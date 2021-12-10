Опасная тенденция в Калининграде: наркобаронами становятся вчерашние школьники

Главное в борьбе с наркомафией - «вычислить» и обезвредить организаторов трафика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не так давно в разговоре с сотрудниками правоохранительных органов мне довелось услышать, что среди наркозависимых калининградцев такое некогда суперпопулярное вещество, как героин, уже «не в моде». И начальник управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД России Дмитрий Дроздов это, в принципе, подтверждает.

- Не обновилось поколение потребителей, основную массу которых составляли люди 1970-х годов рождения, - объясняет подполковник полиции.

Дмитрий Дроздов. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

«Потомки Мичурина»

Как говорят представители УНК, сегодня у определенной категории населения популярна марихуана, которую (особенно после закрытия границ и введения ограничений на перемещения в период пандемии коронавируса) начали активно культивировать непосредственно в нашем регионе. Прибалтийский климат для каннабиса, конечно, не совсем подходит, но умельцы умудряются выращивать его даже в открытом грунте: например, в июле этого года в Гурьевском районе накрыли такую плантацию, за которой ухаживали два незадачливых «потомка Мичурина».

- Они довольно основательно подошли к делу, - рассказывает Дмитрий Дроздов. - Распахали участок в лесу, утеплили грунт специальной пленкой, удобрили, в дальнейшем регулярно пропалывали, рассчитывая получить щедрый урожай. Подобные факты мы отмечаем каждый год. С антикоронавирусным ограничением пассажиропотока наркоплантаторы заметно активизировались, внутреннее производство выросло.

Вот, скажем, ни разу не судимый до этого житель Гурьевска, которого окружающие знали как исключительно порядочного человека: примерный семьянин, работал в сфере строительства, имел неплохой доход, квартиру, хорошую машину. Но, видимо, много денег и в самом деле не бывает. Заботливый отец и дедушка снял в одном из поселков района дом и там принялся выращивать сразу несколько сортов конопли. Руки у строителя и в самом деле росли откуда надо: он оборудовал автоматическую систему поливки, управлять которой можно было, в принципе, и дистанционно. Когда производство накрыли полицейские, их глазам предстали 8 килограммов уже готового продукта, которым наркоделец бойко торговал по всему эксклаву.

В нашем доме поселился замечательный сосед

Стремительно набирают популярность и синтетические наркотики - амфетамин, мефедрон, особенно т. н. «соли» - производные мефедрона или его аналогов. Их преимущественно везут в самый западный регион страны «с материка», но бывает, что организовывают производство и здесь.

Один из таких заводчиков, переехавший к нам из Челябинска, конспирации ради официально зарегистрировался в Балтийске, но фактически проживал в Калининграде, где арендовал блок-секцию - полдома в Ленинградском районе.

- Выбирая жилплощадь под аренду, 61-летний гражданин учел даже то обстоятельство, что рядом располагался лесной массив, в сторону которого он провел вытяжку, - говорит подполковник Дроздов. - Очень тщательно продумал буквально все. Подружился с соседями: ходил к ним пить чай, играть в нарды, исподволь узнавая их распорядок дня - во сколько уезжают из дома, когда возвращаются. В соответствии с этими данными разработал график, чтобы заниматься своим делом, когда в здании больше никого нет.

За «смену» получалось производить до двух килограммов специфического товара. Даже сын и внуки челябинца не были осведомлены о том, чем тот занимается. Когда родственники, случалось, наезжали в гости, им просто запрещалось подниматься на второй этаж, где находилось сырье и оборудование.

Особенно беспокоят правоохранителей возросшие возможности наркоторговцев по привлечению потребителей. В теневом сегменте Всемирной паутины - т. н. даркнете - существует специальное приложение, где обосновалась масса магазинов, предлагающих широчайший ассортимент «дури». Главным достоинством здесь являются возможности для глубокой конспирации: участники преступной схемы обычно даже не знают друг друга в лицо, общаясь исключительно виртуально.

«Босс-молокосос»

Все преимущества такой вот торговой точки на полную катушку использовал задержанный полицией в сентябре калининградец, которому всего за пару месяцев до этого стукнуло 18. Выходец из более чем обеспеченной семьи специализировался как раз на ввозе в регион пресловутых «солей», а заодно кокаина с амфетамином. Начинал паренек простым закладчиком, но обнаружил такие способности, что очень скоро смог начать собственное дело. Помимо «пехотинцев»-закладчиков в штате имелись два межрегиональных курьера. Один доставлял крупные партии товара воздушным путем из Москвы. Ранее судимый мужчина имел богатый опыт проноса запрещенных веществ в охраняемую зону, так что 100 граммов наркоты (в подходящей упаковке, конечно) мог запихнуть в себя легко.

- Другой курьер часто использовал такую схему, - рассказывает Дмитрий Дроздов. - Приобретал подержанную иномарку, подбирал не подозревавшего об истинной цели поездки знакомого, которому за компанию предлагал немного развлечься в столице. Там курьер брал напрокат другой автомобиль, на котором ехал за закладкой. Забрав груз, распределял его по оборудованным в своей машине тайникам и отправлялся в Питер вместе со своим по-прежнему остававшимся в неведении попутчиком. Там предлагал ему переоформить авто на свое имя - дескать, сам до этого уже много перегнал, не хочется снова светиться.

Выправив бумаги и погрузив авто на паром, приятели летели самолетом в Калининград и встречали машину в Балтийске. Номинальному перегонщику «шушлайку» просто дарили - конечно, после того как тайный груз был уже извлечен.

Старикам здесь не место

«Босс-молокосос» успел заключить 9 тысяч сделок, прежде чем сотрудники УНК положили конец его процветающему бизнесу. К организатору его подчиненные относились с пиететом, в переписке почтительно величая «шефом», «боссом» и «хозяином». Уже по ходу следствия «сотрудникам» предложили посмотреть на своего «директора». Особенно оказались шокированы межрегиональные курьеры.

- Вот этот ребенок?! - не поверили взрослые мужики, среди которых был и отец семейства, мастер по восточным единоборствам (кстати, до этого не имевший судимостей и даже ни разу не оштрафованный).

Подобный прецедент отнюдь не единственный. В одном из калининградских судов сейчас рассматривается уголовное дело владельца двух интернет-наркомагазинов, которому на момент задержания полицией едва успело исполниться 19 лет.

- Причем молодеет не категория рядовых сбытчиков, а именно организаторы преступного бизнеса, - подчеркивает Дмитрий Дроздов. - У этого самого 18-летнего мальчика были чрезвычайно амбициозные планы: организовать поставки в дальние регионы России, а потом вообще покинуть пределы РФ, обосноваться в районе Филиппинских островов и стать заправилой уже международного масштаба. Если бы мы этого «малыша-карандаша» не поймали, через несколько месяцев он вполне мог бы осуществить свою мечту.

Добавим: и, чем черт не шутит, в будущем составить конкуренцию знаменитым колумбийским наркокартелям.