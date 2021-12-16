После операции на сердце школьница решила стать кардиологом

Работа хирургов-кардиологов считается одной из самых сложных. Фото: Евгения ГУСЕВА

Кем быть? Для 15-летней Елизаветы Цветковой из Нижнего Новгорода этот вопрос сегодня закрыт. В декабре 2020 года она оказалась на операционном столе в Центре высоких медицинских технологий Калининграда и после перенесенной операции и общения с медиками окончательно решила:

- Буду кардиологом!

«ДАЛЬШЕ - ТОЛЬКО ЛУЧШЕ»

На днях Елизавета Цветкова написала у себя в Инстаграме откровенный пост о том, почему для нее оказалось столь значимым знакомство с калининградскими врачами.

«Сегодня ровно год с моей операции. Как же быстро летит время! Год назад была сильная одышка, пульс больше 120 в покое, синие пальцы и хроническая усталость. Вспоминать страшно... Но 1 декабря 2020 года Вячеслав Александрович Белов и Вадим Петрович Дидык в Центре высоких медицинских технологий Калининграда провели мне операцию по устранению врожденного порока сердца (коррекция аномалии Эбштейна). Сильную поддержку оказала мне и Наталья Ганюкова - лечащий врач-кардиолог. Грамотно подобранные препараты, внимательность, забота и мотивация помогли мне скорее выздороветь. Наталья Владимировна научила меня радоваться мелочам, когда казалось, что все плохо. А какие невероятные медсестры работают в детском отделении! Понимающие, внимательные и, самое главное, веселые.

Внимание и забота калининградских врачей помогли Елизавете быстро восстановиться после операций. Фото: семейный архив.

Прошел год. Сегодня мое состояние во много раз лучше. Недостаточность трехстворчатого клапана 1-й степени, электрокардиограмма в полном порядке, а одышка только при сильных нагрузках, шовчик тоже почти не беспокоит - врачи довольны результатами. На данный момент я готовлюсь к поступлению в медицинский университет. Пишу исследовательскую работу, связанную с сердечно-сосудистыми заболеваниями. После общения с врачами из Калининграда подтвердила свой выбор будущей профессии. Да, для меня это был невероятный год побед. А дальше что? Дальше - только лучше!»

ВЫБОР ПО РЕКОМЕНДАЦИИ

Мы связались с девушкой и уточнили у нее - что же было первично в желании стать врачом: заболевание, которое нужно было постоянно держать под контролем, или знакомство с калининградскими кардиохирургами?

- С раннего детства мне приходилось часто посещать больницы, - рассказала Лиза. - В основном полученные заключения от врачей анализировала моя мама. Но когда я подросла, меня серьезно заинтересовало мое здоровье. Однако чтобы самостоятельно понимать результаты обследований, нужно иметь представление о строении сердца, его функции и так далее. Поэтому с 14 лет я стала постепенно изучать сердце и поняла, что нужно знать еще больше. Так появился мой безумный интерес к анатомии и медицине в целом.

- На операцию вы отправились в Калининград. Что стало решающим моментом в этом выборе? Наверняка и в городе, где вы живете, сильная кардиослужба.

- На этот выбор повлияла рекомендация нашего лечащего кардиолога о высокой квалификации кардиохирургов калининградского кардиоцентра. Так как аномалия Эбштейна - один из редких врожденных пороков сердца, при котором трехстворчатый клапан смещен в полость правого желудочка, створки развиты неправильно. Для устранения патологии существуют разные методы, но лучшим решением для нас являлась конусная реконструкция клапана. Однако не каждый кардиохирург имеет опыт в проведении этой непростой операции. Белов Вячеслав Александрович - тот кардиохирург, который проводит успешные операции у детей именно с таким пороком.

А вообще в 2020 году серьезное началось ухудшение здоровья, и мы решились на операцию.

ДОЖДАЛИСЬ, КОГДА ВЫРАСТЕТ СЕРДЦЕ

- Почему врожденный порок сердца прооперировали не сразу после рождения, а в 14-летнем возрасте?

- Этот порок сердца рекомендовалось оперировать в старшем возрасте. До 14 лет состояние было удовлетворительное, под постоянным наблюдением кардиологов. Операция откладывалась до момента, когда сердце полностью вырастет. Если бы операцию провели в детстве, то в будущем нужно было бы делать повторное вмешательство из-за увеличения сердца.

- Как изменилась ваша жизнь после операции?

- Изменений много! Больше ценю моменты, проведенные с близкими. Изменилось отношение к учебе, стал еще более серьезный подход к ней. Физической активности - больше. Чаще гуляю с друзьями, мы всегда находимся в движении: играем в волейбол, баскетбол, ходим длительное время пешком. Сейчас, в зимнее время, планируем кататься на коньках. Очень люблю велопрогулки. После операции дистанции стали больше, а нагрузка переносится гораздо легче. Живу! Дышу! Это счастье!

«ХОЧУ СТАТЬ ДЕТСКИМ ВРАЧОМ»

- Что вас так зацепило в работе, поведении врачей? Что так повлияло на решение самой стать медработником?

- Перед тем как отправиться в Калининград, я искала в интернете информацию о врачах, которые там работают. Посмотрела некоторые репортажи и очень заинтересовалась их деятельностью. Когда мы поехали на операцию, я училась в 9-м классе. Вопрос о будущей профессии стоял остро. Уйти после 9-го класса или пойти в 10-й? Но ответ на этот вопрос я нашла в кардиоцентре. Когда узнала, какие уникальные операции проводит Вячеслав Александрович маленьким деткам, с какими трудностями сталкиваются кардиологи во время лечения. Но, несмотря на все сложности, ежедневно каждый врач находит время, чтобы поговорить и поддержать пациентов и их мам. Очень теплое и искреннее отношение к каждому. А самое главное - дети выздоравливают! Вот все это меня и зацепило.

- А вы рассказали врачам о том, какое они на вас оказали влияние?

- Конечно, перед выпиской я поговорила с Вячеславом Александровичем и Натальей Владимировной о том, что хочу пойти в медицину. Они меня поддержали в этом решении, дали определенные советы.

- Как вы готовитесь к поступлению в медицинский вуз?

- Сейчас я учусь в 10-м классе с углубленным изучением биологии и химии. У меня прекрасные учителя, которые помогают идти к поставленной цели. Я хочу стать детским врачом, который сможет помогать пациентам так же, как и калининградские врачи.

- Именно кардиохирургом?

- Кардиологом - точно.

КСТАТИ

Как пояснили в Центре высоких медицинских технологий, в год от двух до пяти пациентов с аномалией Эбштейна оперируются именно у калининградских кардиохирургов.

- Не только в России, но и в мире очень мало кардиохирургов, кто работает с таким заболеванием, - отметили в центре.