Антон Алиханов: Защищать застройщиков от налоговиков не буду

Застройщиков неоднократно предупреждали, но они не прислушались. Фото: Александр Подгорчук

Сохранение текущей структуры малого и среднего предпринимательства в Калининградской области - это путь к деградации экономики. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

И. о. министра экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова сообщила, что в регионе более 55 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых работают свыше 218 тысяч работников.

- Просто говорить о том, что смотрите, как замечательно, что у нас столько народу занято в малом и среднем бизнесе… Ну хорошо, и что это значит с точки зрения того, как люди зарабатывают, развитости экономики? - спросил губернатор.

Алиханов уточнил, что сейчас в регионе 55 процентов от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства - это торговля и общепит, еще 15 процентов - стройка. Причем стройка зачастую ложная, потому что очень часто это просто дробление (бизнеса), и этим сейчас активно занимается налоговая служба.

По словам губернатора, застройщики, в том числе крупные, используют довольно простую схему ухода от налогов.

- Посмотрите на крупные земельные массивы в Калининграде, Гурьевске или Зеленоградске. Приобретается земельный участок и нарезается на каждый отдельный дом. Затем создается отдельная компания-застройщик. Это минимизирует налоги, потому что они «упрощенцы» якобы, а на самом деле представляют единую группу компаний. Еще это сокращает объем обязательств в плане благоустройства и всего остального, - возмутился Антон Алиханов, добавив, что подобной схемой ухода от налогов уже занимаются сотрудники налоговой службы.

Глава региона признался, что предупреждал застройщиков, передавал им справки, однако бизнес от этой практики не отказался, что «крайне прискорбно».

- Я еще раз, пользуясь случаем, всем говорю: я защищать от каких-то проверочных мероприятий, доначислений и еще чего-то не буду. Очень надеюсь, что Сергей Геннадьевич Орбей (руководитель управления Федеральной налоговой службы по Калининградской области) эту работу доведет до конца. Потому что застройщики назначают всяких номинальных «ипэшников», строят дома, а потом компании умирают, не заплатив ни налогов, ничего, - заключил Антон Алиханов.