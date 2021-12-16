Литва может спровоцировать в Калининградской области рост цен на продукты

В некоторых сегментах регионального рынка доля белорусской продукции очень велика. Фото: Евгения ГУСЕВА

Необходимое предисловие

Этим летом США ввели санкции против Белоруссии, под которые в числе попал «Беларуськалий» - производитель удобрений. Оспаривающая у других лимитрофов право называться самым верным американским вассалом, Литва тут же подсуетилась, объявив о намерении разорвать контракты с белорусским предприятием, прекратив железнодорожные перевозки его продукции и перевалку удобрений через порт Клайпеды.

Между тем, литовская железная дорога кровно заинтересована в белорусском транзите, который составляет треть от ее грузооборота. Ровно в такой же пропорции от «Беларуськалия» зависит и Клайпеда, для которой прекращение перевозок из Белоруссии означает полномасштабный социальный кризис, поскольку ее порт является градообразующим предприятием. Неудивительно, что против санкционных планов правительства, где тон задают консерваторы, активно выступает оппозиция в лице социал-демократов, традиционно связанных с железнодорожниками. Директор ЛЖД этим летом специально летал в Вашингтон, и представители минфина США заверили, что санкции распространяются лишь на американские компании, Литва их вводить не обязана.

Однако правящая партия твердит о принципиальной внешней политике и намерена твердо следовать в фарватере своего могучего союзника по НАТО, пусть даже тот литовцев об этом пока и не просил. И после того как выяснилось, что консерваторы прошляпили продление действующих контрактов с «Беларуськалием», и ЛЖД даже успела получить аванс за транзит на следующий год, грянул политический кризис - в отставку ушли министр транспорта и глава МИД Литвы. Теперь официальный Вильнюс решает вопрос, как вернуть белорусам предоплату, прервать транзит и не нарваться при этом на разбирательство в Стокгольмском арбитраже с практически неизбежной выплатой крупной неустойки.

Стройматериалы от «сябров»

Казалось бы, какое дело калининградцам до внутриполитических литовских разборок, ставших истинной причиной безумных внешнеполитических действий Литвы. Но на самом деле все это напрямую может затронуть и нас.

- Сложившаяся ситуация в любом случае отразится на Калининградской области, - убежден политолог Александр Носович. - Вопрос только, в какой степени. Если дело ограничится запретом на перевозку удобрений, это поставит окончательный крест на и без того слабых надеждах Калининградского морского торгового порта и КЖД заполучить себе трафик «Беларуськалия». Ведь в советские годы этот грузопоток делился между нами и Клайпедой. Есть оптимисты, которые надеются, что через подставные фирмы можно будет вновь направить белорусские удобрения по литовской железной дороге в Калининград. Но судя по тому, что литовцы намерены поставить вопрос о запрете транзита всей продукции белорусского происхождения, а не только белорусской собственности, нашему порту ничего не светит.

Александр Носович. Фото: Игорь ОРЕХОВ

Но это будет меньшим злом – калининградцы просто не получат того, чего у них и так нет. А вот если литовцы под эту сурдинку запретят транзит любых товаров белорусского происхождения по своей территории…

- У нас достаточно тесные экономические связи с Белоруссией, в некоторых сегментах регионального рынка доля белорусской продукции очень велика, - объясняет Носович. - Прежде всего, это строительные материалы, во вторую очередь – продукты питания. И если запретительные меры будут приняты литовцами внезапно и начнут действовать сразу, может образоваться дефицит и резко взлетят цены, в том числе и на товары первой необходимости. Не знаю, обсуждается ли возможность такого развития событий на федеральном и региональном уровнях, но, по идее, уже необходимо думать о возможном замещении белорусского импорта на калининградском рынке.

Польский вариант и российский интерес

Но, может быть, удастся перенаправить белорусский транзит в Калининград через Польшу? По мнению эксперта, в принципе, это вполне возможно.

