На неделе Калининград ждет резкое потепление и сильный ветер

Судя по всему, к следующим выходным снега в городе почти не останется. Фото: Александр Подгорчук

В ближайшие дни погода в Калининграде заметно поменяется. Причиной станет Азорский антициклон, который установится над Центральной Европой.

- Циклоны, идущие из Атлантического океана, будут своей траекторией «огибать» область высокого давления по северу, через Скандинавию, принося с собой в южном секторе более теплые и влажные воздушные массы, - объясняют в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области». - Не стоит ожидать возвращения холодов, а среднесуточная температура и вовсе окажется выше нормы и будет находиться в плюсовых значениях, что является вполне привычным для климата нашего региона в этот период.

Впрочем, теплый воздух пробьется к нам не сразу - днем в понедельник в Калининграде будет до -2 градусов. Во вторник, по прогнозу Гидрометцентра РФ, температура подскочит сразу до +3. Ожидается мокрый снег.

В среду воздух прогреется до+5 градусов, в четверг - до +7. В эти же дни ожидается усиление западного ветра. Его скорость в порывах достигнет 15 метров в секунду.

В конце недели температура будет понижаться, но останется положительной. С пятницы по воскресенье термометр покажет днем +4 градуса. Осадков быть не должно, атмосферное давление останется высоким - около 770 миллиметров ртутного столба.