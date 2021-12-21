Елена Дятлова - о «дырявой» елке на площади и украшении улиц: Будем подглядывать за другими городами

То, как украсили Калининград в этом году, понравилось далеко не всем. Фото: Александр Подгорчук

Во вторник после оперативного совещания в мэрии Калининграда журналисты засыпали вопросами главу администрации Елену Дятлову. За окном валил снег, поэтому настроение на пресс-подходе было соответствующим - обсуждалось в основном новогоднее украшение города.

- Вроде бы 20 миллионов рублей в этом году на украшения потратили, а елка наша уже вся насквозь просвечивается. Может, ее уже заменить пора? - поинтересовался один из журналистов.

- Да, елка в этом году поставлена такая же, как и раньше, но жители спрашивают, говорят, что жизнь меняется… Верность традициям - хорошо, но, наверное, не в этом случае. Полностью принимается. Эти праздники мы отметим с такой елкой, какая есть, а на следующий год обновим, - пообещала Дятлова и тут же рассказала семейную историю: - Еще моя бабушка говорила, что, если не беречь старого, не видать и нового. Так как мы ничего не выкидываем, то эта елка переедет в один из микрорайонов Калининграда.

«Подглядывать не стыдно»

Глава администрации предположила, что журналисты уже успели побывать в Зеленоградске, отзывы об украшениях которого сейчас разлетаются по социальным сетям.

- Хорошо, что нам есть на кого смотреть даже в нашей области, - заметила Дятлова. - Все же видели елку в Зеленоградске, да? Красиво? Красиво! Вижу, что есть запрос на обновление. Мы промониторим, что сейчас предлагается на этом рынке.

- Получается, опыт Зеленоградска перенимать будете?

- Так это же не стыдно! Да, не стыдно нам смотреть у соседей и перенимать лучшее. Тем более есть что перенимать даже у наших коллег в регионе. Вы же были в парке в Гурьевске? Интересно? Да! В Черняховске благоустройство хорошее сделали. Когда приехала туда вечером, сфотографировала скамейки, где внутри сделана подсветка. Это ж красиво.

Елка в Зеленоградске вызывала восторги и у самих горожан, и у гостей. Фото: Татьяна Маркова

Елена Дятлова начала перечислять и другие вещи, которые ее также восхитили в Багратионовске и Железнодорожном, и призналась, что она постоянно за всеми «подглядывает». И это касается не только Нового года, но и бытовых вещей: от туалетов до ларьков.

- Зеленоградск - это хороший пример того, как изменился внешний облик нестационарных торговых объектов, - продолжила она. - Да, они продолжают ставить палатки, но они уже красиво стилизованы.

- Подождите, - вернули журналисты Елену Дятлову к обсуждению калининградского Нового года. - Есть ощущение, что собрали нашу елку не очень качественно. Часть ее осыпалась, часть прохожие забрали…

- Мы ее эксплуатируем много лет, столько раз устанавливали и демонтировали, а потом еще и хранили. У любой вещи есть свой срок службы. Все сделаем, но уже не в этом году. Может, надо было подумать об этом заранее? Наверное, да. Хотелось больше сделать для города. Мы же люди прагматичные и в последнюю очередь думаем об украшениях. Хотя запрос на красивый город есть.

Украшайте самостоятельно

Тут же Дятлова обратилась к жителям и предпринимателям с просьбой выйти «за порог своих помещений»:

- Если каждый будет мести около своего подъезда, весь город будет чистым. Это не значит, что жители должны приступить к уборке вместо дворников! Но праздник мы сами у себя создаем. Калининград - наш дом. Вы же не ждете, что сосед к вам придет и елку нарядит. Каждый сам берет и украшает. Если сегодня жители первых этажей или владельцы магазинов там все украсят, город будет более нарядным.

С тем же пожеланием глава администрации обратилась к рестораторам и застройщикам. По ее мнению, они вполне могут украсить часть улицы или сквера перед своим заведением или возводимым объектом.

- Мы уже собирали рестораторов и отельеров вместе с министром культуры и туризма Ермаком, - добавила Дятлова. - Готовы выделять часть города для тех, кто желает ее украсить. И даже макеты разработали. А если застройщики часть двора украсят, это будет лучшей рекламой их жилья, которое они хотят реализовать.

Деревья от гирлянд не гибнут

Когда речь зашла об украшении скверов и дворов, журналисты напомнили, что у общественников есть на этот счет давние претензии. По их мнению, после обмотки гирляндами деревья погибают (в пример обычно приводятся погибшие деревья из сквера на проспекте Мира напротив входа в зоопарк). Оказалось, что Елена Дятлова вместе со своими подчиненными этот вопрос прорабатывала еще с конца сентября.

- Я 30 сентября с заместителем председателя комитета по социальной политике Натальей Горбуновой переписывалась по этому поводу, узнавала, можем ли мы навредить деревьям. Вот ее ответ: «Новогоднее световое оформление зеленых насаждений будет осуществляться с использованием светодиодных гирлянд «Клип лайт» и размещаться на срок с 10 декабря по 19 января, то есть не в вегетационный период. Использование светодиодных гирлянд для деревьев типа «Клип лайт» является общепринятой мировой практикой при декоративной иллюминации в парках и скверах, в том числе и по причине безопасного использования на зеленых насаждениях, отсутствия при их использовании термических и механических повреждений. Данная декоративная иллюминация не наносит травм деревьям, так как в гирляндах используются холодные светодиоды, которые не нагреваются и не обжигают кору».

Обмотка светодиодными гирляндами напротив музея Янтаря. Фото: Иван МАРКОВ

Елена Дятлова добавила, что вопрос изучен всесторонне. В том числе применяются безопасные для деревьев способы крепления как гирлянд, так и коммутационных электрических ящиков (не гвоздями и саморезами, а при помощи проволоки и фанерных брусьев).