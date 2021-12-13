В Калининграде ищут диггера для обследования загадочного подземелья

Укрепления Фридландских ворот: стенка эскарпа и крепостной ров. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Во время работ по благоустройству территории музейного комплекса «Фридландские ворота» в Калининграде рабочие наткнулись на таинственный подземный ход. Он ведет от старой эскарповой стены у крепостного рва в глубь холма, примыкающего к воротам.

- Мы снимали землю возле стенки эскарпа и наткнулись на дренажный колодец, в который выходит труба, - рассказывает директор музея Андрей Ярцев. - Толщина трубы - примерно полметра. Она уходит куда-то в глубь холма.

- Что собираетесь делать с подземельем?

- Сверху планируем надстроить колодец контрастным кирпичом, сделать ступеньки, чтобы можно было спуститься. Закроем вход в колодец небьющимся стеклом и сделаем внутри подсветку. Люди будут гулять вдоль стенки эскарпа и видеть этот колодец.

- Известно, откуда идет труба?

- Хороший вопрос. Действительно, мы хотим выяснить, откуда она идет - от музея или с холма. Но тут нужен диггер, который смог бы туда пролезть и выяснить, что там дальше, куда подземный ход поворачивает.

Колодец нашли, когда убрали полутораметровый слой земли.

- А туда можно залезть?

- Конечно, диаметр трубы полметра. Мы предполагаем, что в нее входят все остальные, маленькие, дренажные трубы. И этот дренажный ход как главный всю воду собирает.

- Там воды сейчас нет?

- В данный момент нет, возможно, потому что мороз. Но я не исключаю, что была. Колодец был присыпан землей, мы ее выбрали, посмотрели - труба метров на пять идет прямо и совершенно сухая. А потом куда? К музею или к проспекту Калинина выходит? Интересно, чтобы кто-то посмотрел. Единственное, что диггера мы можем пустить только по прямой. Если пойдут повороты, то сложнее - мы уже волнуемся. Оттуда, кстати, таким теплом веет... Удивительно!

- Вам лишняя работа, получается...

- И да, и нет. Подрядчик очень обрадовался этой находке. Он делал отдельно дренажные выводы, а тут видит - немецкий. Говорит: «Если его прочистить и привести в порядок, он же абсолютно рабочий должен быть!»

- А вдруг там Янтарная комната? Или вообще что-то ценное?

- Да нет, это вряд ли. Это же дренажная труба. Чудес не бывает. Просто важно узнать, куда она идет. Рядом с музеем холм нависает, но музей-то не заливает даже во время сильных и долгих дождей, он вообще не сыреет, значит, немецкая дренажная система еще работает.

Диаметр трубы - около 50 сантиметров. Худощавый диггер пролезет без труда.

Кстати, на территории Фридландских ворот уже попадалось одно таинственное подземелье. Его обнаружили во время реконструкции здания блокгауза, в котором раньше размещался караул. Вокруг здания выкопали что-то вроде рва глубиной около полутора метров. И фактически открылся целый цокольный этаж со стенами, укрепленными гранитом.

- И когда все очистили, увидели гранитные перекрытия в виде дверной рамы, - говорит Андрей Ярцев. - То есть наверняка у немцев в этом месте находилась дверь, ведущая в подземелье. В советские годы ее заложили кирпичом.

- Пробить не пытались?

- Это интересно, конечно, но подрядчик категорически отказался. Сказал, что есть риск обрушения здания. К тому же открытие подземелий не входит в условия контракта. Поэтому тайна пока остается тайной.