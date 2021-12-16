Где сейчас работают катки в Калининграде, сколько стоит сеанс и можно ли без QR-кода

Сейчас цены на сеанс стартуют с 250 рублей, но тарифы зависят от площадки и дня недели. Фото: Иван ВИСЛОВ

С первого дня зимы многим калининградцам захотелось выйти на лед. И хотя катков у Дома Советов и на стадионе «Балтика» пока не замечено, горожане уже начали обзванивать работающие площадки, выясняя, где самое удобное расписание и самые выгодные цены. Разобраться в ситуации «Комсомолке» помогла фигуристка-любительница Оксана Теплова, не прекращающая свои тренировки даже летом.

- В Калининграде с ледовыми катками большая проблема, - говорит она. – Практически все площадки для массового катания закрываются уже ранней весной. Дольше других работает «Альбатрос» на улице Дмитрия Донского, но и он берет паузу с мая по конец августа.

Перерывов не делают лишь крытые ледовые арены в Советске и Гусеве, поэтому спортсмены-любители заниматься ездят туда.

- И в Калининграде, конечно, есть площадки, работающие круглый год, например, арены на улице Горького и на стадионе «Пионер», - продолжает Оксана. - Но на них тренируются только профессиональные фигуристы и хоккеисты.

Начинающим любителям коньков Теплова советует обращаться к профильному тренеру или к тем землякам, кто уже имеют в этом виде спорта хоть какой-то опыт. Лучшее время для занятий – утро и поздний вечер, когда вероятность столкнуться с лихими конькобежцами ниже.

А что по ценам? Самым доступным пока выглядит каток парка «Юность». Часовой сеанс в будни там обойдется в 250 рублей, в выходные – на 100 рублей дороже (цена включает прокат коньков). Если коньки свои, то час на льду будет стоить, соответственно, 200 и 250 рублей.

В «Альбатросе» на Дмитрия Донского взрослый билет вместе с коньками в уик-энд потянет уже на 400 рублей (хотя дети до 10 лет заплатят только 250). В остальные дни за две с половиной «сотни» удовольствие скользить по льду могут позволить себе абсолютно все.

Открытые катки «Golden Way», которые начали работу в Центральном парке и на улице Интернациональной, как признаются сотрудники этих арен, немного подорожали по сравнению с прошлым годом. Сегодня 45-минутный сеанс с прокатом коньков будет стоить в будни 400 рублей, в выходные - 450. Со своими коньками получится сэкономить, заплатив, соответственно, 250 и 300 рублей. Зато для выхода на лед там пока не просят предъявлять QR-код, обязательный для крытых катков. Та же компания обещает через неделю открыть филиал в торговом центре «Балтия Молл».

Каток в Гурьевске тоже пока не работает, однако будущий прейскурант уже известен. Взрослый билет – 250 рублей (на выходных плюсуйте еще 100), прокат коньков – 150, детский билет на 100 рублей дешевле.

Самый дорогой каток находится в «Резиденции королей». Провести час на нем взрослому на арендованных коньках встанет в 450 рублей (прокат коньков - 200 рублей) в будни и в 550 рублей на выходных. Детский билет дешевле всего на 50 рублей.

И напоследок. Морозы, пришедшие в начале декабря, обрадовали тех калининградцев, кто не желает платить за искусственно замороженную воду. Скажем, у Литовского вала энтузиасты самостоятельно расчистили площадку на замерзшем ручье и азартно сражались в хоккей. Однако грянувшая оттепель лишила горожан дармового удовольствия.