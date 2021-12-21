Региональный центр компетенций в сфере производительности труда подвел итоги на Балтийском бизнес-форуме

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10 декабря состоялась итоговое мероприятие Центра поддержки предпринимательства — Балтийский бизнес-форум «Мотивация, лидерство, успех». В рамках форума Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) провел открытый диалог о национальном проекте «Производительность труда».

Спикерами секции РЦК стали Игорь Пешев, начальник управления по макрорегиону №2 в Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» и Антон Быков, руководитель проектов в Автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

В ходе дискуссии участники обсудили возможности, которые дает нацпроект, а также успешные кейсы реализации мероприятий и выгоду для предприятий. По словам Игоря Пешева, дискуссия получилась активной: «На секции было задано большое количество вопросов. Это говорит о заинтересованности бизнеса в нацпроекте и повышении производительности труда. Мы обсудили все интересующие вопросы, сравнили успехи и в целом национального проекта, и успехи по отраслям и регионам».

Игорь Пешев отдельно отметил, что большое количество вопросов было задано об участниках в Калининградской области, успехах, которые они достигли, их отраслевом опыте. Итогом встречи стало принятое решение заинтересованных собственников бизнеса участвовать в нацпроекте после того, как они побывали на встрече и получили всю необходимую информацию.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru/labor,

instagram.com/rcckaliningrad,

facebook.com/RCCKaliningrad,

vk.com/rcckaliningrad,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».