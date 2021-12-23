«Нас оставили без света и воды!»: что на самом деле происходит в собачьем приюте «Тимвилль»

Сегодня в приюте находятся около 150 собак. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области разгорелся скандал, в центре которого оказался приют для собак «Тимвилль», расположенный в поселке Марксово Полесского района. По словам руководителя приюта Ольги Добрянской , 20 декабря бывшие компаньоны оставили «Тимвилль», где сейчас находятся больше сотни животных, без воды и электричества. Спустя несколько дней сама Добрянская попала в реанимацию из-за проблем с сердцем: по ее словам, все случившееся сильно пошатнуло здоровье.

Земельный спор

Приют «Тимвилль» существует уже более десяти лет, и за это время менял адрес несколько раз. В Марксово собак перевезли в 2015 году.

- Построить приют на своей территории предложила Лариса Процан, которая тогда являлась волонтером «Тимвилля», - описывает Добрянская предысторию в соцсетях. - Через год у нас возникли споры и недопонимания, Лариса перестала заниматься приютом. А сейчас мне звонит некая Косинская Виктория Олеговна, представляется собственником земли, на которой размещен приют, и требует съехать, - или она отключит нам свет.

В поселке Марксово «Тимвилль» располагается с 2015 года. Фото: Александр Подгорчук

По словам Добрянской, приют был запитан электричеством через дом Ларисы Процан. Несколько лет назад ей якобы предлагали выкупить дом или приобрести взамен другой, но договориться не удалось.

- Теперь, когда мы купили землю рядом, она (Процан - Ред.) отключила электричество. Это просто желание избавиться от животных и приюта, - пишет Добрянская. - Щенки, старые собаки и лежачие останутся без тепла. Я пока не знаю, что дальше делать. Приюту «Тимвилль» объявлена война. Чем это закончится, я пока не знаю. Но самое главное для нас сегодня – свет.

Угрозы и потасовки

После того, как конфликт вышел за пределы зоозащитного сообщества, решила публично высказаться и Лариса Процан. Заявления представителей «Тимвилля» она назвала «хайпом» и «умением пиариться в интернете».

На своей странице во «Вконтакте» Лариса сообщила, что в 2015 году продала квартиру в Зеленоградске, купила хутор в Марксово и взяла землю в аренду, где «позволила разместить приют «Тимвилль»».

- Предварительно, между мной и Добрянской, была устная договоренность, что в приюте будет 50-60 собак, но в течение 2016 года количество животных постепенно увеличивалось. На мои просьбы не брать собак больше, чем договаривались, Добрянская не реагировала, - рассказывает Процан.

Последние годы число собак в приюте постоянно растет. Фото: Александр Подгорчук

По словам Ларисы, первая крупная ссора произошла в мае 2017 года. Сначала женщины начали спорить во время телефонного разговора, после чего выяснение отношений продолжилось уже в доме.

- Ко мне вломилась Добрянская, размахивая какой-то палкой, со своим помощником. Добрянская требовала от меня извинений за то, что я не захотела говорить с ней по телефону. Я попросила их выйти, но в ответ выслушала поток оскорблений, - пишет Процан.

Лариса вспоминает, что перепалка даже переросла в потасовку с рукоприкладством и повреждением машины, у которой разбили зеркало. После этого Процан и Добрянская разорвали отношения и Лариса ушла из «Тимвилля». Начались переговоры по поводу переезда приюта в другое место, но в августе 2018 года случился еще один конфликт – Добрянская начала устанавливать на территории Процан видеокамеры. На возражения хозяйки дома она обронила: «Это не твоя земля, а земля приюта». Снова произошла жесткая перепалка, и на этот раз Лариса обратилась в полицию. Однако до суда дело не дошло.

- Фактически произошел самозахват моей земли Ольгой Добрянской, и эта ситуация продолжается по сей день, - объясняет Процан. - Сейчас у Добрянской есть 2,6 гектара в собственности рядом с их нынешним местоположением - через забор. Приют может переехать туда. Я, узнав об этом, решила сдать свою землю в субаренду, так как мне нужны деньги. Субарендатор — Косинская Виктория - хотела оговорить сроки переезда приюта, но, с ее слов, Добрянская отреагировала неадекватно и агрессивно. В этот же день к дому Виктории приехали агрессивно настроенные Добрянская и девушка-волонтер, что зафиксировано в заявлении от Косинской в отделении полиции Полесска 20 декабря. В объектив камер видеонаблюдения произошедшее тоже попало.

Именно после этого конфликта Виктория Косинская, как утверждает Процан, и отключила электричество на территории приюта. Теперь участок «Тимвиля» должен быть запитан от ближайшего электростолба с отдельным счетчиком.

«Надо было вовремя сесть за стол переговоров»

Комментировать в СМИ ситуацию вокруг «Тимвиля» многие сторонние зоозащитники отказываются, зная непростой характер участников конфликта.

- Это хайп чистой воды, - на условиях анонимности поделился с нами мнением волонтер, знакомый с ситуацией. – Приют действительно находится на территории Ларисы Процан. Добрянская и Процан очень дружили. Можно сказать, что они вместе начинали это дело. Процан, кстати, продолжает заниматься собаками, пристраивает их, но нигде не пиарится. Что касается отключения электричества, то «Тимвилль» долгое время существовал без него. С собаками ничего не случится. Например, приют «Поможем вместе», где содержатся крупные собаки, вообще в бытовках ютится, у них и не было света никогда. В этой ситуации есть еще один опасный момент. Не все люди адекватно могут воспринимать тему отключения света, когда дело касается собак. Могут в очередной раз пострадать Юля и Лариса, которые там живут. У Ларисы там же живет мама, она болеет. Ольге и Ларисе просто нужно было вовремя сесть за стол переговоров. А конфликт этот теперь отразится на всех приютах.