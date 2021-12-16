Зуб динозавра и череп первого калининградца: что мы увидели в квартире искателя Янтарной комнаты Сергея Трифонова

Этот «топор» Трифонов, по его словам, нашел в траншее у дома №100 на улице Нарвской. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде Сергей Трифонов вряд ли нуждается в особом представлении. В 90-е его программа «Тайны лаборатории «Кенигсберг-13» была одним из хитом калининградского телевидения. Потом Трифонов, называющий себя историком-мистиком, не раз поднимал шумиху вокруг поисков Янтарной комнаты (которую он якобы уже обнаружил под бункером Ляша), да и сейчас регулярно пытается выдавать СМИ разного рода «сенсации».

На прошлой неделе в редакции раздался звонок. Звонил Трифонов. На этот раз он не стал рассказывать о подземных ходах и рунических тайнописях на камнях.

- Ваня, я топор нашел. Не простой, а старинный. Думаю, это век XIV или XV, - заговорил Сергей Владимирович вкрадчивым голосом. – Правда, хорошей фотографии сделать не смогу, поэтому мне нужна твоя помощь.

На улице лил дождь, но делать было нечего. К тому же, старинный боевой топор – это всегда интересно.

«Клюв ворона»

Мы встретились у подъезда дома кладоискателя. Топор Трифонов вынес в полиэтиленовом пакете. Стальная ручка его почему-то была обмотана проволокой.

- Это найдено в траншее у дома №100 на улице Нарвской, там газовые трубы укладывали, - объяснил Сергей Владимирович. - Никто на эту вещь внимания не обратил – железка и железка. Я с собакой там гулял. Смотрю – интересная загогулина. Посмотрел в интернете и удивился – это же клевец, XIV век! Его еще называли «оружием черта» или «клювом ворона». Такой штукой можно было пробить доспехи рыцаря. Меч или алебарда железный панцирь бы просто царапали. Главное было – сбить этого рыцаря с коня.

Сказав это, Трифонов решил показать пару приемов. Сначала от будто бы остановил конного воина и защитился от удара его меча, а потом лихо ударил воображаемого всадника в живот и добил его на земле, прошив насквозь своим оружием.

Если говорить по правде, на клевец кованое изделие было похоже лишь отдаленно. Вскоре я вспомнил, что видел такие детали на фасадах старинных домов. Да это же стальной анкер, который должен удерживать кирпичную кладку! Но Трифонова было невозможно переубедить. Он стал объяснять, почему у «оружия» не деревянное топорище, а стальное.

- Если рыцарь великолепно фехтует, он запросто перерубит дерево, а тут сталь – меч может сломаться, - уверенно заявил он.

«Череп первого калининградца»

Поскольку дождь не думал заканчиваться, я предложил Сергею Владимировичу показать другие артефакты из его коллекции. Он с радостью согласился.

Пока мы поднимались на второй этаж, Трифонов объяснил, что ему, как члену обкома, квартиру выше третьего не выдавали.

- Тут чисто практические соображения: со второго этажа и быстро эвакуироваться можно, и по срочному партийному делу выскочить, - объяснял хозяин по дороге.

Лязгнул ключ в замочной скважине и мы попали в квартиру. Она оказалась совсем не похожа на тайную лабораторию «Кенигсберг-13». На стенах - семейные фотографии и картины, в которых нет ничего мистического. Сокровищница Трифрнова - пластиковый комод - ждал нас в комнате, вход в которую преградил грозный пекинес. Он буквально не давал пройти и с лаем бросался под ноги.

Первое, что решил показать мне хозяин квартиры – «череп первого калининградца». Правда, он показался мне больше похож на обычный камень, найденный на морском берегу.

Сергей Трифонов уверяет, что эта каменюка - череп первого калининградца. Фото: Иван МАРКОВ

- Хотите верьте, а хотите – нет, - начал объяснять историк, крутя в руках камень-череп. – Вот одна глазница, а вот вторая, прямо рядышком. Я его называю Йориком.

- А почему вы думаете, что это череп калининградца, а не кенигсбержца, к примеру?

- Да тогда еще и Кенигсберга не было. Обладатель этого черепа был ровесником динозавров. Мне, конечно, хочется верить, что это был человек, но, возможно, это какой-то ящер. А «прописка» у него теперь, можно сказать, калининградская.

Зуб динозавра и прусские письмена

Пока я рассматривал камень со странными отверстиями, Сергей Трифонов уже шуршал пакетом, доставая из него следующий предмет. Это снова был камень, но на этот раз в форме конуса.

