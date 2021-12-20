Урезанные традиции: как работает новогодняя ярмарка на острове Канта

В понедельник днем людей на острове было немного. Фото: Александр КАТЕРУША

Вообще-то так и планировалось изначально, что новогодняя ярмарка на острове Канта в Калининграде откроется 18 декабря. Организаторы даже анонсировали это праздничное мероприятие ровно за 10 дней до старта. А потом дали отбой и сказали, что «преждевременно сделали объявление».

- Состоится ли она, в какое время, в каком формате – будет зависеть от решений оперативного штаба. Эпидемическая ситуация в регионе остается нестабильной, - сказали тогда в пресс-службе Кафедрального собора.

И вот, в минувшие выходные на острове все же было весело и пахло глинтвейном - ярмарка открылась и приняла первых гостей. По соцсетям уже разлетелись красивые фотографии.

Никакого огня

- С учетом эпидемиологической обстановки мы, после консультации с министерством по культуре и туризму, решили сократить количество участников и увеличить дистанцию между павильонами, - поясняет заместитель директора Кафедрального собора Григорий Хуциев. - На ярмарке – только напитки и еда в упаковке. Никакого огня не будет. Это минус, но что делать? Мы вынуждены считаться с позицией правительства и Роспотребнадзора, который очень сильно очередной раз по нашему поводу напрягся. Так что ярмарка проходит, но в усеченном виде. Традиции создаем мы, но нам второй год эти традиции сильно урезают.

По словам Хуциева, ярмарку решили провести именно после консультации с минкультом, где и рекомендовали сократить количество участников.

- 134-ое постановление правительства не запрещает проведение ярмарок на сегодняшний момент, - говорит замдиректора собора.

В этом году на острове разместились 15 продавцов сувенирной продукции и 8 павильонов с напитками и едой. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году на острове разместились 15 продавцов сувенирной продукции и 8 павильонов с напитками и едой. Все продавцы – местные. Хотя, говорят, были желающие приехать из Москвы.

Все участники ярмарки вакцинированы и с QR-кодами. А вот с посетителей никто QR-кодов не требует, потому что территория не ограничена и, наконец, остров Канта – это общественное пространство и транзитная зона (люди идут с Эстакадного моста на Октябрьский остров).

Учитывая опыт прошлого года и нынешнюю пандемию, калининградцы все равно переживают, а не закроют ли ярмарку?

- Опасений, наверное, быть не должно. Мы открылись спокойно. Ярмарке – быть. Она не закроется, - пояснили организаторы.

«Будет веселее»

Многие по такому формату явно соскучились. На острове даже днем гуляют люди. Павильоны с напитками и едой они проходят мимо, а вот у сувенирного пятачка напротив входа в собор, задерживаются. Тут продают янтарь, украшения, сладости и носки с платками.

- Мерзнем, конечно, да и покупателей мало пока, - говорит продавец янтарных сувениров. - Ярмарка открывается в полдень и собирает не очень много посетителей, но к вечеру народ подтянется, будет повеселее.

Установить и украсить елку организаторы тоже не забыли. Фото: Александр КАТЕРУША

Сувенирная продукция тут стандартная и схожа с той, что мы видим в «Европе» или в Зеленоградске. Одни покупают янтарные бусы, другие - изделия из стекла.

- Стекло у нас изготавливается по старым кенигсбергским технологиям, - нараспев говорит продавщица, приняв меня за приезжего. – Нигде в России такого нет. Посмотрите, какая красота!

Впрочем, продавцы местного шоколада и янтаря говорят ровно то же самое. «Нигде такого не найти». Что ж, может так оно и есть.

Ну а основную активность у Кафедрального собора и в нем самом ждут уже на январские каникулы. Власти региона обещали десятки тысяч туристов, которые, конечно, не обойдут стороной остров с его главной достопримечательностью.