«Песен столько, что ни одна из них за 24 часа не повторится»: «Радио Калининград» хотят запустить в мае 2022 года

Услышать хиты «ЛондонParis» (на фото) и других калининградских групп можно будет в любое время в любом месте.

В Калининграде скоро станет одной радиостанцией больше и, что приятно, у вас есть шанс поучаствовать в ее создании и войти в историю. Идея родилась у Александра Исаева (он же Саныч), ведущего программы о калининградской музыке «Номер один», которая выходила в эфир около 20 лет. По его словам, за время существования передачи накопилась уникальная фонотека из нескольких тысяч песен калининградских групп. Вот и решили, используя этот богатейший архив, сделать радио, в эфире которого звучала бы музыка исключительно местных исполнителей.

Сразу оговоримся, что «Радио Калининград» не будет вещать на FM-частоте. Все гораздо интереснее – круглосуточный потоковый эфир, который можно послушать везде, прямо с телефона через наушники или в машине. Ничего похожего в нашем городе не было.

Участники плейлиста - группы «Гитарыstereo», «ЛондонParis», «Бигуди», «Лаванда», «Градусплюс», «Bar De Aux», «The 4 colours», «Анграпа» и другие. Это, наверное, лучшее, что происходило в музыке Калининграда за последние десятилетия.

Александр Исаев давно вынашивал идею создания радиостанции такого формата.

- Выросло поколение, которое вообще не знает о существовании этой музыки. А ведь музыка – это культурный код Калининграда. Такой же, как архитектура или изобразительное искусство, - говорит Александр Исаев. - Внимания к калининградской музыке сейчас нет. Увы, эта тема утеряна, забыта. Я вообще не встречал, не слышал нигде разговоры о калининградской музыке: ее прошлом, настоящем и будущем. Будто ее вообще не существует. Как же так? Тем более, говорим мы о действительно заслуженных командах. Группа «Бигуди», которая вообще не выступала, стала широко известна в Калининграде именно благодаря тому, что их песни стали крутить на радио в передаче «Номер один». И что в итоге? А в итоге популярность на всю страну, концерты и диски с Евгением Гришковцом, гастроли по большим и маленьким площадкам по всей России, поклонники, эфиры, фильмы. То же самое было с «Лавандой», с другими коллективами.

- Я понял, что обязан сделать радио для того, чтобы сохранить культурное наследие нашего региона для будущих поколений, - продолжает Саныч. - Сохранить и оставить, чтобы люди могли слушать и использовать. Это моя миссия. А музыки в архиве столько, что в эфире «Радио Калининград» ни одна песня за 24 часа не будет повторяться. Гарантирую. Более того, ни одна песня за неделю не повторится! И вся эта музыка местная, произведенная в нашем городе. Нам есть, чем гордиться.

Поддержка молодых исполнителей – еще одна задача «Радио Калининград». По словам музыкальных экспертов, сейчас ситуация с продвижением новых групп и вокалистов во многом схожа с серединой 1990-х годов. Тогда тоже не было возможности показать себя. Парадокс! Сегодня развиты социальные сети и, казалось бы, загружай контент и собирай толпы поклонников. Но не все так просто. Информацию через соцсети получает только ограниченный круг подписчиков. Это все равно, что школьная группа, играющая перед одноклассниками. Выйти на более широкую аудиторию практически невозможно. Да и конкуренция велика. Вот и получается, что групп много, а публика их не знает. Кроме того, переезжающим и приезжающим в нашу область «Радио Калининград» поможет знакомиться с культурной жизнью региона.

Архив калининградской музыки уже начали оцифровывать. Специально под создание проекта «Радио Калининград» на площадке planeta.ru открыт сбор средств. Уже удалось собрать 91 900 рублей из необходимых 160 000. Собранные деньги пойдут на приобретение техники и оборудования, оцифровку и подготовку материала. Кроме того нужно будет оплачивать интернет-платформу, на которой будет вестись вещание, и постоянно поддерживать и обновлять плейлисты радиостанции. А еще расходы на продвижение, презентацию, налоги, оплата услуг краудфандинговой платформы…

Поддержать проект можно здесь. В планах запустить «Радио Калининград» уже в мае 2022 года.