Для съемок «Диверсанта» Кёнигсберг нарисуют на 50-метровом экране

В Калининградской области проходят съемки сериала «Диверсант. Идеальный штурм». Это продолжение популярной военной драмы, которая выйдет на Первом канале. В главных ролях по-прежнему Алексей Бардуков и Кирилл Плетнев, которые начинали работать в «Диверсанте» еще с Владиславом Галкиным. Режиссером четвертой части фильма стал Тимур Алпатов, а сценарий написали Николай Попов и Дмитрий Новоселов. Продюсерами киноленты выступили Константин Эрнст, Сергей Титинков и Николай Попов. Выход фильма запланирован на май 2022 года.

Основано на реальных событиях

В основе сюжета лежат факты из книг и документов, которые сценаристы изучали в музеях и архивах Калининграда.

- Штурм Кёнигсберга длился всего четыре дня, и эта операция стала самой скоротечной по взятию столь крупного города во Второй мировой войне, - напоминает Николай Попов. - Обстоятельства штурма хорошо описаны в книгах. Наша разведка провела гигантскую работу, специальные разведгруппы подготовили штурм и лишили немцев преимущества, вели радиоперехваты, минирование, изучали улицы города и объекты, анализировали продвижение войск. В книгах по военной истории операция называется идеальным штурмом. Отсюда и название нашего фильма. Речь в нем идет непосредственно о событиях весны 1945 года, и действие картины разворачивается непосредственно в Кёнигсберге, в Восточной Пруссии. Съемки проходят сразу в нескольких городах: Калининграде, Советске, Черняховске, Зеленоградске, Балтийске… Ведь как такового Кёнигсберга в прежнем виде не сохранилось, его приходилось «собирать по кусочкам», выискивая в регионе живописные улочки, остатки уцелевшей архитектуры. Чтобы потом все это соединить в общую картину города-крепости. Мы «танцуем» вокруг сложных комбинаций, поскольку многие старые объекты находятся в плачевном состоянии, после войны они никогда и никем не восстанавливались, есть и совсем заброшенные.

Некоторые сцены снимали в Балтийске. Фото: предоставлено съемочной группой.

- Съемки в каком городе запомнились больше всего?

- Везде было интересно. И Советск, и Черняховск, в общем, обладают набором тех мест, которые при определенной работе художников уверенно выступают в роли Кёнигсберга. Наша художественная группа - это настоящие герои, которые умеют в короткие сроки превратить потрепанные временем объекты в настоящий живой город. Не могу не отметить и мастерство операторов. Словом, историческое кино, оно такое - очень много маленьких шагов нужно сделать, чтобы потом на экране все выглядело правдиво.

Вписать прошлое в настоящее

- Что из современных атрибутов в городах больше всего мешает снимать историческое кино?

- Мы работаем в городах, когда там протекает обычная жизнь, которая не предполагает присутствие съемочной группы. Конечно, стараемся никому не мешать и действовать очень локально, чтобы интересы населения не страдали. Кстати, сами горожане относятся к нам вполне доброжелательно, с пониманием. Когда снимали в Светлогорске, на соседней улице выстроились целые ряды зрителей. Всем было любопытно. Там действительно были созданы интересные декорации. Когда строишь их в павильоне на киностудии - это совершенно другое.

Тут же надо вписываться в жизнь живого города, где есть транспортная система, магазины, рекламные вывески, фонари, провода, снующие туда-сюда машины. Это непросто.

Например, надо снять жилое здание довоенной постройки. Наши художники могут позволить себе заменить или преобразовать три-четыре окна на первом этаже, установить старую деревянную дверь на месте современной пластиковой. Однако весь дом, конечно же, переделать невозможно. Поэтому затем начнется то, что мы называем clean up (от англ. «чистить»). Здание уже на компьютере будет доводиться до нужной кондиции, превращаясь в настоящий кёнигсбергский дом 1945 года: со всеми элементами архитектуры, деталями и украшениями.

- Наверное, немало денег нужно для того, чтобы достоверно отобразить старый город на экране. Каков бюджет проекта?

- Это коммерческая тайна. Как и все предыдущие части, съемки этой финансирует Первый канал, который вот уже 17 лет продолжает франшизу «Диверсант». Потому что каждый фильм востребован и любим зрителем. Так что силы в производство вкладываются немалые.

«В кадре будет много экшена»

- При штурме Кёнигсберга было задействовано колоссальное количество техники и людей. Вам удастся передать масштаб?

- Уверен, что да. Здесь мы снимаем полтора десятка только немецких автомобилей. Сшито полторы тысячи костюмов. Одежду для гражданского населения привезли из Праги, с чешской киностудии. Немецкую военную форму доставили со студий Москвы и Санкт-Петербурга. Вся она очень качественно подбирается по родам войск: гестапо, вермахт, сотрудники военно-медицинских госпиталей. У всех свои знаки отличия, обувь, оружие. Все, что вы уже видели в «Диверсанте», в этой части фильма будет сделано с не меньшей доскональностью. Сложность в том, что большая часть действий наших героев-разведчиков происходит на территории противника. Это меняет подход к съемкам. Нам, например, нужно больше иностранных артистов, так что в фильме заняты 12 немецких актеров.

Воссоздано несколько интерьеров настоящих немецких квартир, кабинетов военачальников.

В картине будет традиционно много динамичных сцен. Фото: предоставлено съемочной группой.

- Как вы собираетесь показать колоссальные разрушения в городе того времени?

- Мы используем специальную технологию - по старым картам и фотографиям создаем 3D-модель Кёнигсберга. Эта модель заводится на большие экраны 50-метровой длины и 6-метровой высоты. Так воссоздается старый город, по которому наши герои будут ходить, ездить на машинах. Между прочим, в таких объемах это будет сделано первый раз. Ну а более детальные планы и короткие истории распределяем по тем историческим объектам, которые позволяют съемочной группе снимать вживую.

- Погода для съемок вроде бы сейчас не очень. Калининград периодически накрывает снегом.

- История, которую мы рассказываем - работа разведывательных групп, происходившая в середине марта. И заряды снега вполне допустимы, тут мы никого не обманываем. От снега картина станет более холодной, драматичной и фактурной. Тем более что в дни штурма Кёнигсберга, как мы знаем, шел дождь со снегом. Снег доставляет проблемы с технической точки зрения, но в изобразительном плане это несомненный плюс.

- А как будут показаны уличные бои, работа артиллерии и авиации?

- Уличные бои и перестрелки мы уже снимали. Как и погони на машинах и мотоциклах. Например, большая сцена боя снималась на старом мукомольном заводе в Калининграде, было задействовано больше 50 каскадеров! Артобстрелы, танки и авиация - все это будет воссоздаваться с помощью компьютерных технологий. В кадре будет много экшена!