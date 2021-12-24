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Новый год 202224 декабря 2021 9:18

Драка родителей и каверзные вопросы детей: 5 историй-откровений калининградских Дедов Морозов

В преддверии праздника мы собрали рассказы калининградцев, которые подрабатывают главными новогодними волшебниками
Надежда РЖЕВСКАЯ
Надежда РЖЕВСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Примерять на себя роль Дедушки не так просто, как кажется.

Примерять на себя роль Дедушки не так просто, как кажется.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Много ли можно заработать, нацепив белую бороду и красный кафтан? Становятся ли сказочные персонажи причиной детских слез и взрослых драк? Обратная сторона всеми любимого праздника - в рассказах тех, кого на десятилетия затянула магия новогодних елок.

«А дедушка-то ненастоящий!»

- Я Дедом Морозом подрабатываю уже лет 15, - признается Андрей, по основной профессии - учитель в одной из калининградских школ. - Однажды, когда сам еще в 10-м был, наша классный руководитель попросила меня поработать на елке у младших классов. Всегда с теплотой вспоминаю эту свою первую роль, как я серьезно к сценарию относился, слова ответственно зубрил. И сейчас, конечно, к детским утренникам готовлюсь, но уже без того священного трепета, оставляю место для импровизации. И, кстати, за все эти годы ни разу не видел, чтобы дети из-за меня плакали. А вот взрослые однажды подрались…

Праздник проходил у старшеклассников. Мы со Снегурочкой отработали и начали плавно двигаться к выходу. Улыбаемся и машем. И вдруг кто-то из подростков как заорет:

- А Дед Мороз-то ненастоящий!

И такая дурная энергия из зала пошла. Один парень с выпученными глазами сразу стал руки тянуть к моей бороде. Я уклоняюсь: мол, ох-ох-ох, что ж ты делаешь, внучок?! Но тут вдруг появляется какая-то женщина и как врежет этому хулигану сумкой!

- А ну, брысь от Деда Мороза! - кричит.

После этого уже массовая потасовка началась. Другие взрослые набежали, учителя. Одни на эту женщину, ангела-хранителя моего, другие - на очумевшего от всего происходящего подростка… Ну, пока суд да дело, я Снегурочку под локоток, и мы, уже не прощаясь, ушли.

Андрей говорит, что за 40-минутный утренник ему платят в среднем 800 рублей. Но вообще для него эта подработка больше для души.

Красавица и чудовище

Еще одна история от Андрея.

- Когда студентом был, согласился в образе Деда Мороза поработать в одном из супермаркетов. Наша со Снегурочкой задача была простая - по два часа вечером (каждому из нас платили по тысяче рублей), когда народу в магазине много, прогуливаться по торговому залу, общаться с детьми, раздавать сувениры. В общем, создавать праздничное настроение. И вот числа 30-го, когда народ уже начал всячески расслабляться, подходит к нам мужчина на вид лет 60. Хорошо одет, пахнет дорогим парфюмом, очень нетрезвый, но на вид очень добрый.

- Вот Снегурочка - красавица, слов нет, - объявляет он, еле ворочая языком. - А вот ты, Дед Мороз… бородатый урод!

«Папа, ты зачем переоделся?»

- У меня две дочери, - рассказывает другой калининградский Дед Мороз (в миру Владимир, мастер по установке окон). - Одна учится в 4-м классе, второй полтора года, ей еще только предстоит познакомиться с чудесами. И вот со старшей дочерью у меня и вышел промах. На школьную елку в ее параллели должен был пойти другой Дед Мороз, но случилась накладка, напарник не смог, и вызвонили меня - выручай! Примчался, на джинсы и свитер сверху накинул шубу, запрыгнул в валенки. Борода, шапка, посох - и побежал. Черт, варежки забыл!

Во время праздника вдруг встречаюсь глазами с дочкой. Это трудно объяснить, меня будто молнией ударило. Понимаю, что она меня узнала. Последней из детей подошла за подарком. И тихо так спрашивает: «Пап, а ты зачем в Деда Мороза переоделся?» Я ей тоже на ухо: «Дед Мороз не успевал, попросил помочь». Она: «А-а-а, ясно». И пошла за своим классом. Со стороны, наверное, даже никто и не понял, что произошло. Так что дочь моя - молодец, в разведку с ней идти можно. Никому не рассказала об этом. Сначала я думал, что весь праздник ребенку испортил. Но потом рассудил иначе: раз она про эту ситуацию умолчала, наверное, и вправду поверила, что Дед Мороз не успел.

Владимир тоже уверяет, что подрабатывает исключительно для настроения. В среднем за один получасовой выход получает около 1500 рублей.

Хороший «плохой Санта»

- Особенно интересно наблюдать за родителями с детьми, - продолжает Владимир. - Особенно когда знаешь эту семью, а они даже не догадываются, что за бородой Деда Мороза скрывается их хороший знакомый. Классическая расстановка: глава семьи предлагает «шлепнуть по сто», его супруга суетится так, что готова за детей вскочить на табуретку и прочесть стишок. А милые детки… Или дико застенчивые, или, наоборот, уж слишком пытливые, забрасывают вопросами.

- А ты взаправду Дед Мороз?

- А ты на самом деле можешь меня в сосульку превратить?

Ну и так далее. Хороший фильм «Плохой Санта». Там главный герой произносит такую фразу: «Дети, мечтайте в одну руку, ср… в другую. И увидите, что быстрее выполняется». На самом деле, конечно, детям так сказать нельзя, это грубо. Но вот родителям хочется иногда от души пожелать. Чтобы сами мечтали и своим детям этот дар передавали.

«Чужая это колея»

- Мы с женой как-то решили попробовать заработать на елках, - рассказывает пожелавший остаться инкогнито житель Гурьевска. - Закупили костюмы (потратили примерно 10 тысяч рублей), написали несколько сценариев, разместили объявления в соцсетях. Но то ли конкуренция оказалась большая, то ли поздно мы начали рекламироваться, но в итоге денег так ни черта и не заработали. Даже костюмы не отбили . Но особенно огорчило меня вот что. Отправились мы на один заказ и приехали явно не туда, заблудились. Звоним, звоним заказчику, тот долго не отвечает. Наконец трубку снимает какой-то мужик.

- Мужчина, это Дед Мороз, здрасьте! - ору я в телефон что есть мочи (боялся почему-то, что связь прервется). - Ради бога, извините, мы заблудились, опаздываем, сориентируйте нас, куда ехать. Алло! Вы слышите нас?

- Да ладно, не нужно уже, - равнодушно так отвечает мужик и отключается.

Я, взрослый человек, чуть не разревелся тогда, настолько было больно и обидно. И решил, что на поддержание этой сказочный ауры не гожусь совсем. Короче, забросили мы это, видать, не наша колея. А костюмы до сих пор так и висят в шкафу. Может, еще «выстрелят», как думаете?

P. S.

Редакция «Комсомольской правды» - Калининград» поздравляет всех своих читателей с наступающим Новым годом!

КОНКРЕТНО

Сколько в Калининграде стоит заказать Деда Мороза (в рублях)

15 минут - от 1700 (в предпраздничные дни) до 3500 (31 декабря).

30 минут - от 2200 до 4500 соответственно.

60 минут - от 3300 до 8000.

КСТАТИ

Со стороны не приглашать!

Как уже сообщалось ранее, в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавируса в школах и детских садах Калининградской области сохраняется запрет на приглашение на утренники актеров со стороны. Что касается вызова Деда Мороза на дом, то тут действуют общие рекомендации: соблюдение социальной дистанции, использование масок, дезинфекция рук и поверхностей.

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