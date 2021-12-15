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Звезды15 декабря 2021 9:46

Светлана Крючкова: «Мне надо, чтобы я открыла книжку - и стало горячо»

Народная артистка России дала старт фестивалю «Декабристские вечера» в Кафедральном соборе на острове Канта
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Светлану Крючкову во время выступления поддерживал сын Александр (в центре).

Светлану Крючкову во время выступления поддерживал сын Александр (в центре).

Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

Сегодня кажется удивительным, когда на чтение стихов собирается полный зал. В Кафедральном соборе Калининграда 13 декабря открылся фестиваль «Декабристские вечера» (6+), и зрителей было много, хотя социальная дистанция и все прочие требования были соблюдены. И тут интерес, конечно, вызван чтецом. Народную артистку России, любимую многими Светлану Крючкову ждали. И даже очень. Так, что народная любовь чуть не испортила весь настрой вечера. Едва Светлана Николаевна вышла на сцену, ее вдруг ослепило вспышкой. Кто-то с первых рядов высоко над головой поднял телефон - и давай щелкать с ярким светом.

- Мы нервничаем! Почему с нами надо так обращаться? - сказала тут же артистка (на сцене она стояла с сыном-гитаристом Александром).

Зал, конечно, затих. Голос у Крючковой поставленный, так что даже мужчины задрожали. Все поспешили убрать телефоны.

Программа, с которой Светлана Крючкова приехала в Калининград, была посвящена 130-летию Осипа Мандельштама. Звучали его стихи о любви и воспоминания о поэте Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.

Творчество Цветаевой Светлана Крючкова изучает 52 года, за что получила литературную премию имени поэтессы. А буквально месяц назад ей вручили книгоиздательскую премию «Книжный червь» с формулировкой «Воплощенная поэзия». Отметили за исполнение поэтических программ, с которыми актриса выступает уже много лет.

- Мне надо, чтобы я открыла книжку, увидела строчки - и мне стало горячо, прямо горячо! И буквы проступают, вдруг я понимаю, что вижу смысл, вложенный поэтом в эти строчки. Я - переводчик с поэтического на слушательский, - объявила Крючкова. - Я обнажаю смысл. Давид Самойлов писал: «Добивайтесь, пожалуйста, смысла, проявляйте, пожалуйста, мысль». Все остальное не имеет никакого значения.

Актриса признается, что задача у нее одна - заставить, подтолкнуть зрителя к тому, чтобы хоть кто-то, пусть один человек из зала, влюбился в поэта, стихи которого она читает.

В стихотворении Цветаевой, посвященном Германии, есть такие строчки: «Ну, как же я тебя отвергну, // Мой столь гонимый Vаtеrlаnd, // Где все еще по Кёнигсбергу // Проходит узколицый Кант». В стенах Кафедрального собора эти слова звучали особенно.

- Стихотворение замечательное. По тем временам - открытое диссидентское. Первая мировая война, антинемецкие настроения в Петербурге и Москве, погром немецких магазинов. Давайте на сегодняшний день это все переложим и поймем, - прокомментировала Светлана Крючкова.

Чтение стихов переплеталось с воспоминаниями о Мандельштаме, рассказами о его влюбленностях и увлечениях, мыслях и творчестве.

- Мне говорят: «Вы не любите Земфиру? А вы слышали ее «Хочешь сладких апельсинов?» А я отвечаю: «Вы Мандельштама читали? Уже все написано!» - сказала Светлана Крючкова и прочла стихотворение 1925 года со словами «Хочешь яблока ночного, сбитню свежего, крутого».

Творческий вечер продолжался два часа. И, как вначале пообещала артистка, все это время она «держала» зал.

- Ну все! Щелкайте со вспышкой! - сказала Крючкова, когда спектакль был окончен. Она озорно улыбнулась, а зрители понесли цветы.

Фестиваль «Декабристские вечера» продлится до 13 января. Уже 16 декабря зрителей ждут на концерте Калининградского симфонического оркестра и пианиста, лауреата международных конкурсов Никиты Мндоянца. В программе: Лист, Григ, Шор (6+).

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