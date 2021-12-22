Подняли с морского дна: во дворе Янтарной мануфактуры выставили предметы с затонувших кораблей

Музей Мирового океана умеет удивлять калининградцев и гостей города необычными выставками. Фото: Александр КАТЕРУША

Вы, конечно, знаете эти старинные здания Янтарной мануфактуры на перекрестке Портовой и Серпуховской. То, что понаряднее, ближе к Ленинскому проспекту, принадлежит Музею янтаря. Второе, за поворотом - Музею Мирового океана. О нем и пойдет речь.

Здание планируют восстановить, а пока начали оживлять пространство вокруг. На территории мануфактуры, в старых гаражах, заработала выставка, посвященная подводной археологии. Здесь открывают тайны затонувших кораблей.

Так выглядит выставочное пространство. Фото: Александр КАТЕРУША

Музей Мирового океана участвует в экспедициях по исследованию затонувших судов совместно с Институтом археологии, географическим и историческим обществом, Эрмитажем. Новая экспозиция впервые объединила подлинные предметы, поднятые за последние годы с морского дна.

Экспонатами стали, в том числе, бутылки из трюма и детали интерьера. Фото: Александр КАТЕРУША

Многие предметы прекрасно сохранились. Фото: Александр КАТЕРУША

Посетители увидят предметы:

- с потерпевшего крушение во второй половине XIX века в Балтийском море у поселка Пальмникен (ныне Янтарный) деревянного корабля;

- с каботажного судна Балтийского региона конца ХIХ - начала ХХ веков, найденного у Балтийской косы;

- с затонувшей в 1881 году у Земли Франца-Иосифа яхты «Эйра»;

- с потерпевшего кораблекрушение в 1897 году броненосца Российского флота «Гангут»;

- с потопленных в 1945 году у Пиллау (ныне Балтийск) немецкого ледокола «Поллукс» и артиллерийского тендера «Драхе».

На выставке также представлены модели судов, выполненные мастерами из Калининграда, Севастополя и Германии. Фото: Александр КАТЕРУША

В музее подчеркивают, что это не просто выставка, а целое пространство, объединившее экспозиции и мастерские, в которых специалисты работают с древесиной.

Само здание Янтарной мануфактуры, которое относится к музею, пока не функционирует. Отрадно, что оно закрыто от посторонних и находится под охраной, не разрушается, как прежде. Впереди - его восстановление.

- Проект уже разработан. В здании будут находиться экспозиции, общественные пространства, классы для занятия дайверов, фотографов, бассейны. Надеемся, что в ближайшее время проект выйдет из экспертизы и начнется работа по большой реконструкции зданий. Работа серьезная. Сумма финансирования - порядка 300 миллионов рублей, - рассказала директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Обновленная Янтарная мануфактура под покровительством Музея Мирового океана откроется в 2023-2024 году.

Отметим, калининградский музей выполнил ремонт старых боксов, превратив их в реставрационные комнаты и залы для экспозиции, а также создал проект по восстановлению мануфактуры по программе приграничного сотрудничества «Россия - Польша 2014-2020».

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Как попасть на выставку?

Гостей на выставке уже ждут. Экскурсии проводятся по вторникам и четвергам для групп не более 10 человек.

Справки и запись по телефону 53-17-44.