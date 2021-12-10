Калининградские фотографы хотят издать альбом об Игоре Зарембо

Игорь Зарембо любил жизнь. Об этом говорят его ученики, многочисленные кадры, альбомы, книги… Фото: Евгений СОКОЛОВСКИЙ

В субботу, 11 декабря, в 11.00 в Доме офицеров в Калининграде состоится прощание с известным фотографом Игорем Зарембо. Он ушел накануне своего 74-летия, 1 декабря…

Нашему другу и учителю мы посвятили передачу «Говорит Калининград» на Радио «Комсомольская правда». Вот как вспоминают Игоря Зарембо фотографы.

«Он был выше всех»

Виктор Гусейнов работал фотокором в калининградской «Комсомолке». Вспоминает, как еще в 17-летнем возрасте познакомился с Игорем, как учился у него.

- У фотографов, у тех, которые не ленятся, есть всегда лесенка. Она для того, чтобы, когда ты идешь в большую компанию таких же, как и ты, фотографов, мог просто встать выше всех и сделать свой кадр. У Игоря такая была в Калининграде. Самая классная стремянка, с которой он всегда ходил. Игорь был выше всех и по кадру, и по росту, - рассказывает Виктор.

Ну а когда не было лесенки, Игорь забирался… на крышу собственного автомобиля, чтобы сделать самый лучший кадр. И тут он был выше всех!

Виктор Гусейнов отметил, что Игорь Зарембо любил, чтобы ему никто не мешал работать.

- Он любил наслаждаться тишиной. И то, что он меня пустил в эту тишину, для меня большое счастье, - признается Виктор.

«Отлично видишь кадр»

Елена Федотова, редактор журнала «Калининградские дома», рассказала, как Игорь Зарембо учил ее фотографировать.

- Однажды Игорь не смог попасть на губернаторскую елку. У него была параллельная съемка в Балтийске. Он дал мне фотоаппарат и сказал: «Леночка, сходи, пожалуйста. Нужно сфотографировать, как губернатор деткам дает конфетки. Это очень просто: смотришь в дырочку, нажимаешь на кнопочку». Я, воодушевленная, пошла и делала все, как он сказал. Утром Игорь посмотрел снимки и сказал: «Ты отлично видишь кадр. Давай с тобой попробуем». И он учил меня фотографировать, учил репортерской съемке.

«Старик и дед»

Тепло вспоминает об Игоре и его таланте учителя фотограф «Нового Калининграда» Виталий Невар.

- Учиться фотографии, как говорил Игорь, невозможно. Он говорил: «Есть кадр, иди и снимай. Нажимай на кнопочку - и все будет». И всегда смеялся над тобой. И я смотрел на него и думал: «Господи, так он прав! Просто надо нажать на кнопочку». А потом приходил домой, смотрел фотографии Игоря и свои фотографии. Игорь был с большим опытом и понимал, что только практика даст в будущем какой-то результат.

Виталий отмечает, что Игорь всегда относился к молодым коллегам с любовью, по-отечески:

- Коллеги порой называли его старик или дед. Но это не было укором. Это было с любовью. Потому что для всех он был больше, чем учитель… У меня, например, не было дедушки, я не застал его. Игорь мне его заменил.

ПАМЯТЬ

Сейчас в Калининграде фотографы собирают снимки, на которых изображен Игорь Зарембо: дома, на работе, с коллегами, на выездах. Эти фотографии планируют опубликовать в книге вместе с фотоработами Игоря.

- В архиве Игоря миллионы фотографий, которые должны увидеть люди. Этот будущий альбом должен стать настольной книгой для многих не только в Калининградской области, но и в России, - говорит Виталий Невар. - А вот снимков, на которых есть сам Игорь, оказалось, не так много. Собираем их по крупицам у коллег, друзей.

«Комсомолка» обращается ко всем жителям Калининграда. Может быть, у вас есть фотографии, на которых изображен Игорь Зарембо? Пришлите их на почту: kaizer@kp-kaliningrad.ru

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Карьера Игоря Зарембо началась в далеком 1972 году. За свою богатую жизнь он сотрудничал со многими изданиями, включая мировые агентства AFP, Epa, Getti. В 1990-е годы в течение нескольких лет фотограф работал в горячих точках.

C 1992 года Игорь Зарембо - собственный корреспондент ИТАР-ТАСС, с 2009-го - «РИА Новости». На протяжении последних двадцати с лишним лет Игорь Николаевич активно сотрудничал с «Комсомольской правдой» в Калининграде. Он был большим другом нашей газеты...

Игорь Зарембо - автор нескольких книг и альбомов, более 10 персональных выставок. Самые известные из них: «Деревья Кёнигсберга», «Политика в лицах», «Куршская коса», «Олеринская тундра», «Мой город». Все они экспонировались как в России, так и за рубежом.