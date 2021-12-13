«Умная продленка»: 7 наивных вопросов про новый образовательный проект в Калининграде

Начиная со следующего учебного года младшеклассники смогут после уроков бесплатно посещать кружки и секции, не покидая школу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В своем Инстаграме губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что с сентября 2022 года в калининградских школах будет реализован проект по дополнительному образованию для младших школьников «Умная продленка».

- Каждый ребенок начальной школы получит сертификат на посещение двух кружков или секций по выбору в общем объеме четыре часа в неделю, - написал губернатор.

Дополнительные сертификаты для ребят с первого по четвертый класс, финансируемые из регионального бюджета, предназначены для кружков по следующим направлениям:

- физкультурно-оздоровительное;

- социально-гуманитарное;

- техническое;

- художественное.

По мнению губернатора, «родителям это позволит сэкономить семейный бюджет, а детям - получить знания и навыки, которые сделают их успешными».

Эта новость вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. «Комсомолка» собрала ответы чиновников на вопросы горожан, а также уточнила некоторые детали в региональном министерстве образования. И вот что известно об «Умной продленке» на данный момент.

1. Чем сертификат проекта «Умная продленка» отличается от тех сертификатов дополнительного образования, которые выдавались каждому ребенку ранее?

- Ничем, никаких «дополнительных сертификатов» не будет! - подчеркнули в министерстве образования. - Каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет может получить сертификат дополнительного образования, которым сумеет воспользоваться на всей территории Калининградской области.

Если родитель обучающегося начальных классов любой муниципальной общеобразовательной организации уже оформил сертификат ребенку, то никаких дополнительных действий совершать не потребуется. Механизм реализации проекта «Умная продленка» уже встроен в существующий сертификат.

2. Какие источники финансирования «Умной продленки»?

- Финансирование сертификатов дополнительного образования осуществляется за счет средств, предусматриваемых в муниципальных бюджетах, в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в сфере образования, - рассказали в минобре. - В 2022 году на реализацию дополнительного образования выделяются деньги из регионального бюджета (губернаторская программа «УМная PROдленка» - 200 млн рублей, губернаторская программа «Софинансирование ПФДО» - 20 млн рублей).

3. Можно ли пользоваться детям начальной школы и «Умной продленкой», и другими «опциями» сертификата?

- Ребенок в возрасте 7-11 лет получит дополнительное образование и за счет средств сертификата (в любой образовательной организации по своему выбору), и по проекту «Умная продленка» в школе по месту основного обучения.

Программы будут размещены в Навигаторе в реестре платных программ на портале «ПФДО», что никак не отразится ни на статусе сертификата, ни на его возможностях, и отмечены специальным знаком «Губернаторская программа».

Родители будут свободны в выборе программ из реестра бюджетных или сертифицированных в любом случае. То есть обучение ребенка по программам проекта «Умная продленка» не ограничат другие возможности сертификата.

4. Проект «Умная продленка» будет реализован на базе общеобразовательной школы? Или после уроков ребенка нужно будет везти в ДЮЦ или спортзал?

- Программы дополнительного образования в рамках этого проекта проекта будут реализованы на базе школ, никуда везти ребенка не потребуется.

5. Какова стоимость сертификата «Умная продленка»?

- Сертификат дополнительного образования выдается ребенку один раз в заявительном порядке абсолютно бесплатно. Еще раз подчеркнем: «Умная продленка» встроена в сертификат дополнительного образования.

6. Будет ли создан электронный сервис «Умной продленки»?

- Отдельного сервиса создавать не планируется, так как «Умная продленка» будет реализована в рамках существующего сертификата. При необходимости будем информировать через имеющиеся ресурсы на сайте и в социальных сетях. Следите за информацией!

7. Как получить сертификат тем, кто его еще не оформлял?

- Информация об этом есть на портале «ПФДО» (аббревиатура расшифровывается так: персонифицированное финансирование дополнительного образования) - pfdo.ru.

КСТАТИ

Про плавание и интересное

Одна из подписчиц в Инстаграме Антона Алиханова справедливо отметила, что «плавание - вообще только платно»…

И на это сотрудники министерства образования поспешили ответить, что «в школах, где есть бассейн, появится возможность оплачивать секцию сертификатом».

- В тех школах, где не хватает интересных и востребованных кружков, они будут создаваться, финансирование программы направлено в том числе и на это, - сообщили в ведомстве.