Соседи жалуются, владельцам - платят: что происходит с брошенными авто в Калининграде

На прошлой неделе несколько собранных с улиц машин впервые отправили на утилизацию. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде начали отправлять на утилизацию брошенные и никому не нужные автомобили. Первая партия машин, 4 штуки, ушла под пресс 10 декабря. Еще несколько автомобилей на очереди - их судьбу должен определить суд. До этого авто стояли на специальной площадке хранения, которая расположена на улице Олега Кошевого.

Сотрудники комитета муниципального контроля проводят регулярно работу по выявлению транспортных средств, имеющих признаки брошенных. Только с начала этого года выявлено 120 таких машин, в прошлом году – еще 17. Правда, у некоторых авто нашлись спохватившиеся собственники.

А вообще заявлений от неравнодушных горожан в последнее время начало поступать много.

- На сегодняшний день у нас еще порядка 60 заявлений от жителей города Калининграда о том, что «машина имеет признаки брошенной, просим ее убрать». Это автомобили, которые стоят на придомовых территориях и люди хотят освободить парковочное место, - рассказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» глава комитета муниципального контроля Денис Белозеров.

По каждому такому заявлению из мэрии выезжают специалисты. Основным признаками брошенного автомобиля считается отсутствие одной и более деталей кузова, стекол, фар, колес. А также, если у машины открыты двери и внутрь может залезть любой желающий (чаще всего это либо бродяги, либо детишки-хулиганы). Попадают в список и сгоревшие машины, но только в том случае, если они не проходят как вещдок по какому-нибудь делу.

Интересно, что если сам владелец брошенного авто сообщает о нем, то он еще и деньги получает на утилизацию.

- Собственник обязан снять такое авто, непригодное к эксплуатации, с регистрационного учета и утилизировать. Объем денежных средств, которые получает владелец, зависит от веса автомобиля, его состояния. Сумма утилизационного сбора не такая большая, - говорит Денис Белозеров.

Кстати, если у вас во дворе стоит брошенная машина, то жалобу и заявление можете направить через сайт мэрии или напрямую через комитет муниципального контроля. Вот номер телефона, привязанный ко всем мессенджерам 8-909-789-0000. Туда же можно кидать фотографии.