Калининградские эксперты приняли участие в сертификации РЦК Ленинградской области

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Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) ведёт работу не только в нашем регионе, но и активно поддерживает партнёрские отношения с другими центрами. Так, 9-10 декабря руководитель проектов по направлению «Декомпозиция целей», заместитель руководителя РЦК в сфере производительности труда Калининградской области Евгения Галдус приняла участие в сертификации РЦК Ленинградской области. В рамках оценки комиссия посетила тепличный комплекс ООО «Дары природы», чтобы проверить соответствие реализуемого пилотного проекта на потоке по выращиванию томатов по утвержденной методологии.

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По итогам проверки РЦК Ленинградской области был признан сертифицированным — все проекты на предприятиях, организация обучения и «Фабрики процессов» РЦК набрали необходимое количество баллов. «Методология сертификации РЦК, подразумевающая привлечение коллег из других регионов в состав комиссии для оценки, — прекрасная возможность поделиться опытом, обсудить лучшие практики и успешные кейсы реализации нацпроекта "Производительность труда"», —прокомментировала Евгения Галдус.

Напомним, что сотрудники РЦК Калининградской области прошли подобную проверку в августе 2021 года, по итогам которой реализованные проекты на предприятиях-участниках нацпроекта «Производительность труда» получили высокие оценки и были сертифицированы комиссией как соответствующие всем необходимым требованиям.

Руководители рабочих групп презентовали экспертам Федерального центра компетенций (ФЦК) результаты внедрения инструментов бережливого производства в потоке в рамках реализации проекта по повышению производительности труда.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru/labor,

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facebook.com/RCCKaliningrad,

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сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».