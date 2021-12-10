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Общество10 декабря 2021 11:02

Легенда о Макаревиче, съемки кино и обед для поэтов: вспоминаем калининградский плавучий ресторан «Алые паруса»

Отдыхать здесь любили как сами калининградцы, так и гости нашего города
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Некоторое время «Алые паруса» были пришвартованы на северной стороне острова Канта.

Некоторое время «Алые паруса» были пришвартованы на северной стороне острова Канта.

Фото: Николай МАРКОВ

Без сомнения, одним из самых популярных заведений калининградского общепита во времена СССР были «Алые паруса». Правда, собственно парусов на бутафорских мачтах, установленных на старой барже с наваренными бортами и кормой, не было от слова «совсем» - ни алых, ни какого-либо иного цвета.

Снимок из видового альбома, выпущенного студией «Объектив» Калининградской организации Союза журналистов СССР в декабре 1972 года.

Снимок из видового альбома, выпущенного студией «Объектив» Калининградской организации Союза журналистов СССР в декабре 1972 года.

Фото: предоставила Анастасия НЕЦВЕТАЙЛО.

Романтическому ореолу ресторана это обстоятельство, в общем, не вредило, и его с удовольствием посещали как сами калининградцы, так и гости города, среди которых было немало знаменитостей. Говорят, один из самых известных наших рок-музыкантов - лидер безумно популярной в 1980-е группы «Машина времени» Андрей Макаревич свой хит «Старый корабль» написал именно под впечатлением от посещения «Алых парусов». Хотя в тексте упоминается явно не городская набережная, а какое-то другое место:

«На берегу так оживленно людно,

А у воды высится, как мираж,

Древний корабль - грозное чье-то судно,

Тешит зевак и украшает пляж…»

Знаменитый калининградский ресторан-парусник в 1978 году.

Знаменитый калининградский ресторан-парусник в 1978 году.

Фото: передал в Государственный архив Alex WINTER.

На замечания критиков приверженцы данной версии отвечают, что это допустимая поэтическая неточность, исключительно рифмы ради. Но даже если история с песней «машинистов» - всего лишь местная легенда, она имеет полное право на существование.

На сайте Государственного архива Калининградской области недавно была опубликована замечательная подборка фотографий, на которых «Алые паруса» представлены в разные годы и в разных ракурсах. Благодаря ей, например, становится понятно, почему «коренные калининградцы» до сих пор спорят между собой по поводу того, где именно было пришвартовано судно - возле Медового моста или у северного берега острова Канта. Оказывается, плавучий ресторан перемещался по воде, как и положено настоящему кораблю!

Кафе «Алые паруса» в 1980 году.

Кафе «Алые паруса» в 1980 году.

Фото: Юрий МАХАНОВСКИЙ

«Мы не смогли установить, в каком точно году «парусник» поплыл по волнам местного общепита, - пишут сотрудники ГАКО. - Самая ранняя фотография с изображением заведения замечена нами в буклете 1972 года. И в том же году оно впервые упоминается в официальных документах как «летнее кафе «Алые паруса». Упоминание в телефонном справочнике впервые встречается в 1977 году (до этого там попросту не могло быть телефона), причем адрес указан как «улица Октябрьская, 1».

В мае 1974-го заведение принимало участников первых в Калининградской области Дней советской литературы, на которые прибыли известные литераторы, в числе которых были такие знаменитости, как поэты Андрей Вознесенский и Роберт Рождественский, драматург Григорий Горин, писатель Виталий Коротич и многие другие.

Из кафе «Алые паруса» выходят участники Дней советской литературы в Калининградской области. Впереди, в кепке - Андрей Вознесенский, в темных очках - Роберт Рождественский.

Из кафе «Алые паруса» выходят участники Дней советской литературы в Калининградской области. Впереди, в кепке - Андрей Вознесенский, в темных очках - Роберт Рождественский.

Фото: Е. ПАВЛОВ

По информации архивистов, «Алые паруса» оставили свой след и в истории советского кинематографа - в интерьере ресторана снимались некоторые эпизоды фильмов «Точка отсчета» (1979 год) и «Причалы» (1987 год).

Процветание ресторана закончилось с наступлением «лихих 90-х».

- Функционировал он примерно до середины этого десятилетия, - сообщили в ГАКО. - Во всяком случае, есть снимок парусника на фоне южной башни Кафедрального собора с уже восстановленным шпилем - а это произошло в июне 1994-го. Но вскоре ресторан был закрыт, после чего судно утилизировали. В мае 2013 года со дна Преголи сотрудниками подразделения Росморречфлота были подняты некоторые части «Алых парусов» - трапы и куски ограждений.

По материалам Государственного архива Калининградской области.

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