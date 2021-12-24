Драка родителей и каверзные вопросы детей: 5 историй-откровений калининградских Дедов Морозов

Примерять на себя роль Дедушки не так просто, как кажется. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Много ли можно заработать, нацепив белую бороду и красный кафтан? Становятся ли сказочные персонажи причиной детских слез и взрослых драк? Обратная сторона всеми любимого праздника - в рассказах тех, кого на десятилетия затянула магия новогодних елок.

«А дедушка-то ненастоящий!»

- Я Дедом Морозом подрабатываю уже лет 15, - признается Андрей, по основной профессии - учитель в одной из калининградских школ. - Однажды, когда сам еще в 10-м был, наша классный руководитель попросила меня поработать на елке у младших классов. Всегда с теплотой вспоминаю эту свою первую роль, как я серьезно к сценарию относился, слова ответственно зубрил. И сейчас, конечно, к детским утренникам готовлюсь, но уже без того священного трепета, оставляю место для импровизации. И, кстати, за все эти годы ни разу не видел, чтобы дети из-за меня плакали. А вот взрослые однажды подрались…

Праздник проходил у старшеклассников. Мы со Снегурочкой отработали и начали плавно двигаться к выходу. Улыбаемся и машем. И вдруг кто-то из подростков как заорет:

- А Дед Мороз-то ненастоящий!

И такая дурная энергия из зала пошла. Один парень с выпученными глазами сразу стал руки тянуть к моей бороде. Я уклоняюсь: мол, ох-ох-ох, что ж ты делаешь, внучок?! Но тут вдруг появляется какая-то женщина и как врежет этому хулигану сумкой!

- А ну, брысь от Деда Мороза! - кричит.

После этого уже массовая потасовка началась. Другие взрослые набежали, учителя. Одни на эту женщину, ангела-хранителя моего, другие - на очумевшего от всего происходящего подростка… Ну, пока суд да дело, я Снегурочку под локоток, и мы, уже не прощаясь, ушли.

Андрей говорит, что за 40-минутный утренник ему платят в среднем 800 рублей. Но вообще для него эта подработка больше для души.

Красавица и чудовище

Еще одна история от Андрея.

- Когда студентом был, согласился в образе Деда Мороза поработать в одном из супермаркетов. Наша со Снегурочкой задача была простая - по два часа вечером (каждому из нас платили по тысяче рублей), когда народу в магазине много, прогуливаться по торговому залу, общаться с детьми, раздавать сувениры. В общем, создавать праздничное настроение. И вот числа 30-го, когда народ уже начал всячески расслабляться, подходит к нам мужчина на вид лет 60. Хорошо одет, пахнет дорогим парфюмом, очень нетрезвый, но на вид очень добрый.

- Вот Снегурочка - красавица, слов нет, - объявляет он, еле ворочая языком. - А вот ты, Дед Мороз… бородатый урод!

«Папа, ты зачем переоделся?»

- У меня две дочери, - рассказывает другой калининградский Дед Мороз (в миру Владимир, мастер по установке окон). - Одна учится в 4-м классе, второй полтора года, ей еще только предстоит познакомиться с чудесами. И вот со старшей дочерью у меня и вышел промах. На школьную елку в ее параллели должен был пойти другой Дед Мороз, но случилась накладка, напарник не смог, и вызвонили меня - выручай! Примчался, на джинсы и свитер сверху накинул шубу, запрыгнул в валенки. Борода, шапка, посох - и побежал. Черт, варежки забыл!

Во время праздника вдруг встречаюсь глазами с дочкой. Это трудно объяснить, меня будто молнией ударило. Понимаю, что она меня узнала. Последней из детей подошла за подарком. И тихо так спрашивает: «Пап, а ты зачем в Деда Мороза переоделся?» Я ей тоже на ухо: «Дед Мороз не успевал, попросил помочь». Она: «А-а-а, ясно». И пошла за своим классом. Со стороны, наверное, даже никто и не понял, что произошло. Так что дочь моя - молодец, в разведку с ней идти можно. Никому не рассказала об этом. Сначала я думал, что весь праздник ребенку испортил. Но потом рассудил иначе: раз она про эту ситуацию умолчала, наверное, и вправду поверила, что Дед Мороз не успел.

Владимир тоже уверяет, что подрабатывает исключительно для настроения. В среднем за один получасовой выход получает около 1500 рублей.

Хороший «плохой Санта»

- Особенно интересно наблюдать за родителями с детьми, - продолжает Владимир. - Особенно когда знаешь эту семью, а они даже не догадываются, что за бородой Деда Мороза скрывается их хороший знакомый. Классическая расстановка: глава семьи предлагает «шлепнуть по сто», его супруга суетится так, что готова за детей вскочить на табуретку и прочесть стишок. А милые детки… Или дико застенчивые, или, наоборот, уж слишком пытливые, забрасывают вопросами.

- А ты взаправду Дед Мороз?

- А ты на самом деле можешь меня в сосульку превратить?

Ну и так далее. Хороший фильм «Плохой Санта». Там главный герой произносит такую фразу: «Дети, мечтайте в одну руку, ср… в другую. И увидите, что быстрее выполняется». На самом деле, конечно, детям так сказать нельзя, это грубо. Но вот родителям хочется иногда от души пожелать. Чтобы сами мечтали и своим детям этот дар передавали.

«Чужая это колея»

- Мы с женой как-то решили попробовать заработать на елках, - рассказывает пожелавший остаться инкогнито житель Гурьевска. - Закупили костюмы (потратили примерно 10 тысяч рублей), написали несколько сценариев, разместили объявления в соцсетях. Но то ли конкуренция оказалась большая, то ли поздно мы начали рекламироваться, но в итоге денег так ни черта и не заработали. Даже костюмы не отбили . Но особенно огорчило меня вот что. Отправились мы на один заказ и приехали явно не туда, заблудились. Звоним, звоним заказчику, тот долго не отвечает. Наконец трубку снимает какой-то мужик.

- Мужчина, это Дед Мороз, здрасьте! - ору я в телефон что есть мочи (боялся почему-то, что связь прервется). - Ради бога, извините, мы заблудились, опаздываем, сориентируйте нас, куда ехать. Алло! Вы слышите нас?

- Да ладно, не нужно уже, - равнодушно так отвечает мужик и отключается.

Я, взрослый человек, чуть не разревелся тогда, настолько было больно и обидно. И решил, что на поддержание этой сказочный ауры не гожусь совсем. Короче, забросили мы это, видать, не наша колея. А костюмы до сих пор так и висят в шкафу. Может, еще «выстрелят», как думаете?

P. S.

Редакция «Комсомольской правды» - Калининград» поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом!

КОНКРЕТНО

Сколько в Калининграде стоит заказать Деда Мороза (в рублях)

15 минут - от 1700 (в предпраздничные дни) до 3500 (31 декабря).

30 минут - от 2200 до 4500 соответственно.

60 минут - от 3300 до 8000.

КСТАТИ

Со стороны не приглашать!

Как уже сообщалось ранее, в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса в школах и детских садах Калининградской области сохраняется запрет на приглашение на утренники актеров со стороны. Что касается вызова Деда Мороза на дом, то тут действуют общие рекомендации: соблюдение социальной дистанции, использование масок, дезинфекция рук и поверхностей.

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