Одним ударом разорвавший солдату селезенку сержант получил 3 года в «зоне»

Вовремя и правильно отдавать воинское приветствие - один из тех навыков, которые в первую очередь прививают новобранцам. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

С практически исчезновением из информационного поля комитетов солдатских матерей информации о «дедовщине», то бишь, проявлениях неуставных отношений в вооруженных силах, стало заметно меньше. Может, еще и потому, что в Российской армии теперь много контрактников (хотя и они, случается, влипают в подобные истории).

Как бы то ни было, на днях военнослужащему войсковой части 06414 (по данным из открытых источников, это 7-й отдельный гвардейский мотострелковый полк, дислоцирующийся на улице подполковника Емельянова в Калининграде) суд влепил 3 года исправительной колонии общего режима как раз за неуставняк.

В Главном военном следственном управлении рассказали, что младший сержант Александр Дерыш в августе этого года вошел в канцелярию роты, где в этот момент находился один из его подчиненных. В принципе, боец тоже нарушил Устав (хотя, признаем сразу, наказание оказалось явно несоразмерным вине), проигнорировав его требование при появлении командира встать и отдать воинское приветствие. Ничего этого мотострелок не сделал, за что моментально получил от старшего по званию, должности и сроку службы под дых.

Сержантский кулак оказался тяжел – врачи диагностировали у корчившегося в муках солдатика тупую травму живота с разрывом селезенки. Любой медик подтвердит, что это чрезвычайно опасная травма. Неспроста ведь подобное повреждение согласно уголовному законодательству расценивается как тяжкий вред здоровью.

Думается, сбор доказательств не занял у сотрудников военного следственного отдела СКР по Балтийскому гарнизону особенно много времени. В любом случае представленные факты были признаны Калининградским гарнизонным военным судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. За «превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, повлекшего причинение тяжких последствий», Дерыша вдобавок на 2 года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного управления, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций. Кроме того, осужденному предстоит компенсировать причиненный моральный вред, выплатив пострадавшему 150 тысяч рублей.