Первый шаг к исполнению мечты: АВТОТОР поддержал премию «Юное дарование»

Кирилл Васильев и его друзья разработали проект «Патруль».

Специальная номинация для талантливой молодежи «Юное дарование» существует в рамках престижной премии «ПРОФИ-ИТОГИ» уже 18 лет. Каждый раз школьники и студенты со всей Калининградской области представляют свои смелые проекты, которые призваны сделать наш мир хоть чуточку лучше. В этом году число заявок оказалось рекордным - на рассмотрение экспертов попали 30 проектов в таких направлениях, как IT, экология, инновации и другие.

Партнером номинации «Юное дарование» в 2021 году выступил АВТОТОР, на площадке которого и состоялась церемония награждения победителей.

- Сегодня, в эпоху цифровой революции, нам особенно важно уметь быстро адаптироваться к технологическим вызовам, быть быстрее и интереснее других, обеспечить преемственность уникального опыта и в то же время научиться быстро наращивать новые компетенции, - подчеркнул основатель АВТОТОР, доктор экономических наук, академик РАЕН Владимир Щербаков. - АВТОТОР держит стабильный курс на планомерное кадровое развитие, что позволяет нам ставить перед собой амбициозные стратегические цели. Для развития в сторону цифрового будущего необходимо наращивать интеллектуальный ресурс, поддерживать и поощрять желание молодежи заниматься перспективными направлениями в области цифровых технологий, создавая качественную и эффективную инновационную среду.

По итогам обсуждения эксперты признали лауреатами номинации «Юное дарование года» три проекта.

«Система предупреждения водителя»

На создание этого проекта зеленоградских школьников Данилу Андриянова и Илью Соловьева (оба учатся в 11-м классе) натолкнула сама жизнь.

- У нас в городе есть улица Железнодорожная, где обочина никогда не освещается, - говорит Данила. - Ситуация очень опасная и для пешеходов, и для водителей. Насколько я знаю, такие же проблемы есть во многих городах.

Данила Андриянов (на фото) и Илья Соловьев придумали систему, направленную на повышение безопасности на наших дорогах.

«Система предупреждения водителя» работает на основе датчиков освещенности и движения, которые способны обнаружить человека, приближающегося к проезжей части. Когда это происходит, сигнал подается на световое табло, закрепленное под знаком «Пешеходный переход». Загорается специальная индикация, и водитель приближающегося автомобиля понимает, что из темноты на зебру вот-вот выйдет пешеход.

- Мы уже обращались с нашим проектом в правительство, но тогда нам сказали, что перед сертификацией нужно провести испытания, - рассказывает Данила. - Когда мы получили премию, то, конечно, очень удивились этому и обрадовались. Теперь есть шанс, что нашу разработку воплотят в жизнь и она поможет улучшить безопасность на дорогах.

«Думать не вредно».

Онлайн-квиз под таким названием организовали ученики 11-го класса гимназии № 1 Калининграда Алексей Владимиров, Александр Быков и Константин Тулинов. За полтора года интеллектуальная игра с образовательным уклоном успела приобрести популярность по всей стране и за ее пределами - иногда в квизе участвуют ребята из Белоруссии, что придает ему международный статус.

Эксперты отметили работу Алексея Владимирова, Александра Быкова и Константина Тулинова по созданию онлайн-квиза «Думать не вредно».

- Каждый квиз длится около полутора часов и рассчитан на школьников в возрасте от 13 лет, - рассказывает Алексей Владимиров. - Все вопросы - авторские, пишем их сами. Играем раз в месяц. Денежных призов никаких нет, победители получают на память только наш мерч - мы его рассылаем по почте, оплачивая из собственных карманных денег.

Алексей и его единомышленники надеются, что благодаря премии удастся привлечь к игре еще больше участников. Представители областного Агентства по делам молодежи уже обратили внимание на проект, так что надежды не лишены оснований.

«Патруль»

Проект, разработанный учеником 10-го класса гимназии № 32 Кириллом Васильевым и его друзьями, призван помочь представителям самым разных ведомств - от МЧС до военных структур. Школьники создали мобильную платформу, которая способна в автономном режиме патрулировать определенную территорию. К примеру, чудо-техника может обнаружить начинающийся пожар или следы нарушителей. Для автоматизированного комплекса ребята самостоятельно разработали программное обеспечение и геопортал, а источником питания стали топливные элементы, работающие на водороде.

Вместе с Кириллом над проектом работали Илья Чебаник (он отвечал за электронику), Владимир Журавлев (разрабатывал геопортал) и Максим Белов (конструировал подвеску и трансмиссию). Несмотря на разницу в возрасте (Владимир учится в шестом классе, Максим - в седьмом, Кирилл и Илья - в десятом), ребята сплотились в настоящую команду и добились успеха.

- Мы работали все лето и даже успели провести успешные испытания прототипа, - вспоминает Кирилл. - Для дальнейшей реализации проекта требуется серьезная инженерная поддержка, да и финансовая тоже.

Помощь юным программистам и конструкторам решил оказать АВТОТОР, где им выделили наставника, который поможет доработать «Патруль». Авторы проекта тем временем уже строят новые планы. Кирилл, который в следующем году станет выпускником, мечтает получить профессию, связанную с космическими технологиями.

- Я бы хотел заниматься разработкой скафандров для космонавтов, поскольку в этом направлении нам еще есть над чем поработать, - уверен он.

Автор проекта премии «ПРОФИ-Итоги года» Геннадий Матюк подчеркивает, что номинация «Юное дарование» - это как раз история про талант, стремления и мечты.

- И во многом благодаря этим качествам она и появилась, - отмечает Геннадий Матюк. - Несколько лет подряд проекты школьников и студентов становились лауреатами в номинации «Инженер года», в которой участвовали ведущие специалисты крупнейших предприятий региона. И с каждым годом юных гениев становилось все больше. Кстати, здесь важна не победа, а участие, ведь во время всех этапов отбора ребята проходят подготовку со специалистами по культуре речи и ораторскому мастерству, учатся делать самопрезентации и многое другое. В этом году партнером номинации стал АВТОТОР. Предприятие ведет в регионе большую работу по подготовке кадров и профориентационному обучению, начиная с ребят школьного возраста. Организовывают экскурсии на предприятие, создают образовательные программы для вузов и ссузов, специалисты АВТОТОР ведут практикумы для учащихся. Это важная работа как для региона, так и страны в целом.

КСТАТИ

В рамках сотрудничества АВТОТОР с министерством образования Калининградской области, высшими учебными заведениями и учреждениями среднего профессионального образования региона открыты 14 новых направлений подготовки по профессиям автомобилестроительной отрасли, обучение по которым прошли около 600 человек.