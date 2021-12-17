Нет задачи тампонировать и штрафовать: Алиханов поручил быстрее подключать объекты к канализации

С начала года в Калининграде выявили несколько сотен незаконных стоков в водоемы. Фото: Александр Подгорчук

В Гурьевском районе заканчиваются пусконаладочные работы на новых очистных сооружениях, к которым будут подключены Васильково, Исаково и другие населенные пункты, в первом квартале 2022 года они будут запущены. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил губернатор Антон Алиханов.

- Один из главных загрязнителей Гагаринского пруда - Гурьевский водоканал - нам прекратит портить жизнь. Как мы и договаривались: сначала мы запускаем очистные, а затем проводим очистку Гагаринского ручья. Но я хочу обратить внимание Елены Дятловой, что там вдоль ручья (на территории Калининграда) очень много частных жилых домов, много выпусков, и с этим надо что-то делать. Я понимаю, что это сложно, муторно, но работу нужно провести системно, - сказал Алиханов.

Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, на расчистку ручья в 2022 году выделено 68 млн рублей. В этом году было выявлено 78 выпусков сточных вод в Гагаринский ручей, половина из которых - на территории Калининграда. Кроме этого, в ходе проверки специалисты установили, что неочищенные сточные воды поступают в ручей через осушительную сеть на неразграниченной территории. Администрации Калининграда и Гурьевска уже получили предписания об их ликвидации. Также к административной ответственности были привлечены и оштрафованы два юридических лица: ООО «Остмарк» и ООО «ТЦ «Сити», рассказал Олег Ступин.

- Я не могу понять - вот завод или торговый центр. Они что, не подключены к канализации, зачем им еще что-то сбрасывать? - спросил Алиханов. - Где «Водоканал»? Вот ТЦ «Сити», у них же наверняка есть технические условия на подключение к канализации. Что за труба, кто и откуда ее проложил, и зачем… В чем логика, если ты заплатил за техусловия? Если объект генерирует сточные воды, у него должны быть решения по очистке либо разрешенный сброс…

Олег Ступин не исключил, что это связано со сложностью подключения к городскому коллектору, но это неточно. Но официально спуск из ТЦ - это ливневка, в которой выявлено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ, отметил министр.

- Я понимаю, когда речь идет о частном жилом доме, там может быть какая-то жадность или недалекие люди, которые решили не строить септик. Но когда это огромный торговый центр, я прошу дать мне ответ, я хочу знать, в чем причина, - потребовал Антон Алиханов.

77 выпусков сточных вод в ходе обследований было обнаружено в Парковом ручье, из них пять выпусков имеют в составе хозяйственно-бытовые сточные воды. К ответственности привлечены три физических лица и одно юридическое - ООО «Фаст-фуд по-русски».

- А это что за компания? Ресторан, наверное? - поинтересовался Антон Алиханов. - Ну, чтобы самому понимать. Я встречался с участниками проекта «Большая перемена», они рассказывали разные идеи в рамках экологических проектов, одна из них: «Культура отмены для компаний, которые не соблюдают экологические нормы». Я просто пытаюсь понять, что это за ресторан, чтобы никогда больше туда не ходить.

Спустя минуту выяснилось, что загрязнитель - никакой не ресторан, а шавермочная около зоопарка.

- И вот они там что-то копали и трубу пустили? Гениально, - сказал губернатор. - Но вы ликвидировали этот выпуск, куда они девают это все?

- У меня есть подозрение, что через какое-то время там труба появится опять, - ответил Олег Ступин.

- Мне не нужен тампонированный выпуск, труба, как вы правильно сказали, появится снова. Мне нужен результат. Ну, затампонировали, а дальше что, куда они денут стоки? Поэтому сейчас «Водоканал» проектирует по четырем улицам новую канализацию, которая будет врезана в большой коллектор.

По словам Алиханова, городским властям стоит подумать о новых требованиях к нестационарным торговым объектам (НТО), которые необходимо включать в договоры с ними. Чтобы администрация могла разрывать договоры с такими объектами, которые не решили вопрос со стоками или вывозом мусора.

- Нет задачи затампонировать и оштрафовать, это не финальная задача, скорее - само собой разумеющееся, административная практика. Дальше нужно либо подключать их к централизованной канализации, либо проверять на наличие септика, - заключил Антон Алиханов.