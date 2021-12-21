Машин не хватает, цены растут: Эксперты рассказали, что происходит на автомобильном рынке Калининграда

На фоне дефицита новых машин, растут цены и на авто с пробегом. Фото: Александр Подгорчук

Больше года назад глобальный авторынок столкнулся с дефицитом электронных комплектующих. Производителям не хватает микрочипов, что сказывается на объемах производства. В результате новых машин недостаточно, они дорожают и тянут за собой подержанные авто.

В Калининградской области также наблюдается дефицит новых автомобилей, однако он уже не такой острый, рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда» - Калининград» руководитель компании «Отто Кар» Илья Фишкин.

- Сейчас сама поставка машин занимает больше времени. Обычно из Москвы или Нижнего Новгорода они шли 4-5 дней, сейчас - 10 дней. Но опять же это не критическая ситуация, и она не влияет на отсутствие на рынке новых машин.

Нехватка на рынке новых машин - не единственная причина роста цен. Дорожает сырье, и производители вынуждены поднимать цены на свою продукцию; повышают цены и некоторые нерадивые автосети, однако это в большей степени столичная история.

На фоне дефицита и подорожания новых машин растут цены и на подержанные авто.

- Могу сказать, что они сильно подорожали. Машины, которые мы покупали за 1 млн рублей и продавали за 1 млн 50 тысяч рублей, мы сейчас покупаем за 1 млн 100 тысяч рублей, - раскрыл секрет «местной кухни» Илья Фишкин. - Рынок идет вперед, люди, которые хотели купить новые машины, вынуждены ездить на подержанных. Однако сейчас и качественных авто с небольшим пробегом, с понятной историей обслуживания, возрастом до 5 лет становится все меньше и меньше, а спрос высокий.

Что же делать калининградцам, которые хотят поменять машину: ждать, когда рынок придет в равновесие, или продавать свое авто?

- Если есть железный вариант, что после продажи вы сможете купить другое - наверное, имеет смысл. Потому что сейчас многие продают за «прекрасную цену», продают дорого, а по факту купить другое авто не могут, - сказал Илья Фишкин. - Есть и схема trade-in. Официальные дилеры с удовольствием проводят такие сделки, так будет проще купить новый автомобиль, да и срок ожидания будет меньше.

Если не хочется ждать 3-6 месяцев новый автомобиль глобальных производителей, можно присмотреться к китайскому автопрому, который по качеству уже не уступает «корейцам» и «японцам». Тем более в Калининграде дефицита «китайцев» нет, рассказал Владимир Пацукевич, учредитель группы компаний «Концепт» - официальный дилер автомобилей FAW (Фав) и JAC MOTORS (Джак Моторс) в Калининграде.

- Машины в наличии есть, в принципе, весь модельный ряд. Да, была просадка по поставкам в конце весны - начале лета, но потом грамотная работа импортера позволила нам нарастить хорошие складские запасы машин разных комплектаций. Машину можно купить и забрать в тот же день, - сказал Владимир Пацукевич. По его словам, многие клиенты изначально обращались в другие автосалоны, однако после шестимесячного ожидания покупали именно китайские модели.

Что касается цен, они в течение года выросли в зависимости от комплектации на 5-10 процентов.

- Это средняя температура по больнице, потому что и импортер повышает цены, плюс логистика, затраты на персонал. Но просто так дилер цены не повышает, - заверил Пацукевич.

Покупателям не стоит ждать, что в начале 2022 года цены на модели прошлого года снизятся, предупредил представитель дилера.

- По практике, последние годы машины в январе-феврале не дешевеют. Потому что производство в 2022 году будет дороже, чем в 2021-м. Машины, которые останутся, будут продаваться по текущим ценам. Так что скорее подорожают новые, чем подешевеют старые, - сказал Владимир Пацукевич.

Дефицит электронных компонентов не обошел стороной и калининградского производителя автомобилей - компанию «Автотор».

- Мы видим и дефицит, и напряженность, сложную логистику. Во второй половине года все поставки, связанные с электроникой, мы отслеживаем в ручном режиме. Профицита точно нет, все, что приходит, сразу идет в работу, - рассказал вице-президент «Автотора» Дмитрий Чемакин.

По его словам, проблемы с чипами не скажутся на плановых показателях производства в 2021 году.

- Наши партнеры - мировые бренды, мы решаем проблемы вместе с ними, их поддержка существенная, - сказал Дмитрий Чемакин. Он признался, что дефицит чипов - фактор, повышающий цены на машины.

- Безусловно, у нас есть дополнительные затраты на логистику, на сопровождение этой логистики, но они не настолько существенные, чтобы так повлиять на рынок, как мы видим по росту цен у дилеров. Рост цен толкает рынок и дефицит, - сказал вице-президент «Автотора».

Компания на 2022 год запланировала сохранение существующих объемов производства, несмотря на то, что напряжение на рынке электроники продлится, по оценке «Автотора», не менее двух лет.

- Весь следующий год мы будем жить в сложной логистике, с дефицитом определенных компонентов, электроники. Ну а дефицит автомобилей - это не только дефицит электроники, это и покупательский спрос, потребительские предложения, - заключил Дмитрий Чемакин.