«Федя все время бранил немцев на чем свет стоит»

Достоевские отправились в поездку в апреле 1867 года из Санкт-Петербурга. Фото: Википедия

На недавней церемонии открытия памятника Достоевскому кто-то из присутствующих обронил: мол, вот еще один увековеченный русский классик, который, подобно Пушкину (которому в Калининграде тоже поставили памятник), никогда не бывал в нашем городе. Ну, во-первых, не думаю, что в данном случае факт присутствия имеет определяющее значение. А во-вторых, Федор Михайлович в Кёнигсберге бывал, пусть и всего лишь проездом.

Последний обед в России

В ноябре 1866 года Достоевский заканчивал работу над своим самым известным произведением - романом «Преступление и наказание». И параллельно надиктовывал Анне Григорьевне, урожденной Сниткиной, свой роман «Игрок», в итоге предложив хорошенькой стенографистке руку и сердце. Через три месяца они обвенчались. Тут весьма удачно подоспел довольно солидный гонорар от издателя. И, чтобы деньги не достались кредиторам, от которых Федор Михайлович смог избавиться лишь к концу жизни, супруги решили отправиться в путешествие за границу. Взяв билеты до Берлина (по 26 рублей и 35 копеек за персону), Достоевские вечером 14 апреля 1867 года отбыли поездом прямого сообщения из Санкт-Петербурга.

Маршрут пролегал через Вильно и Ковно, причем в окрестностях нынешнего литовского Каунаса Анну поразил открытый для движения всего 6 лет назад железнодорожный тоннель, когда пришлось «ехать под землею чуть ли не 10 минут». Первым немецким городом на маршруте наших путешественников стал Эйдкунен - нынешний поселок Чернышевское. Но перед этим в приграничном с ним Вержболово (станция близ Кибартая) Достоевские «пообедали последний раз в России». Как и туристы-соотечественники более позднего времени, они решили потратить еще остававшиеся рубли, которые не успели обменять на инвалюту.

Эйдкуненский вокзал

Насытившись, супруги сели в вагон, чтобы пересечь границу Российской империи и Королевства Пруссия. И тут к ним подошел немецкий чиновник, который довольно грубым тоном потребовал документы. Оскорбленный поведением пруссака, Федор Михайлович также ответил резко. На шум возникшей перебранки прибежал таможенник и сразу же поинтересовался, не везут ли русские туристы чего-либо запрещенного. Получив отрицательный ответ, поверил на слово, не став рыться в чемоданах и саквояжах.

Железнодорожный вокзал в Эйдкунене - современном Чернышевском. Фото: prussia39.ru

Вокзал в провинциальном прусском городишке произвел на Анну Григорьевну чрезвычайно приятное впечатление: «комнаты в два света, отлично убранные, прислуга чрезвычайно расторопная». При виде пассажиров, угощавшихся кто кофием, а кто и пивом, женщина вспомнила, что у нее в ридикюле завалялся рубль, и предложила мужу сходить в ближайший пункт обмена валюты. Увы, меняльная контора оказалась закрытой, но случившийся рядом железнодорожник вспомнил о законах прусского гостеприимства и любезно подсказал, что разменять деньги можно в вокзальном буфете. Так и сделали, купив папирос, а Федор Михайлович спросил себе пива, после чего окончательно успокоился. Внимательные пруссаки отметили пресловутую покупку табака и, когда подали состав на Берлин, позаботились отвести русской паре места в вагоне для курящих.

«Некрасивый» фахверк

«Сели мы и еще какой-то жид, который сначала заговорил с нами по-немецки, но потом, видя, что мы затрудняемся ему отвечать, перешел на русский, - пишет далее Анна Григорьевна.- Как только поезд отошел, я сейчас заснула и спала, кажется, ужасно много, так что Федя говорил мне, что я проспала Пруссию. Не видела я ни Кёнигсберга, который мы проехали ночью, ни Мариенбурга. Утром мы проехали Вислу, Elbing и многое множество немецких городов и селений».

Вот эти самые селения фрау Достоевской откровенно не глянулись. Особенно удручающее впечатление почему-то оставил живописный, казалось бы, фахверк.

