После работы - за пианино: Почему в Калининграде дети бросают музыку, а взрослые - идут учиться

В некоторых семьях музыкальные инструменты теперь нарасхват - практиковаться нужно всем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В детской музыкальной школе имени Шостаковича в Калининграде бьют тревогу.

- Такого большого отсева ребятишек, как осенью 2021 года, у нас не было никогда! Сразу 30 учеников, среди которых и пианисты, и гитаристы, и скрипачи, бросили обучение, причем всего через месяц-полтора после начала учебного года, - переживает директор Марина Сопунова-Денисенко.

Все происходящее в руководстве образовательного учреждения связывают с пандемией. По словам директора, отток юных музыкантов связан не только с трудностями дистанционного обучения. Свою роковую роль сыграли строгие запреты на концерты и публичные выступления, без которых нет полноценного музыкального образования.

- У ребят стали опускаться руки. Жаль, ведь многие из них мечтали посвятить музыке свою жизнь, с дальнейшим поступлением в консерваторию, - вздыхает Марина Сергеевна.

Сейчас самым многочисленным в школе остается класс балалайки. Как заметила Марина Сергеевна, «эти ученики не бросали обучение игре ни до начала пандемии, ни во время».

- Вообще в первые «коронавирусные» месяцы у нас все было штатно, даже с небольшим ростом. А потом... - вздыхает руководитель школы.

И все же без музыкантов Калининград, похоже, не останется. Пока школьники бросают занятия, свои силы в музыке все чаще пробуют те, кто ни разу в жизни не подходил ни к одному инструменту.

В море - под вальсы Штрауса

Один из таких начинающих музыкантов - калининградец Сергей. Мужчине за 40, с юных лет ходит в море, в последние годы - инженером на иностранном судне.

- Были задержки с выходом в рейсы и личные проблемы, поэтому, чтобы успокоиться, решил заняться музыкой, - рассказал «Комсомолке» Сергей. - Знал, что на корабле будет пианино, поэтому стал искать учителя. Хотел получить навыки, чтобы потом на судне было чем заняться в минуты отдыха. В итоге втянулся и загорелся. Как только сняли ограничения, бежал на занятия к педагогу, не пропустил ни одного, а когда через несколько уроков почувствовал, что слушаются пальцы и стройно звучат ноты, стал получать настоящий кураж.

В море Сергей отправился в новом качестве - инженера и музыканта. Все четыре месяца вдали от дома практически не грустил. Теперь он не представляет себе выхода в море без музыки, поэтому не меняет работодателя: ходит на одном и том же корабле, где стоит пианино. А среди его багажа теперь обязательно есть ноты вальсов Штрауса и этюдов Листа.

Пандемии вопреки

Для таких, как Сергей, в Калининграде уже второй год работает «взрослая» музыкальная школа. Среди учеников есть и ребята, не «успевшие» по возрасту в обычную музыкалку (обычно 11 лет и старше), и те, кто за партами не сидел уже очень давно. Самой возрастной ученице - 60 лет, она сейчас осваивает игру на пианино.

- Учиться музыке часто приходят именно в зрелом возрасте, - говорит основатель школы Геннадий Тихомиров. - Одних завораживают красивые песни и любимые произведения, которые тянет сыграть самому, другие пробуют реализовать свою давнюю мечту из детства. К нам, например, пришла женщина, кандидат филологических наук, которая когда-то давно окончила музыкальную школу, а сейчас решила оживить свои знания. Спустя пару месяцев она уже играла серьезные произведения - классику.

Если на детской школе пандемия сказалась исключительно негативно, то со взрослыми поначалу получилось ровно наоборот. В вынужденные выходные многие пытались найти для себя новые точки приложения собственных потребностей в творчестве. По словам Геннадия Тихомирова, во время локдауна учиться к ним пришла директор фирмы, связанной с сельским хозяйством, очень занятой человек. Тем не менее стала дополнительно брать уроки игры на гитаре, чтобы аккомпанировать самой себе.

Впрочем, некоторых учеников взрослой школы затянувшаяся ситуация с коронавирусом тоже заставила бросить музыку. Если в прошлом году после долгожданного снятия ограничений школу буквально завалили новыми заявками на обучение, то в 2021-м произошел резкий спад числа желающих.

- Некоторые даже перестали посещать школу, чего раньше никогда не было, - отмечает Геннадий Тихомиров.- Причинами отказов становится как выгорание чувств и желаний на фоне негативных эмоций и отсутствия естественного общения, так и снижение реальных доходов. К нам в пандемию пришла заниматься по классу фортепиано Анастасия, медик, работает на скорой помощи. Ходила на занятия регулярно, исключительно по вечерам, несмотря на дикую загруженность на работе. Даже отсутствие дома инструмента не останавливало. Но долго в таком напряженном режиме не выдержала: тяжелые условия, связанные с дежурствами и стрессами, взяли свое - Анастасия была вынуждена прекратить занятия. Очень жаль, что такие обстоятельства берут верх над тягой к искусству.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Это либо исполнение мечты, либо борьба с депрессией»

Наталья БОЧАРОВА, психолог БФУ имени Канта:

- В психологии есть такой термин - защитные механизмы. Среди них можно выделить механизм сублимации, который помогает перевести энергию в творчество. Музыка рассматривается как способ самовыражения, саморазвития и самопознания человека. Она приучает мыслить и жить в нескольких направлениях, помогает в воспитании детей и подростков. Кроме того, музыкальное образование улучшает память, запускает речь, повышает успеваемость в школе, укрепляет координацию движений, стабилизирует эмоциональный фон, что очень важно на всех этапах взросления. Например, гиперактивных деток остепенит и расслабит спокойная музыка, тихих и пассивных - взбодрят веселые мелодии.

Что касается оптимального возраста для начала обучения в музыкальной школе, то психологи рекомендуют отдавать ребенка в 9 лет. В это время дети уже покрепче и физически, и эмоционально, а главное, их голова созрела понять, зачем нужны эти особые дополнительные нагрузки, после которых бывает не только дикая усталость, но и большая духовная радость.

Если говорить о людях постарше, которые сознательно идут к музыкальному инструменту впервые в жизни, то это либо огромная мечта с детства, либо активная борьба с депрессией и одиночеством.

КСТАТИ

Возраст все-таки важен

Набор детей в музыкальные школы ограничен возрастом (от шести с половиной до девяти лет) вовсе не случайно. Оказывается, в основе порога для поступления лежат физиологические возможности ребенка.

- Пальчики должны быть еще совсем мягкими, покорными - тогда им все под силу: и струны, и перебор по ним, и смычок, и трудоемкая работа в течение академического часа в положении стоя, - объясняет директор школы имени Шостаковича Марина Сопунова-Денисенко. - Не надо идти учиться игре на музыкальных инструментах, если не получается установить на своих пальцах так называемый игровой автомат. Одной фразы «Я хочу!» совсем недостаточно.