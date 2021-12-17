«Единая Россия» и Минпросвещения провели I Всероссийский родительский форум

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Минпросвещения РФ и партия «Единая Россия» стали организаторами первого Всероссийского родительского форума. В мероприятии участвовали не менее 1 000 родителей из 85 субъектов РФ. В ходе дискуссии решали вопросы по организации капитального ремонта в школах.

Руководитель Минпросвещения РФ Сергей Кравцов акцентировал внимание на том, что необходимость проведения капремонта в общеобразовательных учреждениях является одним из положений народной программы партии ЕР. Корреспонденты сайта nashgorod.ru пишут, что соответствующую масштабную программу планируют реализовывать в регионах уже с января наступающего года.

Сергей Кравцов уточнил, что Владимир Путин ранее дал поручение по организации капремонта не менее чем в трех тысячах школ по всей стране. Сделать это необходимо в период с 2022-го по 2023 год. Министр просвещения заявил, что речь идет о беспрецедентном объеме работ.

От подрядчиков ждут качественных работ, а контролировать процесс предстоит представителям общественных организаций. Сергей Кравцов призвал сделать все возможное для того, чтобы реализация проекта была по максимуму открытой.

«Очень важен вопрос с подвозом детей, чтобы не нарушен был образовательный процесс», - отметил руководитель профильного ведомства.

В процессе планирования дизайнерских решений желательно участие педагогов и школьников, резюмировал Кравцов.

Первый зампред думского Комитета по просвещению и координатор партийного проекта «Новая школа» Алена Аршинова заявила в свою очередь о том, что контроль за реализацией программы возложат на парламентариев всех уровней от партии ЕР и на сенаторов. Список ответственных лиц будет направлен в Минпросвещения.

По словам Аршиновой, анализировать ход всех работ в рамках планируемого капремонта депутаты будут совместными усилиями с представителями властей субъектов РФ и с координаторами проекта. На объектах будут по возможности устанавливать онлайн-видеонаблюдение.

Из комментариев федерального координатора проекта «Культура малой Родины» Ольги Казаковой следует, что ответственность за прием заявок на участие в масштабной программе, предусматривающей капремонт в учреждениях образования, будет лежать на чиновниках, занимающихся этим профессионально. Дело в том, что не все российские школы оказались готовы к правильному заполнению заявок на участие в программе, подчеркнула Казакова.

«Когда мы с вами говорим о бюрократической нагрузке на учителей, мы полностью уверены, что в этой части в наших силах ее снизить, - сказала она. - Мы просим Минпросвещения внимательно посмотреть на заявочную кампанию от регионов, в том числе в свете снижения ответственности учителей и повышения - чиновников».

На форуме была озвучена идея о формировании реестра школ, у которых завершаются сроки гарантийного обслуживания. Как пишет официальный сайт ER.RU, таким образом к ответу будут призваны недобросовестные подрядные организации. Членов родительских комитетов хотят привлекать к составлению заявок еще до старта капремонта. В процессе оснащения школ спортивными объектами будут принимать участие представители профессионального спортивного сообщества.

«На сегодняшний день износ некоторых школ в регионе превышает 40%, поэтому инициатива «Единой России» является актуальной и своевременной. Уже поданы заявки на федеральный отбор в рамках концессионных соглашений на строительство еще десяти школ в Калининградской области. Восемь из них - на территории Калининграда и две - в поселках Васильково и Большое Исаково.

Капитальный ремонт будет произведен в двух школах - в поселке Славянское Полесского городского округа и гимназии № 2 в городе Черняховске. В этих двух школах обучается порядка 800 детей. Здесь идет речь именно о комплексном и максимальном подходе к восстановлению зданий. Остальные учебные заведения, требующие капитального ремонта, войдут в программу на ближайшие годы», - рассказал координатор федерального партийного проекта «Новая школа» в Калининградской области Евгений Верхолаз.