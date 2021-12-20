Синоптики прогнозируют в Калининграде пять суток мороза

Снег будет идти чуть ли не ежедневно. Фото: Александр Подгорчук

Зима, взявшая на прошлой неделе небольшую передышку, решила снова напомнить о себе. В ближайшие дни картина за окном будет заметно меняться.

В понедельник Калининград еще на некоторое время останется под влиянием уходящего циклона. В первой половине дня сохранится крепкий ветер (14-16 метров в секунду) и небольшой дождь. Температура днем составит 0 градусов и к вечеру упадет до -2. С этого момента в регион придет похолодание.

По прогнозу Гидрометцентра России, нас ждет пять суток мороза подряд – со вторника по субботу включительно. Впрочем, никаких страшных цифр синоптики не дают. Дневные температуры удержатся на уровне -1..-3 градуса, ночью термометр будет показывать -4..-6.

Практически ежедневно ожидаются осадки, преимущественно – мокрый снег. К выходным может опять подняться ветер, но пока его потенциальная скорость оценивается на уровне 11-13 метров в секунду.

Атмосферное давление будет нестабильным. В первой половине недели оно будет расти, но, достигнув в среду отметки 765 миллиметров ртутного столба, начнет быстро снижаться. В пятницу показатели упадут до 736 мм, после чего снова произойдет рост.