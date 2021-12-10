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Общество10 декабря 2021 16:02

Генеральный партнер «Бизнес Баттла» вошел в топ лучших деловых школ мира

Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС оказался в престижном рейтинге изданием Financial Times
Кирилл Алексеев
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Директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов вручает сертификат победителю «Бизнес Баттла» Геннадию Карманову.

Директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов вручает сертификат победителю «Бизнес Баттла» Геннадию Карманову.

Фото: Александр Подгорчук

В свежем рейтинге лучших бизнес-школ мира, опубликованном авторитетным изданием Financial Times, присутствуют три образовательных учреждения из России. Среди них – Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС).

- Этот рейтинг считается главным индикатором качества программ уровня MBA, EMBA и MiM. В 2021 году в него вошел Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) Президентской академии и еще две отечественные бизнес-школы. Рейтинг Financial Times учитывает результаты каждого учебного заведения в глобальном рейтинге вузов, предоставляющих обучение по программам MBA, EMBA и MiM, а также по курсам повышения квалификации для руководящего состава, - прокомментировали в институте.

Институт бизнеса и делового администрирования хорошо знаком калининградским предпринимателям. Дело в том, что на протяжении последних трех лет он является одним из генеральных партнеров битвы стартапов «Бизнес Баттл», которую проводит медиагруппа «Западная пресса». Один из двух главных призов конкурса – бесплатное обучение по программе MBA в ИБДА РАНХиГС. Приз очень достойный. Если в 2019 году, когда начинался «Бизнес Баттл», курс MBA стоил 750 тысяч рублей, то в этом году – 1,2 миллиона. Впрочем, дело не в деньгах, а в предпринимательском искусстве, которое осваивают слушатели бизнес-школы, чтобы в итоге стать теми, за счет кого успешно развивается наша страна.

- Благодаря предпринимателям-новаторам по ряду направлений, связанных с новыми цифровыми, био- и другими прорывными технологиями, российская экономика идет в ногу или технически опережает многие страны мира, - считает директор ИБДА РАНХиГС Сергей Мясоедов. - Сегодня становится все больше инициативных и амбициозных молодых людей с подчас революционными идеями, которые перспективны для рынка. И хочу отметить, что наша школа бизнеса с удовольствием каждый год становится спонсором такого замечательного конкурса, как «Бизнес Баттл».

Напомним, что в 2019 году право бесплатного обучения по программе MBA получил Алексей Полищук. Жюри оценило его проект создания городской фермы по выращиванию новых видов зелени для салатов с последующей реализацией продукции в торговых сетях, а также создание сети ресторанов со здоровой и необычной едой. В следующем году учиться тонкостям бизнеса в Москву отправился Геннадий Карманов, который был отмечен за проект по производству POS-материалов. А в июне этого года на торжественной церемонии сертификат, дающий право бесплатно получить бизнес-образование в престижной школе, получила Людмила Себровская. Ее проект «Чистая среда» по организации экологического отдыха и производства экологически чистой продукции - пример развития малого предпринимательства в удаленных районах Калининградской области.

- Учеба дает самый передовой опыт от людей, которые в теме, - полагает один из победителей «Бизнес Баттла», прошедший бесплатное обучение в ИБДА РАНХиГС Геннадий Карманов. - Если уж говорить прямо, то миллион проще заработать. Учеба гораздо больше поможет предпринимателю на стадии становления. Я уже что-то внедрил и использую в своем производстве.

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