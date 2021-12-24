Региональный центр компетенций в сфере производительности труда подвел итоги работы за 2021 год

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Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) был создан в 2019 году в структуре Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» для реализации на территории региона национального проекта «Производительность труда».

Нацпроект был запущен после того, как в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным было поручено обеспечить прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году.

Основными задачами национального проекта стали повышение производительности труда на 5% ежегодно, обучение сотрудников предприятий инструментам бережливого производства, внедрение бережливых технологий, повышение квалификации персонала в области проектной работы.

Выполнение плановых показателей

Подведя итоги года, калининградский РЦК оказался на достойном месте в рейтинге региональных центров. На сегодня в национальный проект в Калининградской области входят 46 компаний, что соответствует плановому показателю. Из них поддержка путем участия РЦК в работе оказывается 25 предприятиям. Среди региональных участников проекта - ООО «Техно Тюб», ООО «Аквелла Инвест», ООО «ТПК», ООО «Первая картонажная фабрика», ООО «Грюнвальд», АО «Эсва», ООО «ТД «Экополимеры» и другие. Важно отметить, что участие в нацпроекте является бесплатным.

На сегодняшний день на предприятиях - участниках национального проекта проведены мероприятия по улучшению и созданы 9 потоков-образцов. Поток-образец - это результат масштабной совместной работы РЦК и сотрудников компании, производственный процесс, из которого исключены все действия и операции, потребляющие ресурсы, но не приносящие ценности продукту или услуге для клиента - в РЦК их называют потерями.

По результатам совместной работы рабочей группы предприятия и специалистов РЦК в рамках оптимизации потока-образца все операции и действия выстроены равномерно и стабилизированы, информация поступает вовремя, сотрудники и оборудование не простаивают, количество брака сокращается, клиент вовремя получает продукцию. На рабочих местах всегда есть нужный инструмент и материал, компания проводит обучение сотрудников и ведет почасовой контроль выполнения плана, все проблемы фиксируются и решаются в месте возникновения.

В дальнейшем предприятие с помощью созданного совместно с РЦК проектного офиса и внутренних инструкторов по бережливому производству, которых РЦК помогает готовить, имеет все возможности для того, чтобы аналогичным образом выстроить свои производственные и вспомогательные процессы.

Сегодня подобные потоки-образцы работают на производствах следующих предприятий: ООО «Техно Тюб», ООО «Аквелла Инвест», ООО «ТПК», ООО «Первая картонажная фабрика», ООО «Грюнвальд», АО «Эсва» и др.

«Фабрика процессов»

Одно из ключевых мероприятий для достижения амбициозных задач нацпроекта - «Фабрика процессов». Это учебная площадка, где моделируются реальные практические кейсы и отрабатываются полученные навыки. Представители компаний перенимают здесь опыт внедрения инструментов бережливого производства. За один рабочий день участники проживают три игровые смены, во время которых должны выпустить определенное количество узлов в составе регулятора давления газа и достичь ряда показателей: сокращение запасов не менее чем на 50%, снижение времени протекания процесса минимум в два раза. «Фабрика офисных процессов» также базируется на подходе «обучение действием».

На «Фабрике процессов» проходят обучение работники местных производств. Всего было проведено 8 «Фабрик процессов», где 112 сотрудников различных предприятий были обучены инструментам бережливого производства.

В 2020-2021 году в «Фабрике производственных процессов» приняли участие сотрудники АО «ПСЗ «Янтарь», АО «Экопэт». В «Фабрике офисных процессов» - МКП «Калининград-ГорТранс».

По словам Ирины Мироедовой, руководителя проекта, тренера «Фабрики офисных процессов», сотрудники получают практический опыт применения инструментов бережливого производства: «Фабрика процессов - это действительно уникальный продукт в рамках национального проекта. Сотрудники предприятий получают опыт работы с инструментами бережливого производства в действии, учатся понимать механику действия инструмента, осмысливать свои действия. На практике проще проанализировать, ощутить эффект улучшений, понять, как они отразятся на финансовых показателях компании. Это очень важный опыт для сотрудника, чтобы затем иметь возможность применить его в своей деятельности».

Обучение бережливому производству

Сотрудники предприятий - участников национального проекта сначала проходят обучение инструментам бережливого производства, понимают методы, шаги, инструменты и только после полученных знаний приступают к мероприятиям проекта. Очень важно, чтобы весь процесс развертывания проекта, шаги по реализации инструмента согласовывались с методикой ФЦК. На данный момент на предприятиях региона работают шесть сертифицированных инструкторов по бережливому производству. Силами тренеров РЦК обучено 309 сотрудников предприятий.

Темы тренингов: «Декомпозиция целей», «Эффективный инфоцентр», «Основы бережливого производства», «Картирование», «Производственный анализ», «Система 5С», «Реализация проекта по улучшениям» и др. В рамках тренингов сотрудники предприятий узнают:

1. Что такое производственная система и ее инструменты.

2. Как подготовиться к успешной реализации проекта по оптимизации потока/процесса.

3. Как применять производственный анализ для планирования сменного задания и отслеживания выполнения плана.

4. Что такое картирование - построение карт потока или процесса по методологии ФЦК.

5. Какие дает возможности инструмент 5С для минимизации потерь и решения проблем.

Также сотрудникам объясняют порядок применения и основные принципы автономного обслуживания оборудования, учат рассчитывать коэффициент эффективности оборудования, рассказывают о возможностях и методах оптимизации переналадки с применением инструмента «Быстрая переналадка SMED». Обучение позволяет изучить возможности стандартизированной работы (СР), понять необходимость ее применения и принципы работы с основными документами СР, а также научиться применять «Декомпозицию целей» и КПЭ для повышения эффективности деятельности предприятия и решать проблемы с неочевидными или предполагаемыми коренными причинами.

Лучшие практики

На реализацию в 2021 и 2022 годах были выбраны 4 лучшие практики для внедрения на предприятиях. Лучшие практики - это опыт предприятий по повышению производительности труда в рамках национального проекта. Он был получен после того, как предприятие определило проблематику на потоке-образце, проанализировало ситуацию, определило и внедрило мероприятия с использованием инструментов бережливого производства. Таким опытом можно делиться с другими предприятиями, которые оказывают подобные услуги, производят похожие товары.

«По итогам года РЦК удалось достичь всех целевых показателей, которые стоят перед нашим регионом в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда», а некоторые мы даже перевыполнили, - добавила Евгения Галдус, заместитель руководителя РЦК. - Но мы уверены, что это не предел! В наступающем году мы ставим перед собой новые амбициозные цели и задачи, которые помогут предприятиям - участникам нацпроекта с нашей поддержкой повысить свою производительность труда. Поздравляем всех с наступающими праздниками и приглашаем представителей предприятий участвовать в нашей итоговой конференции «Производительность труда-2021» которая состоится 28 декабря в отеле Holiday Inn Kaliningrad».

Среди планов и задач РЦК на 2022 год - ввести еще 10 лучших практик, продолжать увеличивать количество сотрудников, обученных на «Фабриках» и тренингах РЦК, а также обучать новых тренеров по инструментам бережливого производства.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru/labor,

instagram.com/rcckaliningrad,

facebook.com/RCCKaliningrad,

vk.com/rcckaliningrad,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».