- Польша сейчас не так ангажирована по теме антибелорусских санкций, как Литва, - подтверждает Носович. - Судя по поведению американцев, которые курируют и Польшу, конечно, тоже, у них нет такой уж огромной заинтересованности в том, чтобы заблокировать транзит из Белоруссии, и поляки могут решить на этом подзаработать. Но упомянутая заинтересованность может вдруг появиться. Так что, если мыслить стратегически, мы должны учитывать и такой вариант. И продолжать развивать импортозамещение в Калининградской области.

Но полное импортозамещение – это, все-таки, на перспективу. Сиюминутным же выходом, считает Носович, могут стать прямые переговоры Москвы с Вильнюсом с позиции силы.

- Литовской Республике необходимо дать понять, что своими действиями они задевают жизненно важные интересы российского региона, и такие выкрутасы для них даром не пройдут. Скажем, если вдруг Литва исчезнет из нашей системы таможенного оформления, то до тамошних политиков дойдет, что, несмотря на все их скандальные заявления, Россия остается для Литвы главным внешнеторговым партнером. И удаление страны из таможенного реестра РФ станет таким ударом по литовской экономике, после которого она может впасть в кому. Но чтобы Россия могла позволить себе подобные меры, необходима стратегическая автономия Калининградской области. С 2014 года системная работа в этом направлении ведется, и к середине нынешнего десятилетия, надеюсь, будет завершена.

МНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

«Транзит не перекроют»

Калининградские перевозчики признают, что перевозить грузы в последнее время стало сложнее, хотя в то, что Литва полностью перекроет белорусский транзит, не верят.

- Все работает так, как работало, никаких принципиальных изменений нет, - сообщил «КП» на условиях анонимности руководитель одной из транспортных компаний региона. - Какие бы Литва не принимала меры в отношении самой Белоруссии, есть межгосударственное соглашение по транзиту пассажиров и грузов в/ из Калининградской области, под него сделан поезд, УПДЖД и выдают визы. Эта система работает много лет и продолжает работать. Проблема заключается в том, что когда договор сделали, не выделили для калининградского транзита отдельного пункта пропуска на границе с Евросоюзом. Неважно где, в Псковской области или в Белоруссии. И тогда бы проблемы с очередями на границе не возникло бы от слова «совсем». Тогда автомобили стояли бы в одном пункте пропуска чисто на Калининград, а в другом месте – на Европу. Но этот вопрос можно доработать.

- Если все работает, как и раньше, почему же тогда очереди на границе?

- Очереди прежде всего на границе Белоруссии с Литвой и Польшей. Там могут стоять до недели. На калининградских пунктах пропуска - не более суток. А там задержка происходит из-за того, что литовская и польская таможня проводит углубленный досмотр транспорта - на предмет нелегальных мигрантов и контрабандных товаров. Плюс изменился регламент прохождения белорусско-литовской границы. Литовцы сейчас проверяют автомобили трижды. И из-за этого пропускная способность упала. А ведь они проверяют и калининградские автомобили, и те, которые идут в Европу.

По словам перевозчика, увеличивает время «стояния» в пунктах пропуска еще и то, что перестала работать система бронирования границы в Белоруссии:

- Очень тяжело планировать, приходится приезжать в общую очередь. А, кроме того, некоторые фуры идут отдельными потоками в приоритетном порядке - скоропорт, опасные грузы и так называемые «конвойщики».

- А если Сейм Литвы все-таки запретит транзит белорусских товаров?

- Этого не будет, транзит не закроют. Это равносильно объявлению войны. Речь может идти о запрете на перевозку санкционных грузов, например, калия, а против всей номенклатуры они не рискнут вводить. Потому что могут остановиться и нефтепроводы, и газопроводы, и вообще все. Этого никто никогда не будет делать. А то, что они обсуждают в Сейме… Они себе уже Игналину закрыли, сейчас закроют Клайпедский порт.