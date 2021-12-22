Партия «Единая Россия» подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы

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Партия «Единая Россия» подвела итоги первой сессии в рамках нового созыва Госдумы и наметила планы на весеннюю сессию. Основным результатом работы обновленной партийной фракции стало принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы.

В федеральный бюджет заложили средства на поддержку семей, имеющих детей, помощь инвалидам и пожилым людям, модернизацию первичного звена здравоохранения, капремонт и строительство новых школ, поставку в регион новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи, обновление общественного транспорта, строительство сельских домов культуры и многое другое. Об этом пишет nashgorod.ru.

По сообщению секретаря генсовета партии Андрея Турчака, в общей сложности затраты бюджета на социально важные направления вырастут на 107,5 млрд рублей. Из них почти 46 млрд рублей - повышение только на следующий год.

«Единая Россия» выполнила также поручения главы государства. В частности, был принят закон, который освобождает семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры.

По словам Турчака, в рамках второго чтения приняли законопроект «Единой России» о защите социальных выплат от списаний за задолженности. Причем как по кредитам в банках, так и в рамках исполнительного производства. Турчак подчеркнул: отныне выплаты беременным, малоимущим, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, будут неприкосновенными.

Важное решение обусловлено также выполнением поручения Владимира Путина об увеличении суммы минимального размера оплаты труда. Также проработали вопрос ужесточения ответственности за невыплату алиментов.

Большое внимание партия «Единая Россия» посвятила вопросам развития экономики. По инициативе партии в сентябре правительство продлило на следующий год мораторий на проверки малого бизнеса. Выработали законопроект о сокращении административной нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства - его примут в весеннюю сессию.

Кроме того, по данным сайта ER.ru, в ходе весенней сессии партия планирует завершить согласование с правительством и принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Кроме того, «Единая Россия» позаботится о защите прав детей, которые получают пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в высшие учебные заведения.

В отрасли здравоохранения «Единая Россия» собирается урегулировать вопросы введения дополнительных льгот медицинским работникам и вернуться к вопросу о школьной медицине, сформировать прозрачную систему лечения детей и взрослых с орфанными заболеваниями.

Также партия будет следить за реализацией программы капремонта школ и создания в них нового образовательного пространства, а также выработает меры по сокращению бюрократической нагрузки на педагогов.