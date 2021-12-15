В Калининграде активизировались «елочные» мошенники

Так выглядит один из мошеннических сайтов в интернете. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В преддверии Нового года, когда многие калининградцы озабочены приготовлениями к любимому празднику, активизировались и мошенники. В частности, они пытаются нажиться на стремлении граждан украсить свой дом искусственными елками.

В социальной сети Инстаграм появилось сразу несколько (как минимум три) новых групп, специализирующихся на продаже главных новогодних символов. Елки предлагаются по весьма соблазнительным ценам, но с одним важным условием - обязательной предоплатой. Здесь-то и кроется подвох: переведя деньги на указанные продавцами счета, покупатели в итоге так и не получают заказанный товар. Деньги им, естественно, тоже не возвращают. Мошенническая схема проста до примитивности, но работает неплохо - в полицию обратились уже несколько обманутых жителей региона.

- Сумма ущерба разнится, люди платили авансом через Qiwi-кошельки и 4 тысячи рублей, и 5 тысяч, и свыше 11 тысяч рублей, - рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Поисками мошенников занимаются сотрудники управления уголовного розыска, гражданам же мы рекомендуем делать покупки исключительно на проверенных сайтах, не пользуясь сомнительными ресурсами, даже если те обещают чрезвычайно выгодные условия. В этом случае, наоборот, стоит с осторожностью относиться к интернет-магазинам, которые реализуют товары и услуги по заниженным ценам. Перед покупкой внимательно изучите данные сайта, особо обращая внимание на дату его регистрации.

Правоохранителей беспокоит то обстоятельство, что упомянутые выше сомнительные группы собрали в общей сложности уже свыше 100 тысяч подписчиков. А значит, можно ожидать новых заявлений в полицию от обманутых покупателей елок.