Цены в Калининграде: Гробы подорожали, гостиницы и санатории - подешевели

Проживание в гостинице (4-5 звезд) стало дешевле на 17,39 процентов. Фото: Александр Подгорчук

Калининградстат опубликовал обзор средних цен и индекс потребительских цен на услуги в Калининградской области более чем по 130 позициям в ноябре 2021 года.

По сравнению с октябрем в ноябре в регионе наибольший рост цен отмечен на … изготовление гробов. Удивительно, но, несмотря на пандемию коронавируса и рост смертности на 24 процента, в течение года цены на изготовление гробов почти не менялись, а в ноябре поднялись сразу на 21,2 процента.

Более чем на 11 процентов за месяц подорожали поездки в Турцию, почти на 7,5 процента стали дороже автобусные экскурсии. Что еще подорожало за месяц? Проезд на поезде в купе - на 6,91 процента и экскурсионные туры по России - на 5,73 процента.

Однако не все услуги в области дорожают. Например, проживание в гостинице (4-5 звезд) стало дешевле на 17,39 процента. Другой вопрос - остались ли места на фоне ажиотажного спроса на поездки в область. Также подешевело проживание в гостиницах от одной звезды до трех звезд - от 15,33% до 9,1% соответственно. Подешевело и лечение в санатории - сразу на 15,56 процента.

Что касается годовой динамики, за год в области наиболее существенно подорожала аренда квартир. Так, стоимость аренды 2-комнатной квартиры подорожала на 54 процента, 1-комнатная стала дороже на 43 процента. По сравнению с ноябрем 2020 года в области на 37% подорожало проживание в трехзвездочной гостинице, на 33 процента стали дороже билеты в театр, на 32 процента стала дороже аренда автомобиля.

В топе снижения цен за год, несмотря на месячное повышение, продолжает оставаться отдых в Турции, он стал дешевле на 7,47%. Также в топ-5 подешевевших услуг вошли плата за пользование кредитом (-2,39%), ремонт брюк (-2,26%), прививка животного (-2,03%) и печать фотографий (-1,82%).

Отметим, что, по данным Центробанка, годовая инфляция в Калининградской области в ноябре 2021 года составила 9,43% после 9,18% в октябре. Годовой темп прироста цен в регионе сложился выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,40%) и по России в целом (8,40%). Основное влияние на динамику инфляции в регионе оказали увеличение издержек производителей и организаций сферы услуг, а также повышение спроса на некоторые услуги.