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Происшествия10 декабря 2021 13:29

В пивном магазине один из покупателей расстрелял другого из пистолета

Установив квартиру, где прятался подозреваемый, правоохранители взяли ее штурмом
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
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Силовую поддержку оперативникам оказывали бойцы спецназа Росгвардии.

Силовую поддержку оперативникам оказывали бойцы спецназа Росгвардии.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

«Ночь улица, фонарь, аптека…» Но в отличие от известного стихотворения в калининградской реальности из вышеперечисленного в наличии были только ночь и улица - Гагарина в нашем случае. Вместо аптеки имелся пивной магазин, в котором и пересеклись пути двух посетителей. Ранее абсолютно незнакомые между собой горожане внезапно воспылали друг к другу такой личной неприязнью, что даже пиво кушать не могли. Словесная перепалка закончилась тем, что тот из ее участников, кто был постарше, выхватил пистолет и буквально изрешетил своего оппонента.

К счастью, оружие оказалось не боевым, а травматическим, но и этого хватило, чтобы 25-летний калининградец оказался в больнице, где из него извлекли несколько пуль. Впрочем, жизненно важные органы они не задели - врачи сочли возможным ограничиться амбулаторным лечением пациента. Раненый как мог описал полицейским приметы стрелка, был составлен фоторобот, после чего начались интенсивные поиски обладателя «травмата».

- Вскоре удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 33-летний житель Калининграда, ранее неоднократно судимый за угрозу убийством и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Выяснилось, что по месту своего проживания он не объявлялся.

Горожанина искали всю ночь и под утро установили, что он залег на дно под крышей своей знакомой. Ее квартиру полицейские, сотрудники регионального управления ФСБ и росгвардейцы из спецотряда быстрого реагирования взяли штурмом, вскрыв входную дверь. Кроме разыскиваемого внутри обнаружили травматический пистолет, из которого, предположительно, стреляли в пивнушке, патроны и кастет. Оружие и боеприпасы были спрятаны в вентиляции.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о «хулиганстве, совершенном с применением оружия». Поскольку санкции части 2 статьи 213 УК РФ предусматривают для виновных помимо крупного штрафа и принудительных работ еще и лишение свободы на срок до 7 лет, следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.

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