- Как думаешь, что это? – взвесил он «реликвию» в руке и передал мне.

- Думаю, лучше специалистам определять, - осторожно ответил я.

- Это еще одна окаменелость, - уверенно произнес Трифонов. – Но на ней есть рисунок. Быть может, это случайность, но мне кажется, что тут скрыто зашифрованное послание: первый знак похож на полуостров Крым, второй – это сорока, третий - драка змей, а четвертый – горящий человек. Послание, как мне кажется, неслучайно.

- А окаменелость чего именно?

- Думаю, это зуб.

- Чей?

- Динозавра огромного, конечно, - не моргнув глазом, заверил Трифонов.

«Зуб динозавра» с тайным посланием. Фото: Иван МАРКОВ

Я ожидал, что он хотя бы улыбнется. Но нет. Историк остался серьезен и уже открывал ящик в поисках очередной находки. Дальше был кирпич, испещренный какими-то линиями (Трифонов их назвал прусскими письменами), деревянная дощечка с автографом архитектора Фридриха Ларса (автограф почему-то был нанесен выжигательным аппаратом), рассказы о спрятанных в банковской ячейке секретных картах подвалов Кёнигсберга с автографом архитектора Ганса Герлаха…

- Вы все время рассказываете о ценностях, которые собираете и храните. Квартирные воры вашим добром еще не заинтересовались?

- Не хотел про это рассказывать, - загадочно говорит Трифонов. – Было много раз. И замки взламывали, и в подвал ко мне забирались. А однажды угнали машину моей жены. Полиция нашла ее у гаражей в Чкаловске. Из нее ничего не взяли, даже магнитолу оставили, но вскрыли всю обшивку.

- А как относитесь к копателям-любителям?

- У нас в городе их огромное количество развелось, как вшей! И они меня терпеть не могут, потому что сам я ничего не копаю, и им не говорю, где копать. Вот если раскоп официально сделан, то это другое дело.

Кирпичи истории и категория непознанного

По словам Трифонова, интерес к замкам, их подземельям и спрятанным там артефактам у него с детства.

- В 1968 году, сразу после взрыва Королевского замка, я вместе с отцом пошел на развалины. Мы собирали кирпичи со следами животных, с различными рисунками и отметинами. Это было критерием «брать или не брать». Мы все это добро домой привозили, на Куйбышева тогда жили, и в ванной мыли. Больше сотни кирпичей мы тогда насобирали: складывали их в сумку по два или по три и отвозили на трамвае. Это долго продолжалось, конечно, не один день и не неделю.

Схема подвалов Королевского замка. Фото: Иван МАРКОВ

Интересно, что дед Сергея Трифонова, Иван Фурсов, который сразу после войны поселился в Железнодорожном, тяги к истории и к древним материальным ценностям не имел.

- Он был вторым лицом в поселке, - передает семейное предание Сергей Владимирович. - Однажды кто-то из местных немцев пришел и попросил помочь отправить его в Германию. Чтобы эта услуга не была бесплатной, он принес с собой большой золотой крест. Однако дед был честным коммунистом, и ничего не взял. Зато баба Лена, жена его, этот крест «зацепила». Когда дед узнал, был большой скандал. Правда, крест в итоге медным оказался, позолоченным просто был, - разочарованно разводит руками Трифонов.

Во время работы в обкоме интерес будущего основателя «Тайной лаборатории Кенигсберг-13» к секретам подземелий нисколько не выветрился. Даже наоборот.

- Историей города я заниматься начал 40 лет назад, еще до работы в обкоме. Я тогда закончил исторический факультет и устроился в отдел народного образования. Дальше был обком комсомола, потом – обком партии. Кстати, у меня коллекционеры все хотят удостоверение купить. Я ведь последним удостоверение получил перед 1991 годом, - демонстрирует корочки Сергей Владимирович.

Место, где,по мнению Трифонова, спрятан памятник Канту (но мы не ручаемся). Фото: Иван МАРКОВ

Ближе к концу нашей беседы Сергей Трифонов разложил на столе карты и начал показывать на них отмеченные крестиками места.

- Вот тут буквально метр грунта убрать, и будут интересные находки. И тут, и вот тут тоже, - водил пальцем по карте историк. – А самый ценный тайник Кёнигсберга – под трамвайными путями рядом с «Плазой».

- Неужели вы сами во все это верите?

- Я мало, во что верю. Я – материалист. Правда, материалист относительный. Что касается мистики – это всего лишь категория непознанного, - глубокомысленно заключил он.