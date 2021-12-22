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Общество22 декабря 2021 20:22

«Это жестоко!»: калининградские архитекторы раскритиковали проект торгового центра в Зеленоградске

Зато вторую торговую точку они пропустили практически без замечаний
Иван МАРКОВ
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Недовольство архитекторов вызывал не сам проект (на фото), а то, что здание построят слишком близко к жилым домам.

Недовольство архитекторов вызывал не сам проект (на фото), а то, что здание построят слишком близко к жилым домам.

В среду, 22 декабря, состоялось последнее в этом году заседание архитектурно-градостроительного совета Калининградской области. Эксперты рассмотрели два проекта магазинов, которые должны появиться в Зеленоградске - оценить их должны были на прошлом собрании, но не успели.

Первым выступил представитель застройщика Александр Шерстюк. Он показал магазин, спроектированный архитектурной мастерской SPACE. Здание должно появиться на Окружной рядом с многоэтажным домом №4, стоящим на улице Марины Расковой. Собственно, такое и стало камнем преткновения, поскольку внешний вид объекта торговли ни у кого из экспертов протестов не вызвал.

- Почему вы пошли на такой шаг? – поинтересовался главный архитектор региона Евгений Костромин. – Тут даже не ситуация «окна в окна», вы жителей лишаете вида на улицу.

И действительно, торговый комплекс должен появиться всего в девяти метрах от жилого дома, и его глухую стену жителям первых этажей дома №4 придется наблюдать до конца своих дней.

Экспертное сообщество зацепилось за замечание Костромина, и по поводу близости к жилью высказался почти каждый. Олег Купердяев, например, отметил, что со стороны главной дороги внешний вид торгового комплекса у него возражений не вызывает, однако архитектор удивился, что предпринимателям вообще выдали разрешение на строительство без каких бы то ни было обременений.

Шерстюк принялся спорить и даже предоставил расчет инсоляции (попадание солнечных лучей в помещения – Ред.), но его доводы почти никого не убедили.

Архитектор Сергей Гулевский, вступаясь за соседей будущего магазина, спорил особенно ожесточенно. По его мнению, речь идет и о реальном ухудшении комфортного проживания, и о удешевлении квартир.

- Здание расположено жестоко! – бросил он. – Проект жителей ущемляет, и закон их не защищает, к сожалению. Но решение можно было бы найти, если бы застройщик перенес коммуникации и немного отодвинул свой объект.

Тут Шерстюк не выдержал и начал перебивать Гулевского, спровоцировав настоящую перепалку. В итоге, архитектор остался непреклонен:

- Нет оснований пропускать этот проект. Это жестоко и плохо с градостроительной точки зрения.

Олег Васютин предложил застройщику провести среди жителей опрос, но Шерстюк тут же ответил, что заранее знает результаты подобного социологического исследования. Согласился с очевидной реакцией соседей и руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Осторожную попытку защитить застройщика предпринял советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, но он остался в меньшинстве. После опроса всех экспертов проект отправили на доработку.

Зато другой объект, магазин на улице Потемкина, практически не обсуждали. Дело в том, что еще на прошлом градостроительном совете опытные архитекторы дали своему молодому коллеге, спроектировавшему торговую точку, пару советов по доработке. Этим советам он внял, и провел оперативную работу над ошибками.

Проект магазина на улице Потемкина согласовали практически без замечаний.

Проект магазина на улице Потемкина согласовали практически без замечаний.

Одна из претензий коснулась мест на фасаде под рекламные растяжки (их в Зеленоградске теперь размещать не разрешают), а вторая – проработки транспортной схемы. С этими незначительными замечаниями проект был пропущен.

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