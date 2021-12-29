Антон Алиханов: У нас существенно снизился темп роста по заболевшим коронавирусом

На борьбу с пандемией власти потратили почти 2 млрд рублей. Фото: Александр Подгорчук

В большинстве российских регионов заболеваемость коронавирусом снижается, но в двух из них продолжает расти, в том числе в Калининградской области. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Антон Андреевич, - обратился премьер к калининградскому губернатору, - что делается, чтобы исправить ситуацию? Область готова к предстоящим праздникам и выходным?

По словам Алиханова, в регионе медпомощь пациентам с коронавирусом и пневмониями оказывается в 20 медорганизациях. В них развернуто суммарно 1483 койки, из которых 118 оборудованы аппаратами ИВЛ. Сейчас занято 1128 коек, а свободный коечный фонд составляет 24 процента. Помощь пациентам оказывают 2777 медработников, из которых 779 - врачи.

- В принципе, каких-то критических сейчас моментов с оказанием помощи больным с COVID не видим. Мы стараемся по возможности больных госпитализировать, особенно лиц старше 60 лет, которые обычно тяжелее переносят течение этой болезни. Дополнительно открыли 60 коек для медицинской реабилитации пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Определили маршрутизацию тех больных с COVID-19, у которых есть сопутствующие острые состояния: острый коронарный синдром, нарушение мозгового кровообращения и другие патологии, - добавил глава региона.

Более 76 тысяч заболевших в области были обеспечены лекарствами для лечения на дому. Всего на профилактику и устранение последствий коронавируса власти потратили почти 2 миллиарда рублей, рассказал Алиханов. В основном деньги направлялись на осуществление выплат медработникам, на оплату отпускных выплат, на закупку средств индивидуальной защиты, расходных материалов, оборудования и финансирование территориальной программы ОМС.

Продолжается в области кампания по вакцинации населения. По словам Алиханова, текущий темп вакцинации за последнюю неделю составляет почти 1100 человек в день.

- Мы видим определенное замедление темпов вакцинации, потому что основная доля, скажем так, желавших привиться уже вакцинирована. Тем не менее ведем дальше эту работу, чтобы люди приходили на пункты вакцинации. В праздничные дни у нас будет только один выходной день - 1 января. В остальные дни все пункты вакцинации будут продолжать работать, и медицинская система в целом на каникулы уходить не будет, - заявил Антон Алиханов.

Он добавил, что в области работают 32 пункта вакцинации, 28 мобильных пунктов и 29 мобильных бригад. Эти бригады проводят массовое вакцинирование крупных коллективов либо отрабатывают вызовы для вакцинации пенсионеров, которых не хотелось случайно заразить в поликлиниках. Всего в область поступило 734 тысячи комплектов доз вакцины.

- Количество вакцинированных, если не считать бустерные дозы, ревакцинацию, полностью привитых - почти 488 тысяч человек. Охват иммунизацией взрослого населения - 60%, то есть та задача по взрослому населению, которая перед нами стояла, выполнена на 75%, это 80% взрослого населения, - отметил калининградский губернатор.

За последний месяц в Калининградской области все-таки существенно снизился темп роста по заболевшим, подчеркнул Алиханов.

- У нас были показатели больше 400 выявленных случаев ежедневно, а сейчас мы вышли на уровень 175-185 человек ежедневно, то есть существенное снижение произошло. Причем тяжесть течения болезни сейчас у тех людей, которые находятся в стационарах, также снизилась, - сказал он.

- Антон Андреевич, впереди Новый год, и в Калининградскую область приедут жители других российских субъектов, кто-то будет путешествовать, кто-то захочет навестить родственников, друзей. Очень важно снизить уровень заболеваемости. Конечно, весь комплекс мер нужно принять, о котором вы сказали, и защитить здоровье людей, - заключил Михаил Мишустин.