Банк «Открытие» сделал выгоднее операции обмена валют для предпринимателей

Теперь в интернет-банке «Открытия» предприниматели могут использовать расширенные возможности конверсионных операций с помощью ордера. Классический вариант получить желаемый курс – выставить заявку (ордер типа TakeProfit) и ожидать, что система автоматически ее исполнит, когда рынок достигнет желаемого значения. Клиенту не нужно постоянно отслеживать курс – достаточно лишь выставить заявку и обеспечить наличие денежных средств на счете. При этом существует риск, что ожидания на улучшение курса не оправдаются.

Новый функционал «Бизнес-портала» позволяет ограничить потери от резкого изменения тренда в курсе валют на рынке. Теперь в заявке достаточно выставить опцию стоп-цена (Stop-loss) дополнительно к желаемому курсу. Это удобно, если клиент, к примеру, ожидал купить валюту не дороже 73 рублей за доллар США и указал стоп-цену 74 рубля, а фактически курс стал резко расти до 75 рублей – в этом случае система автоматически подаст заявку на сделку и совершит ее на этапе роста уже при уровне 74 рубля за доллар.

Еще один тип ордера, теперь доступный клиентам «Открытия», плавающая стоп-цена (TrailingStopLoss). В момент создания ордера система запоминает разницу между указанной клиентом стоп-ценой и текущим курсом и тем самым следит за динамикой валютного рынка. Например, при улучшении курса стоп-цена улучшится на аналогичное значение.

В «Онлайн-Конверсии» также теперь можно установить принудительное исполнение ордера. Клиент выставляет время – не позднее 20.00 МСК или 23.59 местного времени (если оно наступает раньше). Если к указанному времени текущий курс не достиг желаемого уровня или стоп-цены, система автоматически исполняет заявку по фактическому курсу, действовавшему на момент подачи, при наличии достаточной суммы на счете.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.