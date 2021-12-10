В убийстве 16-летнего подростка в Добровольске обвиняют его дальнего родственника

Суд отправил обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в СИЗО. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В убийстве 16-летнего жителя поселка Добровольска Краснознаменского района обвиняют его дальнего родственника. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Напомним, тело подростка с множественными ножевыми ранениями обнаружили 8 октября на улице Майской. По горячим следам личность злоумышленника установить не удалось, однако 7 декабря по подозрению в убийстве был задержан его 34-летний дальний родственник, ему уже предъявлено обвинение в совершении убийства с особой жестокостью.

По версии следствия ночью 8 октября пьяный обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес не менее 23 ударов ножом несовершеннолетнему. От полученных ранений юноша умер на месте преступления, а обвиняемый с места преступления скрылся.

Свою причастность к совершению указанного преступления обвиняемый отрицает. 9 декабря Ленинградский районный суд Калининграда оправил обвиняемого в СИЗО до 7 февраля 2022 года.