Цены в Калининграде: Яйца и гречка дорожают, лимоны и яблоки - дешевеют

В ноябре список подорожавших, по сравнению октябрем, продуктов возглавили куриные яйца Фото: Архив "КП"

В ноябре список наиболее подорожавших продуктов в Калининградской области возглавили куриные яйца. По сравнению с октябрем, они подорожали сразу на 18,75 процентов, средняя цена – 84,55 рублей за десяток, говорится в исследовании Калининградстата.

Более чем на 11 процентов подорожала в области гречка, сейчас килограмм крупы можно купить за 138 рублей. Растет в цене и свежая зелень – за месяц она подорожала на 9,1 процент. В топ-5 наиболее подорожавших за месяц продуктов также вошли стерилизованное молоко (+8,67 процентов) и манная крупа, которая прибавила в цене на 8,25 процентов.

В пятерке наиболее подешевевших продуктов питания три позиции занимают фрукты. Так, лимоны за месяц подешевели на 10,97 процентов, средняя цена – 133 рубля за килограмм. Более чем на 7 процентов потеряли в цене яблоки, почти на 5 процентов стали дешевле апельсины. Также наиболее существенно за месяц в области подешевела свежая рыба и майонез – на 5,47 и 4,7 процентов соответственно.

Что касается продуктов, наиболее подорожавших в регионе за год, первое место в списке занимает свёкла, которая сейчас стоит на 46 процентов больше. На втором месте картофель, подорожавший за год на 44 процента. На 40 процентов «потяжелели» за год куриные яйца и репчатый лук, а замороженные ягоды стали дороже на 31 процент.

В топ-5 продуктов, ставших дешевле по итогам года, в ноябре на первом месте оказалось пиво зарубежных марок. Пенный напиток сейчас продается, в среднем, на 6,79 процентов дешевле, чем год назад. На 5,76 процентов стал дешевле отечественный коньяк, на 5,15 процентов – белокочанная капуста, на 5,11 процентов – пакетированный чай. Замыкают пятерку наиболее подешевевших продуктов питания молочные смеси для детского питания, за год они снизились в цене на 4,49 процента.