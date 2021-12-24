«Для части калининградских учителей прошлое края – настоящая терра инкогнита»

Возможность в буквальном смысле прикоснуться к прошлому родного края школьники могут получить, участвуя в археологических раскопках. Фото: Игорь ОРЕХОВ

На состоявшемся не так давно в Общественной палате Калининградской области расширенном заседании комиссии по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений помимо всего прочего речь шла и о необходимости разработки учебника по истории края. Между прочим, вопрос не такой простой, как может казаться.

Обязательный компонент

Еще не так давно (во всяком случае, по тем же историческим меркам) о довоенном прошлом нашего региона особо распространяться было не принято, тем более, в общеобразовательных школах. Хотя, как объясняет директор калининградского лицея «Ганзейская ладья» Марина Ильина, в преподавании истории краеведческий компонент должен присутствовать обязательно. Таковы установленные нормативы. Даже если по данному предмету не предусмотрено отдельных уроков, не менее 30 процентов школьной программы должно составлять региональное содержание.

- Когда я училась в школе, у нас обязательно был какой-то кружок по краеведению или дополнительный курс, - вспоминает Марина Владимировна.- Так что, дети всегда этим занимались.

Но если краеведческие факультативы практиковались, то специальных учебников для них до последнего времени точно не было. Учителя выходили из положения с помощью других средств.

Марина Ильина. Фото: сайт лицея «Ганзейская ладья».

- Например, когда в программе по истории в рамках изучения Великой Отечественной войны Советского Союза говорилось о какой-либо военной операции, в конце обязательно значилась тема «Наш край в период Великой Отечественной войны», - объясняет Ильина. - То же самое было в случае с темой «Восстановление народного хозяйства после Великой Отечественной войны». Хочу сказать, что историки, которые, как и я сама, заканчивали Калининградский государственный университет, придавали очень большое значение данному компоненту, любили его. Потому что на историческом факультете отдельный курс краеведения довольно сильно преподавался. И по окончании вуза выпускники несли полученные знания в школы. Всегда летом ходили с детьми в походы, ухаживали за памятниками, с ветеранами работали. В областном центре экологии, краеведения и туризма ежегодно устраивались краеведческие конференции, я в жюри там работала. И дети со всей области под руководством своих учителей всегда готовили очень хорошие краеведческие исследовательские работы.

Для «новых калининградцев»

Негласное табу на активное изучение истории бывшей Восточной Пруссии до 1945 года было снято с началом «Перестройки и нового мы шления», как говаривал инициатор сего процесса. Интерес к этому периоду оказался достаточно велик, калининградцы ринулись читать свежепереизданных Лависса и Болотова, с внедрением интернета в широкие народные массы перейдя на более продвинутые источники. Тенденция, подкрепляемая постоянными изысканиями «черных копателей» и археологов, сохраняется до настоящего времени. Причем в нее вовлечены и современные школьники, которые, как ошибочно считают некоторые, любой истории предпочитают современность. В связи с этим перед школой встают вполне определенные задачи.

- Я директор «Ганзейской ладьи» уже третий год, - говорит Марина Ильина. - До этого работала в университете, потом в Калининградском областном институте развития образования, где повышают квалификацию учителя. Много занималась научно-методической работой. Считаю, что историческое сознание необходимо формировать у учеников уже в начальной школе. Детям интересны легенды, сказки, что-то необычное, в том, что их окружает – в этом особенность их возраста. И здесь краеведение дает прекрасный материал. У меня есть разработки уроков, которые хорошо были восприняты учителями начальной школы. Эти материалы включены в курс «Окружающий мир» с предусмотренными программой краеведческими темами: «Наш край на карте нашей Родины», «Символы края», «Выдающиеся люди края», «Природа края» и так далее. И оказалось, что для части учителей это настоящая терра инкогнита*. Потому что среди них много не коренных калининградцев (думаю, процентов 50), приехавших к нам, ну, не обязательно вчера, но 5-10 лет назад. И еще много таких же детей, и их становится все больше. Когда, бывает, в классе я спрашиваю, кто из присутствующих родился в Калининграде, поднимает руки примерно треть учеников.

Первое учебное пособие «История западной России» в трех книгах (для 6-7, 8-9 и 10-11 классов) было написано группой калининградских историков и в 2006-2007 годах. К учебным книгам был создан целый «шлейф» - атлас, хрестоматия, книга для учителя и три рабочие тетради с очень увлекательными заданиями, которые разрабатывали опытные учителя.

- Конечно, это пособие подвергалось критике, но я не знаю ни одного учебника, с которым были бы согласны все, - рассказывает Ильина. Поэтому, например, когда появилась идея создания одного единого учебника истории для школы, большинство историков посчитало это маловероятным. Ведь если исходить из демократических принципов, должны быть разные точки зрения, различные методические подходы. Конечно, в рамках принятого стандарта. И сейчас у нас три или четыре линейки по истории, и учитель вправе выбирать учебник того или иного издательства. То же самое с краеведением: учебные пособия издавали наш университет и институт развития образования, использовались также работы известных краеведов Алексея Губина, Виктора Строкина, книги профессора Геннадия Кретинина и других авторов.

В ожидании новинки

Специалисты практически единодушны в том, что назрела необходимость в новом учебнике по краеведению. Марина Ильина с этим полностью согласна.

- Прошло уже достаточно много времени с момента выхода прежнего учебника, который был написан очень быстро, буквально за полтора-два года, поэтому содержал немало методических недочетов и даже фактических ошибок. Сейчас приняты новые федеральные государственные стандарты, которые предполагают системно-деятельностный подход в обучении с привлечением интернет-ресурсов и других современных средств. Вообще, если учебнику по истории больше 5 лет, он не может быть использован в преподавании, необходимо обновление. Это общепринятое правило.

Техническое задание на новый учебник по краеведению уже получено, разработана его концепция, создана рабочая группа, в которую входит и Ильина. Но когда появится такая необходимая сегодня книга, вряд ли смогут ответить даже в региональном министерстве образования. С учетом, в том числе, и внешнеполитической обстановки авторам будет необходимо соблюсти точный баланс и найти корректные формулировки по многим, скажем, так, не совсем однозначным моментам прошлого едва ли не самого уникального региона РФ.

- У нас специфическая история, - соглашается Марина Ильина. - И одним из упущений прежнего курса краеведения было то, что не всегда удавалось показать связь истории этой земли с историей России. А это очень важно. Необходим взвешенный подход, нужно быть чрезвычайно аккуратным в оценках и обобщениях исторических фактов. Кстати, краеведение прекрасно можно увязать с историями конкретных семей. Это неправда когда говорят, что современные дети абсолютно не патриотичны. Когда дело касается судеб их родных, даже лица учеников становятся совершенно иными. У меня был случай, когда мальчик представил родословную своей семьи, начиная с предка – офицера, героя Наполеоновских войн. А другой принес на урок серебряные часы-«луковицу», которыми наградили его прадеда, воевавшего в Восточной Пруссии в период Первой мировой войны.