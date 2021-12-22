«Это жестоко!»: калининградские архитекторы раскритиковали проект торгового центра в Зеленоградске

Недовольство архитекторов вызывал не сам проект (на фото), а то, что здание построят слишком близко к жилым домам.

В среду, 22 декабря, состоялось последнее в этом году заседание архитектурно-градостроительного совета Калининградской области. Эксперты рассмотрели два проекта магазинов, которые должны появиться в Зеленоградске - оценить их должны были на прошлом собрании, но не успели.

Первым выступил представитель застройщика Александр Шерстюк. Он показал магазин, спроектированный архитектурной мастерской SPACE. Здание должно появиться на Окружной рядом с многоэтажным домом №4, стоящим на улице Марины Расковой. Собственно, такое и стало камнем преткновения, поскольку внешний вид объекта торговли ни у кого из экспертов протестов не вызвал.

- Почему вы пошли на такой шаг? – поинтересовался главный архитектор региона Евгений Костромин. – Тут даже не ситуация «окна в окна», вы жителей лишаете вида на улицу.

И действительно, торговый комплекс должен появиться всего в девяти метрах от жилого дома, и его глухую стену жителям первых этажей дома №4 придется наблюдать до конца своих дней.

Экспертное сообщество зацепилось за замечание Костромина, и по поводу близости к жилью высказался почти каждый. Олег Купердяев, например, отметил, что со стороны главной дороги внешний вид торгового комплекса у него возражений не вызывает, однако архитектор удивился, что предпринимателям вообще выдали разрешение на строительство без каких бы то ни было обременений.

Шерстюк принялся спорить и даже предоставил расчет инсоляции (попадание солнечных лучей в помещения – Ред.), но его доводы почти никого не убедили.

Архитектор Сергей Гулевский, вступаясь за соседей будущего магазина, спорил особенно ожесточенно. По его мнению, речь идет и о реальном ухудшении комфортного проживания, и о удешевлении квартир.

- Здание расположено жестоко! – бросил он. – Проект жителей ущемляет, и закон их не защищает, к сожалению. Но решение можно было бы найти, если бы застройщик перенес коммуникации и немного отодвинул свой объект.

Тут Шерстюк не выдержал и начал перебивать Гулевского, спровоцировав настоящую перепалку. В итоге, архитектор остался непреклонен:

- Нет оснований пропускать этот проект. Это жестоко и плохо с градостроительной точки зрения.

Олег Васютин предложил застройщику провести среди жителей опрос, но Шерстюк тут же ответил, что заранее знает результаты подобного социологического исследования. Согласился с очевидной реакцией соседей и руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

Осторожную попытку защитить застройщика предпринял советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне, но он остался в меньшинстве. После опроса всех экспертов проект отправили на доработку.

Зато другой объект, магазин на улице Потемкина, практически не обсуждали. Дело в том, что еще на прошлом градостроительном совете опытные архитекторы дали своему молодому коллеге, спроектировавшему торговую точку, пару советов по доработке. Этим советам он внял, и провел оперативную работу над ошибками.

Проект магазина на улице Потемкина согласовали практически без замечаний.

Одна из претензий коснулась мест на фасаде под рекламные растяжки (их в Зеленоградске теперь размещать не разрешают), а вторая – проработки транспортной схемы. С этими незначительными замечаниями проект был пропущен.