«Сначала построены деревянные перекладины, а между ними лежат камни, так что вид, по крайней мере для меня, некрасивый, - резюмировала россиянка. - Все дома обиты плетушками, которые летом покрыты диким виноградом. Померания довольно пустынная и некрасивая страна, безлесная и негористая».

Возможно, такой негатив объяснялся еще и тем, что в процессе поездки деньги с пассажиров драли буквально за все - «даже за то, если бы вздумалось сходить кое-куда, так следует заплатить один зильбергрош». Впрочем, после того как миновали Эльбинг (теперь Эльблонг в Польше), Анна Григорьевна уже вполне благосклонно взирала на пейзажи за окном - горы, покрытые елями и соснами, аллеи тополей. А «очень недурной» кофе, поданный во Франкфурте-на-Одере, окончательно привел супругу писателя в хорошее расположение духа.

«Но чаю достать было положительно невозможно», - все-таки сочла нужным отметить эта истинно русская женщина.

Осторожно, воры!

Федору Михайловичу уже доводилось бывать за границей, а вот для его жены Берлин оказался первым в ее жизни иностранным городом (крохотный Эйдкунен не в счет). Едва Достоевские ступили на перрон, к ним подскочил разбитной малый и сунул рекламный проспект отеля Union. Туда и отправились. Но первое, что удивило Анну Григорьевну на берлинском вокзале, так это развешанные во всех местах аккуратные таблички с одной и той же надписью «Остерегайтесь карманников!».

«Вероятно, здесь их так много, что даже предостерегают, - сделала вывод наша путешественница. - Багажа мы ждали довольно долго. Наконец наш проводник повел нас к экипажу, какой-то небольшой каретке. Мы сели, через несколько минут принесли наши чемоданы, и мы отправились. Федя все время бранил немцев на чем свет стоит, даже мне наскучило».

Тем не менее первое впечатление от Берлина у Анны Григорьевны сложилось, в общем, неплохое. Узкие европейские улочки, высокие, «в три этажа» дома с крышами, покрытыми «щеточками» («Федя, здесь совсем не кроют железом!»), пестрые афишные тумбы - все это имело определенный шарм. В отличие от Шпрее - «очень гаденькой, маленькой речонки». Оказалось, Hotel Union находится в двух шагах от красивейшей улицы города, знаменитой Унтер-ден-Линден. Поэтому за номер с постояльцев содрали 1 талер и 10 зильбергрошей.

Под дождем по Берлину

Раздраженный дорогой и дороговизной Достоевский непрестанно ругательски ругал и гостиницу, и погоду, и немцев. Что может успокоить русского человека? Правильно, несколько чашек душистого чаю. Его подали, но не в привычном самоваре, а в невзрачном жестяном чайнике, поставленном на спиртовую горелку. Смехотворное чаепитие не замедлило вызвать очередную порцию язвительных комментариев от Федора Михайловича.

Помучиться пришлось с постелями, покрытыми толстыми пуховыми перинами. Быстро упарившись под ними, Достоевские потребовали себе нормальные одеяла. А потом еще и натопить печку, поскольку в номере было холодно адски и отовсюду дуло.

«Проснулась я в половине девятого, - продолжает свой дневник Анна Григорьевна. - Сегодня дождь маленький, но кажется, будто шел целый день. У берлинцев окна отворены, сидят и смотрят из окон. Видела сегодня, что большая собака везла тележку с кувшинами молока. Федя говорит, что это здесь в употреблении».

Во время прогулки по городу супруги рассорились и в отель вернулись порознь, там все же помирившись. Уплаченные за обед из шести блюд, «самых разнообразных и по составу очень дорогих (и под конец подали омлет и два апельсина)» 2 талера показались Достоевским вполне приемлемой ценой. После обеда Федор Михалович остался в номере пить чай из презренного чайника, Анна Григорьевна же, как полагается всякой нормальной туристке, отправилась за сувенирами. На следующее утро Достоевские отбыли в Дрезден, покинув пределы Пруссии.