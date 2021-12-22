38-метровый отель и два этажа азартных игр: каким будет второе казино на калининградском побережье

Игорное заведение разместится у подножия 8-этажного отеля.

В среду, 22 декабря, состоялось очередное заседание архитектурно-градостроительного совета Калининградской области, где эксперты одобрили проект казино «Шамбала», выполненный архитекторами Александром Башиным и Романом Жаровым. Инвестор, которого Башин представил только по имени Никита, объявил, что намерен построить казино с гостиничными номерами и тремя ресторанами в игорной зоне «Янтарная» в поселке Куликово.

«Заказчик захотел как в Лас-Вегасе»

Соседствовать новое казино станет с уже существующим казино «Собрание» и расположится восточнее от него. По словам Башина, строительство будет проходить в две очереди: сначала инвестор поставит два соединенных коридором шатра, в которых разместятся игровые залы и административные помещения, а потом приступит к возведению капитального восьмиэтажного здания из стекла и бетона.

И Башин, и его заказчик уверяют, что шатры – временное решение, и устанавливают их только для запуска проекта (планируется, что они начнут функционировать в 2022 году). Впоследствии конструкции будут демонтированы, и на их месте появятся другие объекты. Кроме того, инвестор затруднился ответить, что появится на пустующей территории восточнее обеих очередей казино. По всей вероятности, этот выкупленный участок оставили под развитие игорного бизнеса.

Новое казино (на проекте оно чуть правее и ниже) разместится рядом с уже существующим.

Еще перед тем, как показать проект, Александр Башин заметил, что заказчик хотел увидеть что-то вроде казино «Encore Wynn» в Лас-Вегасе. В итоге, на суд экспертов был представлен 8-этажный отель (высота его будет около 38 метров), у подножия которого расположится двухэтажное казино.

Претензий слайды не вызвали, так как, по общему признанию экспертов, у архитекторов развязаны руки – рядом нет объектов, с которыми необходимо «взаимодействовать». Опасения выразил лишь руководитель региональной службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. По его словам, строительные работы необходимо проводить очень аккуратно, так как рабочие при рытье котлована могут наткнуться на древние захоронения.

«Это не корты»

Поступило также предложение продумать благоустройство участка леса, расположенного между будущим казино и пляжем. Претензии были очень незначительными. Архитектор Сергей Гулевский отметил, что его «внутренним стрункам» не хватило «регионального звучания», но вскоре сам заметил, что всего лишь придирается.

Таким будет главный вход в казино.

Советник губернатора Вячеслав Генне сначала высказался довольно резко, сравнив шатры с теннисными кортами. По его словам, «чем такие объекты нелепее, тем лучше». Тут же Генне объяснил, что это комплимент Башину, и внезапно напомнил замечание Маслова: «Может, тут стоит как-то стоянки древних людей обыграть?» Чтобы окончательно довести дискуссию до абсурда, Генне предложил рекламной службе инвестора написать большими буквами объявление: «Это казино, а не теннисные корты».

Напомним, анонс о появлении нового казино рядом с поселком Куликово публиковался в СМИ в мае этого года, когда непубличное акционерное общество «Шамбала» выиграло торги на право аренды участка площадью 3,5 га рядом с казино «Собрание». Сам инвестор признался, что его компания успела построить два гостинично-развлекательных комплекса в игорной зоне Приморского края. Кроме того, то же НАО было владельцем казино в игорной зоне «Азов-Сити» до ее закрытия.