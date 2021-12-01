Банк «Открытие»: 57% россиян считают уходящий 2021 год удачным

Почти 60% россиян считают, что 2021-й год был для них не хуже, чем 2020-й. Главным позитивным фактором стало отсутствие проблем со здоровьем. Худшей чертой уходящего года 57% назвали ограничения из-за COVID-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

51% опрошенных назвали 2021 год скорее удачным для себя, еще 6% очень удачным. Больше всего понравился второй год пандемии жителям Дальнего Востока (70%) и Северного Кавказа (63%).

Скорее неудачным уходящий год считают 34% респондентов, еще 8% - крайне неудачным. Менее всего 2021-й год понравился жителям Сибири и Урала (так ответили 47% опрошенных там жителей).

По мнению 38%, этот год был для них лучше, чем прошлый. Еще 21% назвали его таким же хорошим. 21% считают уходящий год для себя более плохим, чем 2020-й. Еще 20% - таким же плохим.

Среди самых позитивных моментов уходящего года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) россияне чаще всего называли отсутствие проблем со здоровьем у себя и у своих близких (41%), гармонию в личных отношениях и отличный отдых (по 26%), открытие нового хобби (23%), увеличение дохода (22%). У 15% никаких позитивных моментов в 2021 году не было.

Самыми плохими моментами года (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) наши сограждане считают ограничения в связи с пандемией (57%), проблемы со здоровьем у себя и у близких (34%), снижение доходов и невозможность путешествовать (по 31%). 16% сообщили, что пережили в 2021 году смерть близких. Только 9% заявили, что в этом году у них не было ничего плохого.

Почти у трети респондентов (31%) финансовое положение в 2021 году не изменилось. У 24% оно незначительно улучшилось, еще у 6% - резко улучшилось. Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Приволжского федерального округа, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 34%). Реже других – на Дальнем Востоке (22%).

Незначительно ухудшилось в 2021 году финансовое положение 29% россиян, значительно – еще у 10%. Больше всего респондентов заявили об ухудшении своего финансового положения в уходящем году в Центральном и Южном федеральных округах (43%).

Лишь 29% россиян удалось попутешествовать в 2021 году. Чаще других путешествовали петербуржцы и жители Ленинградской области (41%) и лишь 20% жителей Сибири.

17% опрошенных отказались от путешествий из-за боязни заразиться ковидом, 13% - из-за закрытых границ. Но самой частой причиной отказа от путешествий стала нехватка денег (35%). Причем если в Сибири такой ответ дали 48%, то в Москве и Московской области - только 25%.

Из тех 29%, которым все же удалось совершить поездки в 2021 году, 79% путешествовали исключительно по России, 21% удалось побывать за рубежом. При этом 56% путешествовавших по России и 79% выезжавших за рубеж сумели сделать это всего один раз за год.

61% россиян не инвестировали в 2021 году или заявили об отсутствии денег на эти цели. Тем не менее, 19% открыли накопительный счет, 17%- банковский вклад, 11% покупали акции и облигации, 5% инвестировали в недвижимость, еще 9% инвестировали в другие финансовые инструменты.

65% респондентов обошлись в уходящем году без кредитов. 21% брали потребительский кредит, 16% оформляли кредитную карту, 4% решились на ипотеку и 1% взяли кредит на развитие бизнеса.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 8-13 декабря по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.