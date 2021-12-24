В Калининграде состоится конференция «Производительность труда-2021» для региональных бизнесменов

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В Калининграде 28 декабря с 9:00 до 16:00 состоится конференция «Производительность труда-2021». К участию приглашаются все желающие руководители компаний и производств региона. Организатором одного из значимых мероприятий года выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК), созданный на базе Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области».

На площадке отеля Holiday Inn Kaliningrad в рамках конференции состоится выступление заместителя руководителя РЦК Евгении Галдус, награждение участников конкурса «Лучшие практики наставничества в Калининградской области» и вручение наград за создание потоков-образцов.

Затем эксперты и профессионалы в области производительности труда поделятся своим опытом. Максим Чернов, руководитель проекта Центра повышения производительности «Лидеры Про», в онлайн-формате расскажет о программе профессиональной переподготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», а Сергей Фаер, мастер теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), президент «Академии траблшутинга», выступит с лекцией на тему «Технологии изобретательства и производительность труда».

Важно: количество мест участников ограничено! Для того чтобы зарегистрироваться, перейдите по ссылке.

Для участия в конференции необходимо наличие QR-кода с подтверждением вакцинации или успешно перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Место проведения: Holiday Inn Kaliningrad, г. Калининград, ул. Виктора Гюго, 1, конференц-зал «Кант» (2-й этаж).

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru/labor,

instagram.com/rcckaliningrad,

facebook.com/RCCKaliningrad,

vk.com/rcckaliningrad,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».