам и представлялись сотрудниками компании по обслуживанию газовых счетчиков. Аферисты убеждали горожан, что их приборы учета «голубого топлива» неисправны и требуют немедленной замены. Введенные в заблуждение люди, как правило, пенсионного возраста, соглашались на работы по замене.

«Так, к примеру, жительница Калининграда заплатила за замену счетчика 7900 рублей. Еще одна потерпевшая под тем же предлогом передала паре газовщиков 13500 рублей. В обоих случаях, как выяснилось позже, приборы учета менять не было необходимости», - рассказали в пресс-службе УМВД.

По данным полиции, жертвами аферистов стали более 20 жителей региона. Уже установлено, что подозреваемые в мошенничестве получили от горожан не менее 220 тысяч рублей.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Калининградской области возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой», подозреваемые помещены под домашний арест.

«По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются в качестве свидетелей бывшие сотрудники предприятия, от имени которого действовали злоумышленники. Полицейские также проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают круг иных потерпевших от действий задержанных», - добавили в пресс-службе УМВД.