Компания ТД «Экополимеры» приняла участие в обучении в рамках национального проекта «Производительность труда»

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В команду Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) входят сотрудники, обладающие опытом внедрения инструментов бережливого производства в различных сферах и производствах. Сотрудники калининградского РЦК прошли сертификацию на тренеров бережливого производства и получили компетенции, чтобы проводить тренинги, делиться новыми знаниями на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда».

Такие обучающие тренинги от РЦК прошли сотрудники ТД «Экополимеры» в рамках участия в национальном проекте «Производительность труда». Как отмечает руководитель проектов РЦК Дмитрий Кущенко, обучение проводилось в течение трех дней. В нем приняли участие и руководители, и сотрудники отделов ТД «Экополимеры».

Обучение проводилось по основным программам: «Основы бережливого производства», «Реализация проектов по улучшению», «Программа 5С», «Производственный анализ», «Картирование». После его завершения сотрудники предприятия получили представления о том, что такое бережливое производство (БП), для чего его необходимо внедрять, какие плюсы несет в себе внедрение бережливого производства для предприятия и для сотрудников. Познакомились с основными инструментами БП, узнали, как будет реализовываться проект на предприятии.

В рамках дальнейшего развития предприятия было принято решение о реализации проекта по направлению «Управление отгрузками готовой продукции». Как поясняет Дмитрий Кущенко, данный выбор объясняется тем, что процесс отгрузок затрагивает как работу отделов внутри предприятия, так и работу с контрагентами. Основным направлением работы стало сокращение времени протекания процесса, а также усовершенствование каналов коммуникации и взаимодействия между подразделениями.

О нацпроекте «Производительность труда»

В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин издал указ №204 «О стратегических задачах развития страны до 2024 года». В нем одним из приоритетных направлений развития России указано повышение производительности труда: на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли) не ниже 5% к 2024 году. Чтобы достичь этой цели, создан национальный проект «Производительность труда».

Для реализации проекта на территории Калининградской области в структуре Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» создан Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. РЦК проводит мероприятия по повышению производительности труда на рабочих площадках компаний, вошедших в национальный проект, организует обмен опытом в области повышения производительности труда между региональными предприятиями-участниками, а также проводит подготовку сотрудников в части повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства.

На данный момент в проекте участвует 46 предприятий. За время работы РЦК было проведено восемь «Фабрик процессов», на которых обучились 112 сотрудников калининградских предприятий. А всего прошли обучение на основных программах тренингов 297 человек.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru/labor,

instagram.com/rcckaliningrad,

facebook.com/RCCKaliningrad,

vk.com/rcckaliningrad,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».