«К тектоническим сдвигам не привела»: Алиханов призвал пересмотреть программу привлечения медиков в Калининграде

Сейчас медицинской системе региона не хватает 368 специалистов, из них почти 200 человек - врачи первичного звена Фото: Александр Подгорчук

На фоне строительства новых поликлиник в Калининградской области необходимо пересмотреть программу по привлечению медицинских кадров в первичное звено. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе заседания регионального правительства во вторник, 21 декабря.

- Понятно, что с высокотехнологической помощью у нас все более или менее нормально. Даже в условиях ковида вы показываете хорошие результаты. Но жители судят о состоянии медицины по первичному звену, и это основная задача, - сказал Алиханов. - Меня волнует ситуация с первичным звеном.

Сейчас медицинской системе региона не хватает 368 специалистов, из них 198 человек - врачи первичного звена: терапевты, педиатры, участковые терапевты и педиатры. По словам губернатора, проблему нехватки врачей необходимо решить до окончания строительства новых поликлиник.

- Через 7-8 месяцев будет достроена поликлиника на Сельме, сейчас ведется работа с потенциальными концессионерами по строительству еще трех поликлиник: двух в Калининграде и одной в Гурьевске, медицинский центр в Советске по такой же системе должен быть построен… Но от того, что мы построим новые поликлиники, три педиатра вместо одного в детской поликлинике на Трибуца не появятся. Наоборот, у нас ситуация станет еще острее, нам будет нужно еще больше педиатров и терапевтов.

Напомним, несколько лет назад власти ввели выплаты медицинским работникам при первом трудоустройстве с учетом территориального коэффициента. Для врачей эти выплаты составили от 300 тысяч до 1,8 млн рублей, для среднего медицинского персонала - от 150 тысяч до 900 тысяч рублей. Также выплаты были предусмотрены участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Это позволило привлечь много новых врачей, закрыть много вакантных должностей в восточных муниципалитетах, решить вопросы с остродефицитными специалистами, но не в Калининграде.

- В прошлый раз депутаты предложили в два раза увеличить объем подъемных для медиков. Увеличили, но опять же это закрыло проблему востока области, а в Калининграде это к каким-то тектоническим сдвигам не привело. Поэтому надо придумывать что-то новое, сконцентрированное на Калининграде и на западе региона. Меня это волнует, и людей это волнует. Я прошу сформулировать предложения до конца года, чтобы в феврале-марте 2022 года выходить с этим в облдуму, - дал поручение Антон Алиханов.