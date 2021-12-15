Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 8:51

В Калининграде активизировались «елочные» мошенники

Заплатив авансом за главный символ Нового года, покупатели не получают ни заказанный товар, ни деньги обратно
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Так выглядит один из мошеннических сайтов в интернете.

Так выглядит один из мошеннических сайтов в интернете.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В преддверии Нового года, когда многие калининградцы озабочены приготовлениями к любимому празднику, активизировались и мошенники. В частности, они пытаются нажиться на стремлении граждан украсить свой дом искусственными елками.

В социальной сети Инстаграм появилось сразу несколько (как минимум три) новых групп, специализирующихся на продаже главных новогодних символов. Елки предлагаются по весьма соблазнительным ценам, но с одним важным условием - обязательной предоплатой. Здесь-то и кроется подвох: переведя деньги на указанные продавцами счета, покупатели в итоге так и не получают заказанный товар. Деньги им, естественно, тоже не возвращают. Мошенническая схема проста до примитивности, но работает неплохо - в полицию обратились уже несколько обманутых жителей региона.

- Сумма ущерба разнится, люди платили авансом через Qiwi-кошельки и 4 тысячи рублей, и 5 тысяч, и свыше 11 тысяч рублей, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Поисками мошенников занимаются сотрудники управления уголовного розыска, гражданам же мы рекомендуем делать покупки исключительно на проверенных сайтах, не пользуясь сомнительными ресурсами, даже если те обещают чрезвычайно выгодные условия. В этом случае, наоборот, стоит с осторожностью относиться к интернет-магазинам, которые реализуют товары и услуги по заниженным ценам. Перед покупкой внимательно изучите данные сайта, особо обращая внимание на дату его регистрации.

Правоохранителей беспокоит то обстоятельство, что упомянутые выше сомнительные группы собрали в общей сложности уже свыше 100 тысяч подписчиков. А значит, можно ожидать новых заявлений в полицию от обманутых покупателей елок.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